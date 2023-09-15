Гантера Байдена звинуватили у незаконному зберіганні зброї.

Синові президента США загрожує до 25 років позбавлення волі.

Синові президента Сполучених Штатів Джо Байдена – Гантеру висунули офіційні звинувачення, пов'язані з незаконним володінням зброєю. Про це повідомило американське видання The Hill із покликом на поданий до федерального суду штату Делавер обвинувальний висновок спеціяльного прокурора Девіда Вайса (David Weiss).

Два пункти звинувачення пов'язані з тим, що у 2018 році Байден-молодший, заповнюючи бланки під час купівлі револьвера Colt Cobra 38SPL, не повідомив про вживання наркотиків. У третьому пункті стверджується, що у жовтні того ж року він протягом 11 днів зберігав зброю, перебуваючи у наркотичній залежності.

Сумарно за всіма пунктами звинувачення Гантерові Байдену загрожує до 25 років позбавлення волі, а також штраф у 750 тисяч доларів. Це перший випадок, коли сина чи доньку чинного президента США переслідують у кримінальному порядку.

Адвокат Байдена-молодшого Еббі Ловелл (Abbe Lowell) назвав обвинувальний висновок політично вмотивованим. «Як і очікувалося, прокуратура висунула сьогодні звинувачення, які, на її думку, не були обґрунтованими лише шість тижнів тому після п'ятирічного розслідування цієї справи. Докази у цій справі не змінилися за останні шість тижнів, але змінився закон, а також неправомірне і партійне втручання в цей процес республіканців MAGA», – заявив Ловелл.

Нагадаємо, що в червні Гантер Байден погодився визнати свою провину та піти на досудову угоду, яка мала б допомогти йому уникнути реального терміну ув’язнення. Проте правочин зі слідством фактично розвалився, оскільки членкиня окружного суду Меріеллен Норейка (Maryellen Noreika) відмовилася підписувати його. У суді визнали, що документ містить «нестандартні умови» і може дати підслідчому імунітет в епізодах, за якими ще триває слідство. Після розвалу угоди Гантер Байден відмовився від визнання вини, і тепер його доля вирішуватиметься у кримінальному суді.