557-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:20 На лимано-куп'янському напрямку російські окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників, заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. "Противник усе ще зосереджує свою основну увагу в напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені основні панівні висоти. В подальшому противник намагатиметься "вклинитися" в нашу оборону, щоб перебити сухопутний коридор та вийти до річки Оскіл", – сказав Євлаш.

14:47 Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Укрінформу прокоментував чутки про відставку й роботу послом у Британії: "Всі рішення щодо Міноборони та МЗС приймає Президент. Все решта – це думки".

14:04 Головне управління розвідки показало кадри з російським пілотом, який передав Україні гелікоптер Мі-8 збройних сил Росії. Льотчика продемонстрували у відеоанонсі документальної стрічки “Збиті льотчики Росії”, що вийде о 22:15 в етері телемаратону. У фільмі розкажуть про деталі проведеної спецоперації "Синиця". В анонсі російський пілот каже: “Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе – це лише питання часу”.

13:16 Твіттер-користувач Lars693168870 виявив, що на аеродромі в Пскові було пошкоджено принаймні п'ять літаків, а не чотири, як вважалося раніше. OSINT'ер проаналізував відео ураження літака, оприлюднене Сергієм Стерненком, порівнявши параметри стоянок, орієнтири та навіть кути "припаркованих" літаків на летовищі. Він дійшов висновку, що на кадрах атаковано інакший Іл-76, ніж ті, що були ідентифіковані дослідниками як знищені чи пошкоджені завдяки супутниковим знимкам. Ларс виявив місце стоянки літака зі Стерненкового ролика – цей Іл-76 мусив зазнати серйозних пошкоджень, хоча й уник пожежі.

12:40 Міноборони затвердило нові зразки беретних знаків для військовослужбовців окремих родів військ – Медичних сил, Сил підтримки та Сил логістики.

Медичні сили: круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією.

Сили підтримки: прорізний ромб із зубчатими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями догори та чотири руки у латних рукавицях, з'єднані між собою у замок.

Сили логістики: стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.

12:10 Україна не зможе перемогти Росію у 2023 році, але перемога у 2024 або 2025 році можлива – на основі аналізу ситуації на фронті пише у Financial Times колишній глава Об'єднаного командування збройних сил Великої Британії генерал Річард Берронс. Основні причини відтермінування перемоги полягають у нестачі систем ППО (наразі вони здатні прикрити лиш третину країни), артилерійських боєприпасів (касетні снаряди США розв'язали проблему лише тимчасово), сильних військово-повітряних сил та обладнання для розмінування.

Берронс назвав п'ять факторів, від яких залежить перемога України:

1) Україна не повинна прагнути до істотного успіху на полі бою, поки не буде достатньо ресурсів для цього: "Україну треба зробити сильнішою, а Росію – слабшою, інакше виникне патова ситуація.

2) Україні треба всю зиму продовжувати чинити тиск на російські війська, повертаючи територію невеликими шматками, ці операції ЗСУ мають бути прикриті артилерією та ППО і залишатися в межах стійкого постачання.

3) Україна має знищувати військовий потенціал Росії швидше, ніж та може його відновлювати – це призведе до того, що вона виявиться менш готовою до нового контрнаступу українських військових.

4) необхідно до весни 2024 року нейтралізувати Чорноморський флот, ракетні удари і морські безпілотники України можуть пошкоджувати російські кораблі швидше, ніж їх будуть відновлювати.

5) найважливіше: військова допомогу західних союзників – можливий успіх України спирається на військово-промисловий потенціал Заходу. Країни Заходу нарощують виробництво на оборонних підприємствах, але нові виробничі лінії запрацюють на потрібну потужність до середини 2024 року. Це має стати поворотним моментом для наступального потенціалу Києва.

11:40 Росіяни витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% – на другу та третю, розповів Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв’ю The Observer: "На мою думку, росіяни вважали, що українці не прорвуться через першу лінію оборони. Вони готувалися більше року. Вони зробили все, щоб ця ділянка була добре підготовлена".

ЗСУ зараз знаходяться між першою і другою оборонними лініями, у центрі наступу вони завершують знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за їхню другу лінію оборони. Контрнаступ стримувало побудоване росіянами величезне мінне поле. За ним російські війська "просто стояли і чекали на українську армію", підбиваючи українську техніку: як тільки на першій лінії оборони з'являлася будь-яка техніка, росіяни одразу починали її обстрілювати і знищувати. Тому розмінування проводила тільки піхота і тільки вночі.

Тепер, коли мінний бар’єр подолано, росіяни змушені маневрувати й передислоковувати свої сили. Ворог підтягує резерви не лише з України, а й із Росії. Однак командувач певен, що рано чи пізно у росіян забракне сил – це дозволить захисникам наступати швидше. Тепер, коли мінне поле прорвано, росіяни втратили значну частину своєї переваги. Існує дуже велика різниця між першою і другою лінією оборони: друга лінія не так добре побудована, тому українці можуть використовувати свою техніку, хоча там все ще є мінні поля.

11:20 Вночі росіяни 3½ години атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини, є влучання у припортову інфраструктуру, постраждали два цивільниі співробітники порту, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 135 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 83 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Від кінця червня 2023 року Росія звертається до громадян сусідніх країн з оголошеннями про вербування для боротьби в Україні. У Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-реклами, які пропонували 495 000 рублів (5140 доларів США) авансу і зарплати від 190 000 рублів (1973 доларів США). У північній Кустанайській області Казахстану вербування проводили, звертаючись до етнічних росіян. • Принаймні з травня 2023 року Росія звернулася до мігрантів із Центральної Азії, щоб вони воювати в Україні, обіцяючи прискорене отримання громадянства та зарплати до 4160 доларів США. Повідомляється, що в узбецьких мігрантів-будівельників у Маріуполі відібрали паспорти після прибуття та змусили приєднатися до російської армії. У Росії є щонайменше шість мільйонів мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, вважає потенційними новобранцями. • Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних внутрішніх мобілізаційних заходів напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для воєнних дій в умовах зростання втрат.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

131,0% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

49,9% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

135,0% автомобільної техніки (з них 3,9% за минулий тиждень),

181,2% артилерійських систем (з них 5,1% за минулий тиждень),

66,3% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

35,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Вночі росіяни здійснили кілька хвиль атак південних районів Одещини уданими БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ), усього зафіксовано пуски 25 БпЛА “Shahed-136/131”, 22 із них (88%) знищено силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 2 вересня продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російські мілблогери, які нещодавно запевняли, що російські сили утримують позиції в південній частині Роботиного, стверджували, що російські війська відійшли з південних околиць населеного пункту на невизначені позиції далі на південь. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 1 вересня заявила, що українські війська подолали російську "першу лінію оборони" на окремих ділянках Запорізького напрямку, але ситуація залишається складною через додаткові російські бетонні укріплення та щільні мінні поля.

• Вчора The New York Times повідомила з посиланням на українських військових, що російські війська розкидають легкозаймисті речовини на замінованих полях і підпалюють їх гранатами з безпілотних літальних апаратів, коли українські війська розміновують ці території, намагаючись перешкодити розмінуванню, яке б дозволило українським силам наступати на окремих ділянках. Командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг повідомив позавчора, що українська артилерія є "рівною або навіть кращою", ніж у російських сил, і змогла відсунути російські артилерійські підрозділи від лінії фронту, не дозволяючи їм підтримувати російські сили. Це спостереження не є універсальним на всій лінії фронту, оскільки українські підрозділи регулярно повідомляють, що потрапляють під сильний вогонь російської артилерії, який коригується російськими безпілотниками. Гросберг також заявив, що з липня українським силам вдалося серйозно пошкодити радари російської артилерії. З середини липня російські джерела неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу відсутності у Росії можливостей контрбатарейної артилерії, особливо на півдні України.

• Окремі російські джерела стверджували, що російські офіцери 58-ї загальновійськової армії, які обороняються в Запорізькій області, зв’язалися з колишнім її командиром генерал-майором Поповим через загострення ситуації на російському фронті. Російські мілблогери стверджували, що Попов підтримував зв'язок зі своїми колишніми підлеглими в західній Запорізькій області, а російське інсайдерське джерело повідомило, що ці офіцери звернулися по допомогу до Попова, а не до свого нового командира.

• Відповідь російського ультранаціоналістичного інформаційного простору на російську критику антизахідного мислення та російської пропаганди демонструє, що ультранаціоналістична спільнота зберігає здатність об’єднуватися навколо певних питань. Директор російського аналітичного центру "Інститут вивчення США і Канади" Валєрій Гарбузов 29 серпня опублікував статтю, критикуючи російські еліти, які, як він стверджує, створили та увічнили низку "утопічних міфів" про російську гегемонію, "кризу капіталізму" та російське лідерство у глобальній антизахідній коаліції. Популярні голоси в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі виступили вчора зі значною мірою узгодженою критикою статті Гарбузова, критикуючи його аргументацію та російські політичні й інформаційні структури, які дозволили Гарбузову зайняти чільне місце в російській політичній сфері. Один популярний російський мілблогер стверджував, що російські телеграм-канали заповнили аналітичну прогалину в російському інформаційному просторі після початку війни в Україні, яку мали б заповнити аналітичні центри, і продовжують це робити через півтора року.

• Популярні російські мілблогери, ймовірно, мають грошовий стимул регулярно повідомляти інформацію про війну в Україні, яка не критикує російську владу. BBC повідомила 1 вересня, що популярні російські мілблогери стверджують, що можуть заробляти від 500 до 2000 доларів рекламою на своїх телеграм-каналах при середній місячній зарплаті в Росії близько 685 доларів. Російські мілблогери, ймовірно, економічно зацікавлені в тому, щоб підтримувати і збільшувати аудиторію за допомогою некритичних до російської влади репортажів про війну, оскільки критика російської влади, опір спробам цензури і потенційні юридичні проблеми можуть призвести до зменшення кількості реклами, хоча мілблогери, які представляють себе як тих, хто говорить неприємну правду, також можуть отримати велику кількість підписників.

• Російські війська вчора вели наступальні операції на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, на заході Запорізької області та просунулися на окремих ділянках.

• Українські війська вчора вели наступальні операції принаймні на одній ділянці фронту і просунулися в районі Бахмута, на заході Донецької області та на заході Запорізької області.

• "Донецька народна республіка" сформувала власні підрозділи росгвардії, підрозділи якої діють як на передовій, так і в далеких тилах окупованої України.

• Російська окупаційна влада заохочує жителів окупованої України, які проживають у Росії, голосувати на окупаційних регіональних виборах, що, ймовірно, підвищить явку виборців і сприйняття легітимності виборів.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: