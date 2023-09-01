Правляча партія «Грузинська мрія» ініціювала процедуру імпічменту президентки.

Проте в парламенті бракує голосів для усунення Саломе Зурабішвілі з посади.

Правляча в Грузії партія «Грузинська мрія» ініціювала процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge. «На засіданні політради партії ми ухвалили рішення розпочати процедуру імпічменту щодо президентки Саломі Зурабішвілі, яка порушила Конституцію країни, не погодивши з урядом візити до Європи», – заявив голова партії Іраклій Кобахідзе на пресконференції у п'ятницю, першого вересня.

Кобахідзе також повідомив, що за фактом порушення президенткою Конституції «Грузинська мрія» звернеться до Конституційного суду.

Процедуру імпічменту детально прописано у 48 статті Конституції Грузії. Згідно з нею, відбувається депутатське подання до Конституційного суду, який протягом одного місяця повинен розглянути питання й оприлюднити свій висновок. Якщо КС підтвердить порушення Конституції президентом або наявність ознак злочину в його діях, парламент повинен розглянути та проголосувати питання про усунення президента з посади у протягом двох тижнів після подання висновку. Президент Грузії вважатиметься відстороненим з посади в порядку імпічменту, якщо це рішення підтримає щонайменше 2/3 повного складу парламенту.

Іраклій Кобахідзе визнав, що, виходячи з диспозиції політичних сил у парламенті, досягти успіху імпічменту буде складно, оскільки необхідні 100 зі 150 голосів парламентарів. А правляча партія «Грузинська мрія» диспонує лише 84-ма мандатами. «Проте розпочати процедури імпічменту – конституційний обов'язок партії», – наголосив він.

«Грузинська мрія» заявляє, що Зурабішвілі порушила Основний закон, оскільки здійснювала закордонні поїздки без схвалення уряду. А згідно зі статтею 52 Конституції Грузії, «президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх зв'язках, веде перемовини з іноземними державами та міжнародними організаціями за згодою кабміну».

Проурядові депутати почали висловлювати обурення поведінкою президентки, коли вона 31 серпня прилетіла до Німеччини на перемовини з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Кабмін Грузії не погодив Зурабішвілі й інші робочі візити: до України 22 - 24 серпня, до Швейцарії та Болгарії у вересні, до Польщі, Бельгії та Данії у жовтні, а також до ОАЕ, Чехії та Ізраїлю у грудні.

У Європарламенті були шоковані планами оголосити імпічмент Зурабішвілі. Євродепутатка Маркета Грегорова так прокоментувала рішення «Грузинської мріє»: «Шокована, планами [оголосити] імпічмент президентці Зурабішвілі, тоді коли вона збирається говорити з лідерами Європейської Унії. Вона – твердо проєвропейська політикиня. На жаль, більшою мірою, ніж деякі представники уряду. Якщо "Грузинська мрія" хоче, щоб країна набула статусу кандидата, їм слід схвалювати ці перемовини, а не боятися їхніх наслідків».

Саломе Зурабішвілі здобула перемогу на виборах президента у листопаді 2018 року. Формально вона висувалась як незалежна кандидатка, але її підтримала «Грузинська мрія». Згодом відносини між главою держави та політичною силою почали псуватися на тлі війни Росії проти України та розбіжностей щодо відносин з Москвою.