569-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:31 Кабінет Міністрів затвердив проєкт бюджету на 2024 рік. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у бюджет закладено доходи загального фонду в 1 трлн 560 млрд грн та видатки у 3 трлн 108 млрд грн. На оборону й безпеку планується спрямувати більш ніж половину всіх ресурсів – 1 трильйон 685 млрд грн. "Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само, як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони", – сказав очільник уряду.

13:10 У житловому секторі тимчасово окупованої Нової Каховки пролунав потужний вибух. Пізніше Центр національного спротиву пояснив, що, за попередньою інформацією, вибух у Новій Каховці спричинений падінням російської авіабомби. Ворог випустив керовані авіабомби зі своїх літаків, одна з яких поцілила в житлові будинки, є постраждалі.

13:05 НАЕК "Енергоатом" відправила канадській САМЕСО першу партію виробленого ДП "СхідГЗК" концентрату урану, який буде використано для виробництва ядерного палива для потреб українських АЕС, повідомила компанія. Угода з CAMECO передбачає постачання всього обсягу видобутого на "СхідГЗК" урану до Канади й подальшу його конверсію в природний гексафторид урану (UF6).

12:51 МЗС України закликало Європейський Союз дати оцінку заявам міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, котрий ствердив, що світ страждає через "глобалізацію війни". "Виявляється, що весь світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що Європа глобалізувала конфлікт... На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії. Адже тут уже йдеться не лише про Україну, а й про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії", – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

12:40 Грозовий фронт призвів до знеструмлення 107 населених пунктів у Київській області та 55 – у Чернігівській, Житомирській та Кіровоградській областях, повідомили в Міненерго. Поза тим, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 160 МВт·год, експорт – 4515 МВт·год.

12:25 Уламки збитих вночі шахедів упали в одному із сіл Хмельницького району, пошкодивши 12 садиб, вікна в котельні та школі й лінії електропередач, постраждалих немає, повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

11:56 У ході ранкової атаки росіяни націлювалися на українські військові літаки, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Хмельниччина атакована. Розуміємо, що шукає ворог. Шукають, де командувач сховав бомбардувальники після тих подій, які відбувалися нещодавно в нашому морі біля Криму", – сказав Ігнат в етері телемаратону.

11:41 Військовий аналітик Костянтин Машовець пояснює сповільнення українського наступу в місці прориву південніше від Роботиного виснаженням штурмових підрозділів. "Передові підрозділи ЗСУ під час прориву першої позиції головного рубежу оборони противника північно-східніше села Новопрокопівка та по напрямку на село Вербове зазнали певного зниження рівня своєї боєздатності... Південно-західніше від села Вербове ЗСУ все ще вимушені вести бої на першій позиції головного рубежу оборони противника. Хоча їм і вдалося прорвати її на досить обмеженій ділянці, але вклинитися далеко за нею й таким чином збільшити ймовірність подальшого розвитку свого прориву в південному напрямку, передовим підрозділам ЗСУ поки що не вдається", – констатує Машовець. Зі слів експерта, росіяни кинули на цю ділянку свої резерви і змогли запобігти розширенню ділянки прориву. Машовець очікує на перегрупування та поповнення українських підрозділів.

11:29 За дозволами Львівської ОВА через систему "Шлях" від червня 2022 року до лютого 2023 року з України виїхали та не повернулися щонайменше 2248 чоловіків призовного віку. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media. Журналісти змогли ідентифікувати всіх утікачів, але їхні імена не оприлюднили – натомість склали перелік громадських і благодійних організації, які сприяли виїзду найбільшої кількості чоловіків.

11:10 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 141 населений пункт на території 9 областей України, підтверджено ураження 56 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Станом на 08:00 15 вересня до Умані прибули 32 332 паломники-хасиди, інформують у Міністерстві внутрішніх справ України. З 15 до 17 вересня на могилі цадика Нахмана та в приміщеннях синагог Умані проводять релігійні заходи з нагоди святкування брацлавськими хасидами Рош га-Шана (Новий 5784 рік за юдейським календарем). Для організації додаткової безпеки в період святкування Рош га-Шана до Умані прибули співробітники поліції Ізраїлю.

10:45 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Рано-вранці 13 вересня 2023 року кілька ракет влучили в суднобудівний завод "Севморзавод" у складі військово-морської бази Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Десантний корабель "Мінськ" і підводний човен проєкту 877 "Ростов-на-Дону" були уражені під час ремонту в сухих доках. • Незважаючи на те, що міністерство оборони Росії применшує пошкодження кораблів, дані з відкритих джерел свідчать про те, що "Мінськ" майже напевно був функціонально зруйнований, тоді як "Ростов", ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень. Будь-яка спроба повернути підводний човен до експлуатації, ймовірно, займе багато років і коштуватиме сотні мільйонів доларів. • Існує реальна ймовірність того, що складне завдання вилучення уламків із сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців. Це створить для Чорноморського флоту значні труднощі в підтримці життєдіяльності флоту. Втрата "Ростова" вилучає один із чотирьох підводних човнів Чорноморського флоту, здатних стріляти крилатими ракетами, які відігравали важливу роль у завданні ударів по Україні та поширенні російської могутності в Чорному морі і Східному Середземномор'ї.

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10:25 Ігорю Коломойському в результаті розслідування Бюро економічної безпеки висунуло вже третю підозру, повідомили в СБУ. Коломойського підозрюють:

- в організації підробки документів на переказ коштів,

- в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,

- у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу, до складу якої входив керівник київської філії «Приватбанку» Сергій Волков та інші службові особи цієї філії та головного офісу банку. Вони розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами «Приватбанку», що полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу «Приватбанку», їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо. Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США. Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

10:15 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 20 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 8 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

135,0% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

50,8% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

141,5% автомобільної техніки (з них 3,2% за минулий тиждень),

193,8% артилерійських систем (з них 5,9% за минулий тиждень),

69,5% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

37,1% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Нині зранку Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ, повідомили в правоохоронних органах. Йому інкримінують державну зраду, за даними слідства, він співпрацював із співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом Сівковичем.

09:40 Третя окрема штурмова бригада офіційно повідомила про звільнення Андріївки:

В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала: - начальника бригадної розвідки ворога; - трьох комбатів; - та майже всю піхоту 72 бригади разом з офіцерами і значною кількістю техніки. Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200-х, 300-х противника та інші найцікавіші деталі операції — згодом. Підкреслюємо, підрозділи 72-ї омсбр рф неодноразово діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу. Взяття та утримання населеного пункту Андріївка — наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і ключ до успіху всього подальшого наступу.

09:30 Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Українські воїни ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут, мали частковий успіх у районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербового Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

В той же час, наші захисники стримують наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Ласточкиного та Авдіївки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар’їнки Донецької області були відбиті. Окупанти зазнали тут значних втрат у живій силі та техніці.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки.

09:20 Вночі росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ). Усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини. Всі 17 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони.

О 03:27–05:38 повітряну тривогу було оголошено в Миколаївській області,

о 03:36–05:01 – в Дніпропетровській області,

о 04:11–05:46 – в Кіровоградській області,

о 05:00–06:11 – у Черкаській області,

о 05:02–07:34 – у Вінницькій області,

о 05:51–07:33 – у Хмельницькій області,

о 05:52–07:38 – у Чернівецькій області,

о 06:22–07:33 – у Тернопільській області,

о 06:26–07:41 – Житомирській області,

о 06:29 – 07:35 – у Рівненській області.

09:10 Українські пілоти, а також технічний персонал, які навчатимуться в США керуванню та обслуговуванню літаків F-16, вже у вересні розпочнуть займатися мовною підготовкою на авіабазі в Техасі, підтвердила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетні та 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Також учора окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області; Надія, Новоєгорівка Луганської області; Кліщіївка, Красногорівка, Водяне, Пречистівка, Новомайорське, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районі Богданівки. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Там, протягом минулої доби ворог здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар’їнки Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. На Шахтарському напрямку українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербове Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів противника.

08:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили вчора продовжували наступальні операції на заході Запорізькій області та навколо Бахмута і, як повідомляється, просунулися на південь від Бахмута. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили досягли неуточнених часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр передчасно оголосила про звільнення українськими військами Андріївки, але пізніше уточнила, що важкі бої за цей населений пункт усе ще тривають. Речник української Східної групи військ Ілля Євлаш заявив 13 вересня, що українські війська витіснили російські війська з позицій поблизу населених пунктів Міньківка (15 км на північний захід від Бахмута) та Дубово-Василівка (6 км на північний захід від Бахмута). Український Генштаб та Маляр заявили, що українські війська продовжують поступово просуватися на Мелітопольському напрямку (західна частина Запорізької області).

• Вчора українські війська завдали удару по російській системі протиповітряної оборони поблизу окупованої Євпаторії в Криму – це свідчить про те, що в окупованому Криму можуть бути системні тактичні збої російських систем протиповітряної оборони.

• Вчора російські війська завдали ще одну серію ударів з безпілотників Шахед-131/136 по портовій інфраструктурі України. Речник Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат заявив, що російські сили в першу чергу націлені на портову інфраструктуру в Одеській області. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що російські удари з 18 липня по 12 вересня пошкодили або частково зруйнували 105 українських портових об'єктів, внаслідок чого щомісячний експорт українського зерна скоротився майже на три мільйони тонн. Російська кампанія ударів проти українського зернової та портової інфраструктури, ймовірно, має на меті підтримати зусилля Кремля використати міжнародне прагнення повернути Росію до Чорноморської зернової ініціативи для отримання значних поступок. Однак Кремль, можливо, не має наміру повертатися до цієї угоди, а натомість прагне збільшити частку ринку та привабливість російського зерна за рахунок погіршення експортного потенціалу українського зерна. Кремль також, ймовірно, має намір, щоб постійне навантаження на маршрути експорту українського зерна посилило розбіжності між Україною та її центральноєвропейськими партнерами, оскільки Україна і Захід продовжують працювати над перенаправленням українського експорту зерна сухопутними коридорами.

• Повідомляється, що командир російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (7-ї дивізії ПДВ) Попов загинув під час бою в Україні. Раніше ISW оцінював, що відносно елітні сили повітряно-десантних військ проводять обмежені контратаки на критичних ділянках фронту, і смерть Попова підтверджує оцінку ISW про те, що ці контратаки, ймовірно, триватимуть.

• Європейський парламент 13 вересня ухвалив резолюцію, в якій визнав президента Білорусі Олександра Лукашенка співучасником російських злочинів, скоєних в Україні, і закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на його арешт. У резолюції Європарламенту зазначається, що Білорусь є співучасником війни в Україні і причетна до депортації українських дітей до Білорусі, Росії та окупованих районів України. ISW продовжує вважати, що Білорусь є воюючою стороною у війні і причетна до депортації українських дітей. ISW також вважає, що Білорусь може сприяти схемам уникнення санкцій для Росії. Президент Росії Путін і Лукашенко зустрінуться в Сочі 15 вересня.

• Члени державної думи та ради федерації Росії запропонували заблокувати WhatsApp, ймовірно, в рамках ширшої ініціативи Кремля щодо встановлення централізованого контролю над російським інформаційним простором. Материнська компанія Facebook Meta оголосила 13 вересня, що WhatsApp запустила функцію каналів у більш ніж 150 країнах, ймовірно, включаючи Росію, яка буде функціонувати подібно до каналів Telegram. Росія визнала Meta екстремістською організацією в березні 2022 року і заборонила її сервіси Facebook та Instagram в Росії. Голова комітету ради федерації з оборони та безпеки Бондарєв, голова комітету державної думи з інформаційної політики Хінштейн та депутат державної думи Горєлкін заявили, що Росія повинна розглянути можливість блокування WhatsApp в Росії, якщо WhatsApp запустить російськомовні канали. Російський державний цензор засобів масової інформації Роскомнагляд повідомив, що Росія може заблокувати WhatsApp, якщо він поширюватиме заборонену інформацію. Російська влада, ймовірно, намагається зосередити російський інформаційний простір на обмеженій кількості ретельно відстежуваних і контрольованих платформ у соціальних медіа.

• Деякі російські джерела припустили, що триваюча напруженість між міністерством оборони Росії та "групою Ваґнера" зменшує спроможність "Ваґнера" діяти в Африці. Російське інсайдерське джерело заявило 12 вересня, що "складна логістика" змушує сили "Ваґнера" в Африці "задовольнятися місцевими резервами" для продовження операцій після того, як повстанська коаліція "Координація руху Азавад" (КМА) заявила про захоплення Бурема, регіон Гао в Малі. Російські джерела стверджували, що міністерство оборони і міністерство закордонних справ Росії навмисно порушили логістику "Ваґнера", не дозволивши використовувати російські авіабази в Сирії для посилення контингенту "Ваґнера" в Центральноафриканській Республіці.

• 14 вересня МЗС Росії оголосив персонами нон-грата двох американських дипломатів і видворив їх із Росії. МЗС Росії звинуватило першого і другого секретарів посольства США в незаконній підтримці контактів із заарештованим колишнім співробітником консульства США і наказав дипломатам покинути Росію протягом наступних семи днів.

• Як повідомляється, західні джерела в обороні заявили, що російський винищувач навмисно обстріляв британський літак-розвідник у вересні 2022 року через неоднозначні команди, а не через несправність ракети, як тоді стверджувало міністерство оборони Росії. ВВС повідомило, що три високопоставлені західні джерела в обороні заявили: 29 вересня 2022 року російський пілот винищувача Су-27 навмисно запустив ракету по літаку Британських королівських ВПС, але промахнувся. Російський пілот вважав, що отримав дозвіл стріляти після отримання неоднозначної команди від російської наземної станції, і випустив другу ракету, яка, як повідомляється, або вийшла з ладу, або була зупинена. Повідомляється, що другий російський пілот, який пілотував інший Су-27, зрозумів наказ по-іншому і не відкрив вогонь по британському літаку. У жовтні 2022 року міноборони Росії заявило, що Су-27 випустив ракету через «технічну несправність».

• Російські війська вчора вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, на заході Запорізької області.

• Українські війська просувалися вздовж лінії Авдіївка–Донецьк.

• Повідомляється, що Кремль намагається цензурувати висвітлення в російських ЗМІ можливої другої хвилі мобілізації резервістів, щоб запобігти протестам і невдоволенню виборців напередодні президентських виборів у Росії 2024 року.