Rheinmetall відкриває у Німеччині завод з виробництва боєприпасів.

Цей завод стане найбільшим у Європі і випускатиме 350 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів на рік.

 

 

У середу, 27 серпня, розпочав свою роботу Найбільший завод з виробництва боєприпасів збройової компанії Rheinmetall AG. Про це повідомив німецький телеканал NDR. Завод з виробництва артилерійських снарядів у районі Унтерлюса, що в землі Нижня Саксонія стане найбільшим у Європі. Завод заклали на початку 2024 року і мали запустити ще пізньої весни, проте будівництво затяглося.

 

На церемонії відкриття заводу були присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони Борис Пісторіус та  міністр фінансів й водночас голова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil). Таке високе представництво демонструє важливість, яку Німеччина й цілий Північноатлантичний Альянс надає заводу з виробництва боєприпасів на півночі Німеччини.


Очікується, що до кінця цього року завод випустить 25 тисяч одиниць 155-міліметрових артилерійських снарядів. Попит на цей тип боєприпасів значно зріс з початком російсько-української війни в 2022 році.

 

Підприємство планує вийти на повну потужність до 2027 року. Тоді завод зможе виготовляти до 350 тисяч одиниць боєприпасів на рік. Компанія також планує з 2026 збирати там установки реактивної артилерії.

 

За даними Bloomberg, Rheinmetall AG також закінчив спорудження ще однієї великої фабрики – у Веце поблизу кордону з Нідерландами. Там відбуватиметься складання відсіків фюзеляжів для винищувачів п’ятого покоління F-35.

 

У понеділок, 25 серпня, Rheinmetall AG також оголосила про намір збудувати цехи з виробництва боєприпасів у Болгарії, разом з пороховим заводом. Концерн також має підприємства в Іспанії та Угорщині, будується ще одне в Литві; йдуть перемовини щодо співпраці з урядом Латвії.

 

Також, за даними Bloomberg, компанія має підприємство з ремонту танків в Україні. Але в серпні голова правління Rheinmetall AG Армін Папперґер (Armin Papperger) заявив, що проєкт створення заводу з випуску боєприпасів в Україні відкладено через бюрократичні труднощі, але в деталі вдаватися не став.

27.08.2025

