Президент Бразилії запросив Путіна на саміт G20 наступного року.

Лула да Сілва пообіцяв, що російського лідера в Бразилії не заарештують.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна чекає президента Росії Володимира Путіна на наступному саміті лідерів G20. Про це бразильський лідер сказав у інтерв’ю газеті Folha de S.Paulo. У неділю, 10 вересня, Індія офіційно передала головування у G20 Бразилії, яка прийме саміт лідерів «двадцятки» у Ріо-де-Жанейро у листопаді 2024 року.

Лула да Сілва запевнив Путіну, що той може приїжджати до Бразилії, не боячись бути заарештованим. «Якщо я буду президентом Бразилії, і якщо він [Путін] приїде до Бразилії, його ніяк не заарештують. Ні, його не заарештують. Ніхто не буде зневажати Бразилію. Якщо ви заарештовуєте когось у Бразилії без дозволу уряду, ви не будете поважати Бразилію», – сказав бразильський президент в інтерв’ю.

Говорячи про український конфлікт, Лула да Сілва нагадав, що майданчик G20 був створений насамперед для обговорення фінансових та економічних питань, а не для вирішення міжнародних криз. Він зазначив, що пізніше цього місяця пройде Генасамблея ООН, яка є більш відповідним місцем для обговорення міжнародних відносин. «Індія, Китай та багато інших країн дотримуються тієї ж позиції, що й Бразилія, тому ми вважаємо дуже важливим, щоб питання конфлікту не було включено до підсумкового документа, до декларації G20», – зазначив він.

Водночас Лула да Сілва наголосив, що Бразилія, як і раніше, готова взяти на себе роль посередника у мирних перемовинах між Росією та Україною.

Президент Бразилії також заявив в інтерв'ю, що має намір відвідати саміт країн БРІКС, який відбудеться наступного року у Росії.

Нагадаємо, що міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав у березні міжнародний ордер на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні. Бразилія підписала Римський статут, отже зобов’язана виконувати розпорядження МКС. У випадку, якщо Путін приїде до Бразилії, Генеральна прокуратура країни може вимагати його арешту на підставі ордеру МКС. А бразильський суд повинен визначити умови виконання ордеру. Ці два органи є незалежними від виконавчої влади, отже президент Бразилії нічого не зможе зробити, щоб перешкодити арешту.