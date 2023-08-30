Німецький депутат, який малював свастики на українських авто, йде у відставку.

Суд також оштрафував його на 50 добових окладів.

 

 

Депутат муніципальної ради німецького курортного міста Баден-Бадена, представник ксенофобської і водночас прокремлівської партії «Альтернатива для Німеччини» Мартін Кюне (Martin Kühne) подає до демісії після скандалу з паплюженням автомобілів на українських номерах. Про це в середу, 30 серпня, повідомив журнал Der Spiegel.

 

Часопис зазначає, що про своє рішення 58-літній Кюне повідомив бургомістра Баден-Бадена Дітмара Шпета (Dietmar Späth) листом увечері 29 серпня. Німецький місцевий депутат зізнався, що малював свастику і лайливі слова на автомобілях з України. «Щоб запобігти шкоди місту Баден-Бадену, я заявляю про свою негайну демісію з посади міського радника в муніципальній раді Баден-Бадена. Я прошу негайно опублікувати мою заяву про відставку», – написав Кюне в листі.

 

Тим часом у ніч на 30 серпня колега Кюне з фракції «Альтернативи» у муніципальній раді міста Александер Арпаші (Alexander Arpaschi) уточнив, що жодних заяв із цього приводу на адресу фракції Кюне не робив.

 

На початку тижня прокуратура Баден-Бадена повідомила, що якогось члена муніципальної ради міста підозрюють у нанесенні нацистської символіки та лайливих слів (зокрема Fuck UA) на два автомобілі з українськими номерами. За це чоловіка засудили до штрафу в розмірі 50 добових окладів. Проте рішення суду ще не набрало законної сили. Вказувалося, що інциденти сталися у січні та березні поточного року. Ім'я політика та його фракція у повідомленні прокуратури не фігурували. Однак деякі місцеві ЗМІ, зокрема портал goodnews4 Baden-Baden, припустили, що йдеться саме про Мартіна Кюна.

 

У муніципальній раді Баден-Бадена фракцію партії «Альтернатива для Німеччини» репрезентують три депутати. Фракції «зелених», християнських демократів, «Вільних громадян Баден-Бадена» та соціал-демократів у муніципальній раді, а також бургомістр різко засудили вчинок колеги.

30.08.2023

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