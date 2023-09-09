Святослав Літинський пікетував ЛОДА з вимогою обмежити некритичні витрати і підтримати армію.

Відомий своєю проукраїнською позицією Святослав Літинський вийшов нині перед Львівською облдержадміністрацією на одиночний пікет з вимогою обмежити некритичні витрати обласного бюджету, а натомість спрямувати кошти на зміцнення обороноздатності України.

Про свою акцію він оголосив позавчора, і з ним солідаризувалися та вийшли зі своїми одиночними пікетами ще близько шістдесяти активістів. Таку форму протесту обрали, оскільки під час воєнного стану на проведення мітингу потрібен дозвіл. Акція одиночних пікетів тривала годину, ніхто з представників влади до пікетувальників не вийшов. Тому вони мають намір повторити цю акцію наступної п’ятниці, 15 вересня. Очікується, що кількість пікетувальників значно зросте.

Раніше Літинський зареєстрував петицію щодо обмеження некритичних витрат для зростання обороноздатності України. Вона зібрала необхідну кількість голосів, надійшла до розгляду, але прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, що жодної законодавчої ініціативи від уряду не буде, оскільки видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються відповідними рішеннями про місцевий бюджет; видатки, пов'язані зі здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, – відповідними рішеннями про районний та обласний бюджети; на державному рівні це не можуть регулювати.

Тому Святослав Літинський у четвер оголосив, що в суботу об 11:00 вийде на одиночний пікет під Львівську обласну державну адміністрацію:

Через військову адміністрацію передати розуміння всім гілкам влади про загрозливість ситуації з некритичними витратами. Що було зроблено до того: 1. Писав публічно про те, що ми не можемо дозволити собі некритичні витрати типу розбудови спортивної їдальні в Кончі-Заспі (88 млн), побудови лижеролерних трас (96 млн) чи побудови дороги на приватний курорт (600 млн) під час війни. 2. Написав петицію до Кабінету Міністрів, яку підтримало понад 25 000 громадян України. Дуже багатьох людей болить це питання. 3. Мав приватні розмови з керівниками та їх заступниками на різних рівнях. Який ми отримали результат на даний момент: Ніякий. Почали каналізувати наше обурення, що не будемо витрачати грошей намарно, це лише для консервації чи оцінки вартості проєкту. Але я не повірив та зробив запит. Отримав відповідь на свій інформаційний запит – жодної консервації не передбачається. Тендер чинний, договір підписано, роботи виконуються, як і виконувалися в 2022 році. Продовжують оголошувати тендери по всій державі на витрати та будови, які ніяким чином не вплинуть на обороноздатність держави в перспективі трьох років. І ОСНОВНЕ – від очільників немає осуду таких витрат. Після того, як нашу петицію уряд просто проігнорував та на місцях нічого не змінилося – не бачу іншого шляху, як АБО погодитися з мудрістю наших керівників АБО ескалювати ситуацію до одиночного пікету Запрошувати приєднуватися не можу, оскільки під час війни непросто організовувати мітинги, тому пікет одиночний.

Святослав Літинський відзначив, що позитивні кроки від оголошення пікету вже є. Вчора вечері начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що реконструкції біатлонного стрільбища та лижеролерних трас у Новояворівську (оголошення тендеру сумою 96 млн грн і спровокувало протести) не буде, договір щодо цього не був підписаний. При цьому Максим Козицький додав, що "ці гроші – 1 млн грн з обласного бюджету та 9 млн грн з бюджету Новояворівської ТГ, які були передбачені на цей рік, зараз краще спрямувати на медичне чи соціальне забезпечення жителів Львівщини".