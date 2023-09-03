Реформи Маска у Twitter сприяють поширенню російської пропаганди.

Такий висновок зробили експерти Європейської комісії та НАТО.

Відколи мільярдер Ілон Маск придбав компанію Twitter і вніс зміни у безпекову політику соцмережі, згодом перейменувавши її на «мережу X», кількість російської дезінформації в ній відчутно зросла. Про це йдеться у звіті річного дослідження, яке провела некомерційна аналітична група Reset на замовлення Європейської комісії.

«Попередній аналіз показує, що охоплення і вплив облікових записів, які підтримуються Кремлем, у першій половині 2023 року ще більше зросли, зокрема завдяки скасування стандартів безпеки Twitter», — йдеться у звіті, який цитує телерадіокомпанія ВВС.

До того, як Маск узяв під свій контроль компанію Twitter, мережа мікроблогів проводила політику маркування та зменшення впливу пов'язаних з Кремлем екаунтів, прагнучи забезпечити прозорість і мінімізувати охоплення пропаганди. «Ми більше не просуватимемо екаунти державних (російських, – ред.) ЗМІ або їхні твіти через наші системи рекомендацій», – заявляли попередні власники Twitter у своєму блозі в 2020 році.

Однак у ході ініційованих Маском змін у квітні цього року від такої політики відмовилися. Відтак реформи у безпековій системі соцмережі відіграли ключову роль у збільшенні охоплення російської пропаганди.

У серпні Центр передового досвіду стратегічних комунікацій НАТО також заявив, що реформи Маска призвели до різкого зростання «помітності» Кремля у Twitter.