Паралельно зі святами

Злети Магучіх і Усика ще більше підняли настрій співвітчизникам після приземлення Пріґожина й Уткіна. Огляд подій тижня в Україні.

Президенти тижня

У президентів своя специфіка щодо вітань колег із головним державним святом. От два державні лідери зідзвонилися, обмінялися люб’язностями – і потім Білий дім звітує: «Від імені американського народу президент Байден висловив своє захоплення хоробрістю та жертовністю українського народу, який бореться за свою свободу та безпечне майбутнє».

Поміж компліментами гаранти конституцій обговорили початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та прискорення надання дозволу Штатами іншим країнам на передачу Україні своїх літаків після завершення навчань.

Настрій українцям мала ще більше підняти інформація, якою в контексті перемовин президентів оперували медіа, – льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії (раніше аналогічні процеси стартували в Греції і Португалії). А Данія, Нідерланди й Норвегія оголосили про рішення передати Україні ці літаки після завершення навчання – всього вітчизняні Повітряні сили поповняться щонайменше 60 такими апаратами.

Трохи вийти зі святкової ейфорії допомогло інтерв’ю Володимира Зеленського. За годину з хвостиком, у традиційному заході «під дату», Президент очікувано назвав свою головну мрію – це перемога у війні, яка унеможливить у майбутньому нові війни зі сторони РФ. А потім згадав, що періодично народ країни стає виборцями, а виборцям подобаються популістичні заяви. Тому Зеленський в телеефірі пообіцяв, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонує прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану.

«Я поставив задачу законодавчо щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але, думаю, на військовий час це допоможе. Чи підтримає це законодавець, не знаю. Але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Дуже важливо не прикручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий, кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі», – трохи заплутано, але життєствердно витлумачив свою ініціативу Президент. Щодо до того, коли ті самі вибори стануться, то тут ясності тим, хто їх чекає, він не додав.

«Вибори – це один зі способів захисту. Але в нашому законодавстві не просто так заборонені вибори. Провести їх дуже складно», – залишив інтригу Зеленський.

Плани тижня

Вихід в інформаційне поле секретаря Ради національної безпеки і оборони завжди заслуговує на увагу. Тим більше, коли Олексій Данілов (так само, як його безпосередній шеф) згадує про перспективи виборів. У інтерв'ю «Радіо Свобода» секретар РНБО висловив своє бачення: «Це (вибори, – авт.) можливо, коли закінчаться воєнні дії. Тому що під час війни проводити вибори – це доволі складна річ. Тому що, ще раз наголошую, це про справедливість… А під час війни це зробити вкрай-вкрай важко. Тому ми будемо діяти за законом нашої країни, за нашою Конституцією і будемо визначати, коли нам проводити вибори відповідно до нашого законодавства, а не згідно з бажанням тих чи інших поважних наших партнерів, які вважають, що ми можемо порушувати наші закони. Ні, ми порушувати закони не можемо».

Стосовно свого профільного напрямку діяльності Данілов повідомив щось на кшталт «сонце сходить на сході, а трикутник має три кути». За спостереженнями Олексія Мячеславовича, росіяни мають запасний план. «Хочу зауважити, що Російська Федерація перемогти нас воєнним шляхом не може. Тому у неї є план В – це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну. Але ми тут будемо пильними і не допустимо до подій, на які розраховує Російська Федерація».

Крім того, секретар РНБО продовжив розвивати тему контрнаступу в стилі міністра оборони Резнікова. «Контрнаступ відбувається за тим планом, який був затверджений. Це дуже складна операція. Якщо хтось вважав, що це якась легка прогулянка і дуже швидко можна досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою – звільнення всіх наших територій, то майте на увазі, що ворог потужний… І тому наше просування відбувається у той спосіб, в який можливо відбуватися для того, щоб зберігати максимальну кількість наших військових живими і неушкодженими. Тому йде важко, але з кожним днем ми крокуємо вперед до звільнення всіх наших територій», – сказав Данілов.

Про українські плани щодо закінчення війни висловився паралельно з секретарем Радбезу радник керівника Офісу президента. У Подоляка і Данілова в минулому виникали розбіжності, але зараз радник так само, як і секретар, говорить про «сонце» і «трикутник».

За переконанням Подоляка, переговори з РФ можливі тільки після відновлення територіальної цілісності України. «Коли армія РФ покине межі нашої країни. Тоді можна сідати за стіл переговорів, обговорити підсумки війни, як такої. Обговорити питання безпеки регіону в цілому. Все інше – фікція, особливо, слово "мирні". Мирні переговори під час війни неможливі, бо є безумовна країна-агресор. Це не війна за спірну територію або супречливий конфлікт», – наголосив Подоляк.

Парі тижня

Корупція і війна – теми, які перманентно супроводжують Олексія Резнікова. Яйця по 17 гривень від міністра оборони могли комусь здатися гумором нижче пояса, тому новий скандал сам міністр вирішив вивести у менш слизькому напрямку, але однаково буде смішно і сумно.

Пару тижнів тому журналіст Юрій Ніколов (той самий, що розкопав «яєчний скандал») через власні джерела на митниці з’ясував, що Міністерство оборони у турецької компанії за 20 мільйонів доларів купило 233 тисячі зимових курток. Згідно з митними документами, вартість партії одягу дорогою з Туреччини в Україну зросла з 29 до 86 доларів за одну куртку, а самі однострої візуально були більше подібні на екіпіровку, яку використовувати взимку не можна.

Коли історія набула резонансу, Резніков оголосив парі, згідно з яким якщо журналістське розслідування мало рацію, то він піде у відставку. Якщо ж виявиться, що Міноборони купувало все законним чином і належної якості, то залучена у розслідування народна депутат Анастасія Радіна складає мандат, а журналіст «Української правди» Михайло Ткач йде з видання і три роки не займається журналістикою. Залучити контролювати перебіг парі Резніков запропонував Комітет з депутатської етики ВРУ і Комісію журналістської етики.

Реакцією Радіної на пропозицію Резнікова щодо парі став заклик до міністра спростувати інформацію, викладену в розслідуванні, до 09:00 понеділка, 28 серпня, або ж подати у відставку. Понеділок добіг кінця, міністр свою посаду не покинув, кілька днів спостерігати за черговим скандалом буде цікаво.

Енергетика тижня

Денис Шмигаль озвучив те, що від прем’єр-міністра очікувала переважна більшість громадян України. «Забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. "Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів», – заявив очільник уряду.

Блага вість від прем’єра подавалася як подвиг, хоча таке рішення є просто виконанням вимог закону, позаяк ще з серпня минулого року в Україні діє закон, який забороняє підвищувати ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду, і діятиме цей закон протягом воєнного стану та ще впродовж шести місяців після його скасування.

Додати оптимізму мали б такі слова Шмигаля: «Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів». Проте то прозвучало в столиці, а на місцях говорять діаметрально інше. Наприклад, мер Львова Андрій Садовий чи то настрашив, чи то попередив: «Ми маємо певний запас міцності з точки зору наших комунальних підприємств, але без електропостачання виживати буде складно. Тому нам треба готуватись до ситуації, коли Львів може місяць, а то й два бути взагалі без електропостачання. Це не жарт, я це говорю на повному серйозі».

Коли на дворі температура вища за +30, перейматися холодною і темною зимою не дуже хочеться. А ближче до Різдва чи Йорданю буде видно, хто в серпні язиком пашталакав.

