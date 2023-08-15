Трампові висунуто четверте офіційне звинувачення.

Експрезидентові інкримінують намагання сфальшувати результати виборів 2020 року в штаті Джорджія.

У понеділок увечері, 14 серпня, експрезидентові Сполучених Штатів Дональдові Трампу висунуто звинувачення в штаті Джорджія. Велике журі присяжних визнало, що Трамп може бути причетним до спроби переглянути підсумки виборів президента у 2020 році. Це четверта кримінальна справа, яка розслідується щодо 45-го президента США. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Після дворічного розслідування окружна прокуратора округу Фултон у штаті Джорджія висунула Трампові звинувачення за 11 пунктами. Зокрема його звинувачують у змові з метою фальшування, спробі схилити посадову особу до порушення присяги, а також у порушенні закону про злочинні організації.

Окрім Трампа звинувачення висунуто ще 18 особам, серед них – колишній голова апарату Білого дому, соратник Трампа Марк Медовз (Mark Meadows), особистий адвокат Трампа Руді Джуліані (Rudy Giuliani), співробітник міністерства юстиції Джеф Кларк (Jeff Clark), юрист та консультант Трампа Джон Істман (John Eastman).

Трампові вже висунуто звинувачення у трьох інших справах — про змову з метою скасування результатів президентських виборів 2020 року, незаконне утримання секретних документів і фальшування звітності для приховування виплати грошей за мовчання порнозірці.

Приводом для чергових звинувачень став телефонний дзвінок у січні 2021 року, під час якого Трамп пропонував посадовцю-республіканцю Джорджії Бреду Раффенсперґерові (Brad Raffensperger) допомогти «знайти 11 780 голосів».

Нагадаємо, що у листопаді 2020 року Джо Байден виграв у Джорджії, отримавши 306 голосів колегії виборців проти 232 голосів Трампа.