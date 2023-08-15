У Британії заарештували трьох болгар, які шпигували на користь Росії.

Всі троє проживали Лондоні  впродовж багатьох років.

 

 

У Великій Британії в рамках великого розслідування, пов'язаного з національною безпекою, заарештовано трьох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Усі троє – громадяни Болгарії, їх затримали ще в лютому і відтоді вони перебувають під вартою. Проте лише зараз стало про них відомо.

 

45-літньому Орлінові Русєву, 41-літньому Бізерові Джамбазову та 31-літній Катріні Івановій висунуто звинувачення у зберіганні фальшивих документів, які посвідчують особу. Серед цих документів – паспорти, посвідчення особи та інші документи Великої Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

 

Всі троє проживали у Великій Британії протягом багатьох років. Вони працювали й мешкали в передмісті, кілька разів змінюючи адреси. Інші деталі розслідування наразі не розголошуються.

 

Усі троє у січні 2024 року мають постати перед Центральним кримінальним судом Англії та Вельсу, який засідає у будівлі Old Bailey в Лондоні. Поки що вони нічого не заявляли про свою вину чи невинуватість.

15.08.2023

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