553-й день війни Росії в Україні. Хроніка

05:40 Внаслідок нічної атаки безпілотників на російському військовому аеродромі у Пскові (700 км від кордону з Україною) пошкоджено чотири літаки Іл-76, повідомило російське ТАСС.

05:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська вчора просунулися поблизу Бахмута Донецької області та Роботиного на заході Запорізької області. Опубліковані вчора геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися на південь від Бахмута та приблизно за п’ять кілометрів на південний схід від Роботиного. У Генштабі України повідомляли, що українські війська вели наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. 28 серпня речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун повідомив, що українські війська продовжують утримувати позиції в Роботиному та проводять розмінування території. Штупун повідомив, що українські сили можуть стягнути більше військ у район Роботиного і матимуть більше можливостей для маневру. Штупун зазначив, що Роботине знаходиться поблизу траси на Токмак, важливої ​​російської лінії наземної комунікації. Російський мілблогер припустив, що російські війська продовжують перекидати в цей район значну кількість резервів, десантних підрозділів і термобаричних артилерійських систем ТОС-1, що, ймовірно, свідчить про те, що російські війська стурбовані вразливістю своїх позицій. в Роботиному. Інший російський мілблогер заявив, що російські війська мають намір вичерпати український наступальний потенціал, залучивши українські сили до бойових дій у Роботині.

• Російські джерела продовжували висловлювати занепокоєння щодо вразливості Росії на сході та заході Запорізькій області. Один російський мілблогер заявив, що ситуація біля Вербового (18 км на південний захід від Оріхова) є "дуже небезпечною". Командир російського батальйону «Восток» Ходаковський, що, як повідомлялося, був задіяний в обороні на межі Донецької та Запорізької областей, стверджував, що російські сили в його секторі розтягнуті довгою дугою вздовж лінії фронту, відчуваючи труднощі з перекиданням резервів і брак ресурсів. Ходаковський стверджував, що спроби України перекрити російські транспортні шляхи ще більше ускладнять ситуацію. Ходаковський раніше висловлював занепокоєння з приводу російської оборони на цій ділянці, зокрема щодо слабких контрбатарейних можливостей Росії, великих втрат Росії, виснаження російських сил і відсутності резервів. У батальйоні "Восток" заявили, що 28 серпня українські війська порушили їхнє матеріально-технічне забезпечення, завдавши ударів по тилу з безпілотників, зазначивши, що українські обстріли поранили кількох військових його особового складу, а російські системи радіоелектронної боротьби не збивають українські літаки та безпілотники. Скарги Ходаковського та батальйону "Восток", ймовірно, є скаргами тактичних командирів, зосереджених на власних локальних проблемах на ділянці фронту, яка є менш пріоритетною для російських командирів театру воєнних дій, які зосереджують зусилля на заході Запорізької області. Ці занепокоєння цілком можуть бути обґрунтованими, але старше російське командування може тримати резерви на випадок погіршення ситуації, про що вони не повідомляли Ходаковського та його колег. Така напруженість між тактичними командирами, які втратили пріоритет, і вищими командирами не є рідкістю під час війни.

• Фінансист "групи Ваґнера" Прігожин і керівник логістики та безпеки "Ваґнера" Чекалов були поховані вчора в Санкт-Петербурзі на різних кладовищах, ймовірно, щоб запобігти створенню єдиного місця паломництва при визнанні загиблих членів "Ваґнера" мучениками.

• Російські мілблогери п'ятий день поспіль звинувачують міноборони Росії у спробах приховати проблеми стосовно жорстокого поводження з бригадою Південного військового округу в окупованій Херсонській області.

• Ці постійні скарги мілблогерів, ймовірно, є спробою спровокувати зміни командування, які можуть бути на користь командувача ПДВ Росії генерал-полковника Теплінського, який, як повідомляється, контролює російські сили на півдні України.

• Міністерство оборони Росії, можливо, повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні, намагаючись піддавати цензурі скарги на лінії фронту та повідомлення про українські успіхи.

• Державний департамент США вчора оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет розміром 250 мільйонів доларів США включає ракети "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder, обладнання для розмінування, ракети HIMARS і протитанкові системи Javelin.

• У Головному управлінні військової розвідки України повідомили, що наразі Кремль зосереджений на просуванні п’яти основних інформаційних операцій проти України, і всі вони були зафіксовані ISW. Російські наративи включають заяви про те, що Україна проводить масову мобілізацію незалежно від віку, статі чи стану здоров’я; що західні партнери України розчаровані перспективами України на перемогу; що український контрнаступ провалюється; сщо український уряд повністю корумпований і не бореться з корупцією; що російська влада забезпечує хороші умови життя в окупованій Україні.

• Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, а також в районі адміністративної межі між Донецькою та Запорізькою областями, але не досягли підтвердженого просування вперед.

• Міністерство оборони Великої Британії вчора повідомило, що міноборони Росії навряд чи досягне своїх цілей щодо набору волонтерів, незважаючи на такі стимули, як високі зарплати та додаткові соціальні пільги.

• Українські джерела повідомляли, що окупаційна влада продовжує примусово вивозити українських дітей з окупованої України до Росії.