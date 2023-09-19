Лідером російського кінопрокату став піратський реліз «Барбі».

Лише за перший вікенд показів фільм зібрав у російських кінозалах щонайменше 120 млн рублів.

 

 

Піратський реліз фільму голлівудської режисерки Ґрети Селести Ґервіґ (Greta Celeste Gerwig) «Барбі» (Barbie) очолив рейтинги російського кінопрокату. Про це повідомив російський журнал «Бюллетень кинопрокатчика», який регулярно підраховує доходи кінотеатрів у РФ. За перший вікенд фільм зібрав у російських кінозалах 120 мільйонів рублів, підрахувало видання.

 

Окрім того, як зазначає видання, далеко не всі сеанси фільму можна підрахувати. Тож ця сума може бути значно вищою.

 

Нагадаємо, що після вторгнення 2022 року Росії в Україну з російського ринку пішли найбільші голлівудські кінокомпанії, зокрема й Universal, якій належать права на «Барбі». Зіткнувшись зі загрозою банкрутства, російські кіномережі почали показувати закордонні фільми підпільно. Практика стала настільки поширеною, що «Бюллетень кинопрокатчика» почав зі січня 2023 року враховувати демонстрації піратських релізів у своїх регулярних оглядах.

 

У першому півріччі 2023 року на піратські релізи в Росії припала третина зібраних кінотеатрами грошей. Лідером зборів стала кінострічка Джеймса Френсіса Кемерона (James Francis Cameron) «Аватар: Шлях води» (Avatar: The Way of Water), яка принесла кінотеатрам щонайменше 2,4 мільярда рублів.

 

Російські кінотеатри неодноразово зверталися до уряду, щоб узаконити піратські релізи в Росії. Наразі Кремль відмовляється це робити. Тож кінопрокатники змушені демонструвати глядачам закордонні фільми у вигляді додаткової розваги перед показом короткометражних картин, на які офіційно продають квитки.

19.09.2023

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