Із спроб «ЕСТЕТИЧНИХ КОМЕНТАРІВ» до «КОБЗАРЯ»

Панщина... Паничі... «На панщині пшеницю жала...», «Якби ви знали, паничі...», «Мені тринадцятий минало...», «Садок вишневий коло хати...» Запах сільської початкової школи – звичайної, з двох кімнат, хати, але без садка... Страх «забутися», виголошуючи ті поезії Шевченка (саме їх «задавали» вивчити напам’ять)...

Слова, за якими мало що стояло тоді... Хіба що – гарячий подих косовиці... Ритмічне, з притиском: «ша – ша – ша...» – й покоси з-під лискучої коси... Кисло-солодкий смак вишень, що я приносив їх у поле батькові разом із полуденком... Мальовничі полукіпки... Колюча стерня... Якесь наче тремке від спеки й лящання польових коників повітря...

«На панщині пшеницю жала...» Щойно тепер дослухаюся до тих шиплячих, що мовби повторюють мірний шурхіт зубчатого серпа по сухих пшеничних стеблах. Щойно тепер розумію, яким точним є оте «пошкандибала», що не тільки продовжує звукоряд шиплячих, а й творить образ, який бачимо: хто ж бо після довгої праці хильцем, коли піт заливає очі, хто ж піде, випроставшись, не «шкандибаючи», босоніж – по стерні?..

Чую крик голодного, спітнілого дитяти... Потім – тишу, яка в заспокійливому, що в цьому ж слові «сон», приголосному «с» (кажемо ж не тільки Ша!, а й Тсс!...): «Розповила, нагодувала, / Попестила; і ніби сном, / Над сином сидя, задрімала. / І сниться їй той син Іван...» (Згадаймо: «Хто се, хто се по сім боці / Чеше косу? Хто се?..»)

І несподівано: «Спіть, хлопці, спіть, / Про долю-волю тихо сніть, / Про долю-волю Вітчини... / Чи ж можуть бути кращі сни?»... Снити – бачити уві сні... Мріяти – бачити наяву... Мрії-сни... Сон, дарма що «брат смерті», дарує, мов співчуваючи нам у наших життєвих бідах, – гарні, світлі сни: про що мріємо наяву, те бачимо уві сні. Та ба!.. З пробудженням – ще більша гіркість: щастя – примарне, бо сон – то мара, марево, туман, привид, мана, мрія, видиво, якого не торкнутись, бо це, за Лукрецієм, – лише безтілесні «подоби речей» (simulacra), їхні тіні, що кроком уже там – у потойбіччі...

«О ти, хто спить, скажи мені, що таке сон?» – запитує Леонардо. Але «той, хто спить» (dormiénte), не може відповісти на те запитання – ані коли спить, ані, тим паче, коли прокинеться. Сон – таїна... Шевченко, йдучи за античними, не раз використовує у своїй творчості як художній засіб вигадані сни (simulata somnia).

Тут – наче й не вигаданий, а таки справжній сон, настільки реалістичною є ця поезія: про що думаємо, про що мріємо – те сниться. «І сниться їй, що той Іван / І уродливий. І багатий, / Не одинокий, а жонатий / На вольній, бачиться, бо й сам / Уже не панський, а на волі; / Та на своїм веселім полі / Свою-таки пшеницю жнуть, / А діточки обід несуть».

«І усміхнулася небога...» Знову ж хочеться побути з тією усмішкою. Задуматися над тим дивом – видивом, у яке ми задивлені «очима душі». Хто його впорядковує – «режисирує»?.. Таж не мріємо – спимо. І не поза нами воно, не рукотворне, не віртуальне те видиво (spectaculum), а таки в нас самих... Де та «зала», в якій воно відбувається?.. Хто кладе йому кінець?..

«Проснулася – нема нічого...» Минає солодка омана (dulcis error), залишається – ще гіркіша, аніж була, реальність. Ще гіркіша, бо, зауважили античні, немає нічого прикрішого, аніж оманені мрії. Скажемо знову – мрії-сни: снимо ж наяву, снимо – й уві сні... Недарма ж мовить давнє латинське прислів’я: «Vita somnium breve» (життя – короткий сон). А задивлений у людську душу Еврипід дивує нас і сьогодні своїм сумнівом: «Хтозна, чи те, що називаємо життям, не є смертю, а що смертю називаємо, – життям»...

А тим часом, хай яке воно, те життя, його треба доживати, як і ниву – дожинати: «На сина глянула, взяла / Його тихесенько сповила / Та, щоб дождать до ланового, / Ще копу дожинать пішла»...