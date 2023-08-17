На Франківщині згоріла будівля, в якій збиралися адепти московського патріархату.

 

У Городенці, що на Івано-Франківщині, згоріла споруда, в якій, за свідченнями місцевих мешканців, збиралися віряни московського патріархату. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

 

 

Пожежа в житловому будинку, пристосованому для зібрань (богослужінь), на вулиці Володимира Великого трапилася у ніч на четвер, 17 серпня. 

 

"По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що одноповерхова дерев’яна будівля повністю охоплена вогнем на загальній площі 112 м.кв. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Надзвичайники локалізували пожежу о 04:59, а о 05:30 ліквідували. Завдяки професійним діям вогнеборців вдалося не допустити перекидання вогню на поруч розташовану будівлю. До ліквідації пожежі було залучено 18 осіб особового складу та 5 одиниць техніки", – йдеться у повідомленні ДСНС.

 

Міська рада Городенки зазначає, що згідно з документацією по вул. Володимира Великого, 63 розташована приватна садиба – про церкву в жодних дозволах чи документах не йдеться, культовою спорудою ця будівля, перероблена з приватного будинку, не є. Втім, тут на богослужіння збираються адепти московського патріархату, і 2 серпня цього року їх навіть розганяла поліція, яку викликали представники мерії. 

 

17.08.2023

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