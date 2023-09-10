Президент Бразилії запросив Путіна на саміт G20 наступного року.

Лула да Сілва пообіцяв, що російського лідера в Бразилії не заарештують.

 

 

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна чекає президента Росії Володимира Путіна на наступному саміті лідерів G20. Про це бразильський лідер сказав у інтерв’ю  газеті Folha de S.Paulo. У неділю, 10 вересня, Індія офіційно передала головування у G20 Бразилії, яка прийме саміт лідерів «двадцятки» у Ріо-де-Жанейро у листопаді 2024 року.

 

Лула да Сілва запевнив Путіну, що той може приїжджати до Бразилії, не боячись бути заарештованим. «Якщо я буду президентом Бразилії, і якщо він [Путін] приїде до Бразилії, його ніяк не заарештують. Ні, його не заарештують. Ніхто не буде зневажати Бразилію. Якщо ви заарештовуєте когось у Бразилії без дозволу уряду, ви не будете поважати Бразилію», – сказав бразильський президент в інтерв’ю.

 

Говорячи про український конфлікт, Лула да Сілва нагадав, що майданчик G20 був створений насамперед для обговорення фінансових та економічних питань, а не для вирішення міжнародних криз. Він зазначив, що пізніше цього місяця пройде Генасамблея ООН, яка є більш відповідним місцем для обговорення міжнародних відносин. «Індія, Китай та багато інших країн дотримуються тієї ж позиції, що й Бразилія, тому ми вважаємо дуже важливим, щоб питання конфлікту не було включено до підсумкового документа, до декларації G20», – зазначив він.

 

Водночас Лула да Сілва наголосив, що Бразилія, як і раніше, готова взяти на себе роль посередника у мирних перемовинах між Росією та Україною.

 

Президент Бразилії також заявив в інтерв'ю, що має намір відвідати саміт країн БРІКС, який відбудеться наступного року у Росії.

 

Нагадаємо, що міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав у березні міжнародний ордер на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні. Бразилія підписала Римський статут, отже зобов’язана виконувати розпорядження МКС. У випадку, якщо Путін приїде до Бразилії, Генеральна прокуратура країни може вимагати його арешту на підставі ордеру МКС. А бразильський суд повинен визначити умови виконання ордеру. Ці два органи є незалежними від виконавчої влади, отже президент Бразилії нічого не зможе зробити, щоб перешкодити арешту.

10.09.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
563-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.
09.09.23 | | Україна
Перспективи проєкту Тримор'я і роль України в ньому
Максим МУЛЯР
Вторгнення Росії в Україну підтвердило багато занепокоєнь, які стояли за ініціативою Тримор'я. Тепер же участь у цій ініціативі України може надихнути її до нового життя
08.09.23 | | У світі
Як виглядатиме перемога України
Олександр МОТИЛЬ
Повне звільнення території, виплата Росією трьох трильйонів доларів репарацій, членство в Європейському Союзі та НАТО
08.09.23 | | Дискурси
Перлина міжвоєнного репортажу з подільським родоводом
Ігор УСАТЕНКО
Антоній Собанський чітко розгледів, як байдужість обивателів перетворюється на зброю, що вбиває як справжня
08.09.23 | | Минуле
562-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за минулу добу 39 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
08.09.23 | | Україна
Море світла
Тарас Прохасько
Ціле своє життя думаємо про якусь винятковість. Думаємо про Творця як про того, хто має робити добре нам, як ми то собі уявляємо
07.09.23 | | Дискурси
561-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 39 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
07.09.23 | | Україна
«Український Зріз» — затакт до Конгресу Культури
Артпрограма цьогорічного Конгресу Культури — п’яте триєнале сучасного мистецтва «Український Зріз». Це спроба зафіксувати, яким є українське мистецтво тепер, коли реальність українців найбільшою мірою визначається війною.
06.09.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.