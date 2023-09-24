Єреван звинуватив Москву в гібридній війні проти Вірменії.

Кремль розіслав російським ЗМІ методичку з рекомендаціями про те, як слід висвітлювати нову фазу конфлікту в Карабасі.

 

 

Керівник апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян заявив, що російські державні ЗМІ ведуть гібридну війну проти Єревану. «Схоже, у гібридній війні, розв'язаній російськими ЗМІ проти Вірменії, їм пообіцяли, як у відомій казці, — той, хто краще збреше, отримає половину палацу/Кремля», — написав Арутюнян у Facebook.

 

Так він прокоментував слова журналіста Георга Хачатуряна в етері ток-шоу НТВ «Своя правда» про те, що вірменські демонстранти, які 20 вересня вдерлися до будівлі уряду, нібито натрапили там на американських десантників, які приїхали на навчання. Арутюнян назвав це твердження «абсолютною дезінформацією», додавши, що того дня до будівлі уряду не прорвався жоден демонстрант, і тим більше жодного американського десантника там не було.

 

«Як так сталося, що найбільші пропагандисти російських телеканалів — вірмени: Маргарита Сімонян, Тігран Кеосаян, Арам Габрелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергій Кургінян, Андранік Мігранян тощо?» – додав Араїк Арутюнян.

 

Нагадаємо, що акції протесту розпочалися в Єревані 19 вересня, коли Азербайджан оголосив про «антитерористичні заходи локального характеру» в Нагірному Карабаху з метою «відновлення конституційного ладу» та почав обстрілювати території невизнаної республіки. Наступного дня було досягнуто домовленості про припинення вогню — однією з умов було роззброєння армії Нагірного Карабаху. Демонстранти в Єревані вимагали, щоб влада Вірменії втрутилася в конфлікт і допомогла етнічним вірменам, які там мешкають.

 

Водночас стало відомо, що адміністрація президента Росії розіслала співробітникам державних та лояльних до Кремля ЗМІ методичку з рекомендаціями про те, як слід висвітлювати нову фазу конфлікту в Нагірному Карабаху. У документі рекомендувалося звинувачувати в загостренні Вірменію, «яка відвернулася від Росії», та країни Заходу. А також наголошувати, що «вірменське керівництво визнало суверенітет Азербайджану над Карабахом».

24.09.2023

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