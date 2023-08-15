На Львівщині через ракетну атаку постраждало 15 людей. На Франківщині працювала ППО.

У ніч на вівторок, 15 серпня, російські війська здійснили масштабну ракетну атаку на Україну. Зокрема, влучання є у Львові та Луцьку, на Хмельниччині та Івано-Франківщині працювала ППО.

Очільник Львівської області Максим Козицький повідомив, що росіяни крилатими ракетами атакували нашу область в період з 05:20 до 05:30.

"Одну ракету сили ППО збили, ще 6 – влучили. Під час цієї ракетної атаки, на щастя, обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П'ятьох людей госпіталізували", – наголосив він.

Також Козицький уточнив, що окупанти пошкодили близько 40 будинків в області.

Зокрема, у Львові руйнувань зазнали 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше – на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі "Монада" вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства. Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка.

Водночас у Ставчанах Львівського району пошкоджені 15 житлових будинків в приватному секторі, з них 6 – критично. Також пошкоджені легкові автомобілі.

Крім того, в селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих нема.

Станом на зараз триває обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків удару.

"Мешканці, чиї домівки зазнали руйнувань та пошкоджень, можуть на платформі Дія подати запит на отримання компенсації на ремонт. Максимальна сума відшкодування – 200 тисяч гривень", – додав начальник ОВА.

Раніше міський голова Львова розповідав, що у Львові багато ракет збили, однак є і влучання. Постраждали приватні помешкання. Є влучання в житлові будинки. На верхніх поверхах була пожежа. Людей евакуювали.

"Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Щоб ви розуміли, ракета влучила прямо в дитячий павільйон. Вирва 20 метрів у діаметрі, 9 метрів глибина, там ще є залишок цієї ракети. Всередині в садочку все знищено – всі вікна, двері, страшна ситуація. Ну і житловий будинок поруч, верхні поверхи, вигорання помешкань. Я розумію, що туди влучив осколок ракети", – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

А голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що у Львові уламки ракет також впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

"Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів", – повідомляв Козицький.

У Луцьку дві крилаті ракети влучили у промисловий об'єкт, в області також працювала ППО.

"Волиняни, під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Та, на жаль, маємо приліт в одне із підприємств промисловості в обласному центрі", – наголосив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Пізніше він уточнив, що внаслідок влучання є жертви. Станом на зараз загинуло троє осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні.

В Івано-Франківській області уламки збитої силами ППО ворожої ракети пошкодили приватні садиби.