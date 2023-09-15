У NASA призначили директора з питань НЛО.

Його ім’я наразі не розголшується.

 

 

У четвер, 14 вересня, NASA повідомила про створення в її структурі нової посади – директор з вивчення того, що уряд називає «нерозпізнаними аномальними явищами» (unidentified anomalous phenomenon – UAP). Для ширшої громадськості звичнішим є поняття «неопізнані літаючі об’єкти» (НЛО). Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

 

Адміністратор NASA Білл Нельсон (Bill Nelson) оголосив, що нового керівника вже призначено, щоправда не назвав його імені. Він лише зазначив, що ця людина допомагала в роботі незалежної експертної комісії, яка вивчала відеозаписи та інші свідчення зустрічей з НЛО.

 

Результати роботи комісії були опубліковані на сайті NASA у вигляді 36-сторінкової доповіді. Основний висновок – за понад рік роботи незалежні експерти не знайшли переконливих доказів того, що хоч якісь із зображених на відео таємничих явищ чи об'єктів мають позаземне походження. Але експерти застерегли, що це не значить, що позаземних цивілізацій не існує.

 

Нельсон під час пресконференції висловив особисте переконання, що життя за межами Землі таки існує. «Є всесвітнє захоплення UAP. Під час моїх подорожей одне з перших питань, яке я часто чую, стосується цих спостережень. І багато в чому це захоплення пов’язане з невідомою природою. Якщо ви запитаєте мене, чи вірю я в існування життя у Всесвіті, який настільки величезний, що мені важко уявити, моя особиста відповідь: так», – додав Нельсон.

 

Водночас він зазначив, що ймовірність того, що потойбічні істоти відвідали Землю, низька. Нельсон пояснив це величезними відстанями, які представники цих цивілізацій мали б подолати, щоб досягти Землі. «Такі відстані встановлюють досить високу планку розвитку», – зазначив він.

15.09.2023

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