Під ранок росіяни обстріляли ракетами Львів.

За квадранс між п'ятою а пів шостої нині вранці у Львові та біля нього під час двогодинної повітряної тривоги пролунало сім вибухів: з семи ракет сили ППО збили одну.

 

 

У Львові зруйновано дитячий садок «Казка» на вул. Патона, 24, пошкоджено близько ста помешкань у житловому будинку, вибито понад п'ятсот вікон, повідомив міський голова Андрій Садовий. Жертв немає, по медичну допомогу звернулися четверо людей.

 

 

Вулиця Ряшівська у Львові перекрита. Тролейбуси 23 та 30, а також автобуси 14, 21 та 92 тимчасово змінять схему руху.

 

 

Пізніше Максим Козицький уточнив: постраждали 15 людей, наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П'ятьох людей госпіталізували.

 

Росіяни пошкодили близько 40 будинків. Львів: зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі, найбільше – на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі «Монада» вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства. 

 

 

 

15 будинків пошкоджено (з них 6 – критично) також і у Ставчанах (6 км від кільцевої навколо Львова за Оброшиним), а також 4 будинки у Суховолі (4 км від кільцевої та 5 км на північ від Ставчан).

 

15.08.2023

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