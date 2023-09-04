Нігерія відкликала своїх амбасадорів у всьому світі.

Якихось зрозумілих пояснень причин відкликання амбасадорів влада країни не надала.

 

 

Президент Нігерії Бола Тінубу доручив негайно відкликати амбасадорів країни зі всіх світових дипломатичних представництв. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на заяву речника нігерійського лідера.

 

«Президент сповнений рішучості забезпечити ефективність і якість світового класу, які відтепер характеризуватимуть надання послуг як іноземним, так і внутрішнім громадянам, мешканцям і потенційним гостям [Нігерії]», — заявив речник президента Аджурі Нгелале.

 

Детальніше про причини відкликання амбасадорів не повідомляється. Рішення не торкнеться тільки постійних представників Нігерії при ООН у Нью-Йорку та Женеві у зв'язку зі сесією Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться у вересні.

 

Нігерія має 109 дипломатичних місій у всьому світі.

 

Тінубу, який розпочав найсміливіші реформи в країні за останні десятиліття, має намір провести перемовини з президентом США Джо Байденом на марґінесі Генеральної асамблеї ООН, а також зустрітися з лідерами Бразилії, Індії, Південної Кореї та Німеччини під час саміту G20, який згодом відбудеться в Індії.

04.09.2023

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