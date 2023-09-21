У Карабасі внаслідок азербайджанського обстрілу загинули російські військовики.

Кремль вирішив не висловлювати претензій Баку, вдовольнившись перепросинами азербайджанського керівництва.

 

 

У Нагірному Карабасі загинули російські військовики. Про це повідомив інформаційни портал Meduza з покликом на інформацію Міністерства оборони РФ. Росіяни потрапили під обстріл під час повернення зі спостережного посту російського «миротворчого» контингенту в районі населеного пункту Джанятаг.

 

У заяві російського військового відомства йдеться, що автомобіль, де перебували російські солдати, потрапив під обстріл зі стрілецької зброї. Скільки людей загинули, в Міноборони не уточнили. Головний редактор російського пропагандистського каналу RT Маргарита Сімонян пізніше без посилань на джерела написала, що загиблих нібито було п'ятеро.

 

Один зі загиблих, як повідомило вересня видання «СеверПост», — колишній заступник командувача підводних сил Північного флоту з військово-політичної роботи, капітан 1-го рангу Івае Ковган. Ще один загиблий, за повідомленням єкатеринбурзького видання Ura.ru, був полковник Центрального військового округу Тагір-Мурод Караєв.

 

Азербайджан узяв на себе відповідальність за загибель миротворців. Міноборони Азербайджану «виразило найглибші співчуття» у зв'язку з подією. 21 вересня Кремль повідомив, що президент Ільхам Алієв у розмові з Володимиром Путіним перепросився.

 

В офіційному повідомленні Кремля з цього приводу зазначається: «Ільхам Алієв вибачився і висловив глибокі співчуття з приводу трагічної загибелі в Карабаху 20 вересня військовослужбовців російського миротворчого контингенту. Наголошено, що буде проведено найретельніше розслідування того, що сталося, і всі винні понесуть належне покарання. У зв'язку з цим генеральні прокуратури двох країн перебувають у тісному контакті. Президент Азербайджану також висловив готовність надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих».

Як зазначають експерти, 2008 року схожий інцидент зі загибеллю російських «миротворців» у Південній Осетії внасліок грузинського  обстралі став підставою для вторгнення Росії в Грузію.  Meduza  навели слова Володимира Путіна, казані ним у серпні 2008 року в звязку зі згаданим інцидентом: «Звісно, ​​ми змушені були відповідати. А як же по іншому? Або що, нам і в цьому випадку треба було втерти криваві соплі, як у таких випадках кажуть, і схилити голову? Ви що хочете, щоб ми взагалі призвели до повного розбалансування ситуації на Північному Кавказі Росії? <…> Агресор має бути покараний!».

21.09.2023

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