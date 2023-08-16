"Фортеця Львів": ворог розпалює ненависть до львів'ян.

Центр стратегічних комунікацій зафіксував нову спробу росіян посварити українців між собою. Цього разу ворог розпалює ненависть до львів'ян. Про це повідомили на сторінці відомства.

"У соцмережі TikTok набирає популярності хештег "Фортеця Львів", під яким користувачі публікують іронічний кавер на пісню гурту Антитіла "Фортеця Бахмут". У цих відео львів'ян звинувачують у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають українську державність. У деяких саркастичних роликах Львову приписують більше руйнувань, аніж Маріуполю чи Бахмуту. У деяких – висміюються високі ціни на оренду квартир", – йдеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що такі відео переважно публікують або на порожніх екаунтах, або на сторінках, де вже є багато роликів зі "зрадою".