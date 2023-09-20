Нагірний Карабах інтегрується в Азербайджан.

Військову операцію азербайджанської армії у реґіоні припинено.

Влада невизнаної «Нагірно-Карабахської республіки» («НКР») заявила про досягнення домовленості про повне припинення вогню з 13.00 години за місцевим часом у середу, 20 вересня. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am з покликом на заяву апарата «президента» «НКР» Самвела Шахраманяна. У рамках досягнутої угоди, вірменські військовики, які залишилися в Карабасі, будуть виведені «зі зони розгортання російського миротворчого контингенту», а підрозділи «армії оборони Нагірного Карабаху» будуть розформовані і повністю роззброєні».

«Протягом двох днів завзятих боїв підрозділи Збройних сил Арцаха (Карабаха – ред.) героїчно оборонялися від противника, який перевершував у кілька разів у живій силі та військовій техніці, завдавши йому великих втрат. На жаль, у арцахської сторони є жертви та поранені. На деяких ділянках противнику вдалося прорватися до бойових позицій Армії оборони, взяти під свій контроль низку висот та стратегічних дорожніх вузлів. У ситуації, що склалася, дії міжнародного співтовариства у напрямі припинення війни та врегулювання ситуації недостатні. Враховуючи все це, влада Республіки Арцах приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню», – зазначено в заяві.

Крім того, домовленість передбачає, що 21 вересня у місті Євласі відбудеться зустріч представників вірменського населення Нагірного Карабаху та представників влади Азербайджану. На ній обговорюватимуться питання «про реінтеґрацію, забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков під час брифінгу з журналістами так пояснив бездіяльність Росії під час обстрілів Нагірного Карабаху: «Ми не приймаємо такі закиди на свою адресу, тим більше, після офіційного рішення вірменської сторони про визнання Карабаха частиною Азербайджану. Де-юре зараз йдеться про дії Азербайджанської Республіки у себе на території. Тому подібні звинувачення на нашу адресу абсолютно безпідставні. Ні на чому не засновані».