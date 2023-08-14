Тепла підготовка до холодної зими

Розумні люди кажуть потрохи витягувати зі стрихів і льохів генератори, плести теплі шкарпетки і коцики, бо точно буде зима і майже точно вона буде холодною і темною. Огляд подій тижня в Україні.

Енергетика тижня

Для того, щоб зрозуміти, що з майбутнім опалювальним сезоном нічого не зрозуміло, варто ознайомитися з двома висловами профільних спеціалістів і врахувати, що дві оцінки з’явилися майже одночасно. Перша, цілком оптимістична – керівник Об’єднаного оператора енергомережі "Укренерго" Володимир Кудрицький стверджує, що після атак загарбників компанія вже відновила роботу 85% своїх пошкоджених систем. Шеф Об’єднаного оператора виправдався "На сто відсотків відновити той обсяг руйнувань, якого зазнала енергосистема - неможливо просто фізично. Масштаб руйнувань – від третини до половини об’єктів енергосистеми. Неможливо відновити все за ті вісім місяців, які минули", і нагадав, що подробиць захисту критичних об’єктів ворогу знати не варто, тому пашталакати на цю тему можуть лише дурні або колаборанти.

Іншими, зовсім неоптимістичними цифрами оперував Голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський. За його даними, обсяг виконаних ремонтів на об’єктах теплової генерації становить лише 1,6% від завданих російськими ударами пошкоджень. А компанія "Укренерго" відновила свої мережі тільки на 7%.

Простому смертному перевірити інформацію від енергетичних високопосадовців важко, але в них (тобто нас, простих смертних) вірить прем’єр-міністр. "Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики цього опалювального сезону. Але вважаємо, що громадяни мають бути поінформовані про реальний стан справ", - заявив Денис Шмигаль, і втішив процентами про те, що відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплових електростанцій потужністю 4,3 ГВт, а це 62% від загальної кількості; теплоелектроцентралей, які забезпечують теплом населення, відремонтовано 70%, ще 30% - зараз у ремонті.

Серпнева спека не надихає думати про клопоти, які очевидно зимою будуть, а чиновникам з цифрами треба поводитися акуратніше у будь-яку пору року.

Посол тижня

Свою порцію стриманого песимізму підкинула співвітчизникам амбасадорка України в США Оксана Маркарова. У інтервю виданню Huffington Post дипломатка, яку нещодавно «сватали» на місце прем‘єра, бо Шмигаль нібито не справляється з обов’язками, заявила, що зараз американські законодавці ставлять під сумнів допомогу Україні більш гостро, ніж будь-коли.

Маркарова зазначила, що в уряді США вже є три спостерігачі, які відстежують раніше схвалену допомогу Україні на суму понад 75 мільярдів доларів у Міністерстві оборони, Державному департаменті та агентстві США з міжнародного розвитку (USAID). Амбасадорка зазначила, що спостерігачі-інспектори повідомили американських законодавців на березневих слуханнях про відсутність доказів масового неправомірного використання допомоги США Україні, проте, вони визнали, що вираховувати американські кошти важко.

Все це нагадало древній анекдот про срібні ложечки, які знайшлися, але осад залишився. Та й поминання Маркаровою історичних українських проблем з корупцією не додало плюсів до репутації нашої країни на міжнародній арені.



Ренегати тижня

Верховна Рада під час війни нагадує про себе переважно кадровими скандалами через які складається враження, що дуже багато організмів потрапило в законодавчий орган хоч і з виборчої, але таки урни.

Зі свіжих халеп у парламенті виключення зі складу фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька і Богдана Торохтія. Перший відзначився тим, що 8 вересня був затриманий разом з двома спільниками під час отримання першої частини хабара у 85 тисяч доларів. Неправомірну вигоду (так компетентні органи називають лапувку) нардеп отримував за сприяння у передачі якомусь підприємцеві державної землі для ведення бізнесу. У Національному антикорупційному бюро показали відеозаписи з подробицями переговорів на яких нардеп стверджує, що фактично може забезпечити контроль над підприємствами, у користуванні котрих перебуває земля. Потім Вищий антикорупційний суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 30 мільйонів гривень.

З Торохтієм справа не така приземлена. Ще в червні стало відомо, що дружина нардепа вже після 24 лютого 2022 року десь за півмільйона доларів придбала в Болгарії нерухомість на березі моря, сам Торохтій у той час купив автомобіль за 7 мільйонів гривень, але та машина йому була не конче потрібна, бо перебував він переважно за кордоном – в Греції, Туреччині, Катарі і Об’єднаних арабських еміратах. Мандрівника-нардепа не затримували, але з фракції вигнали, від чого він, мабуть, зазнав душевного дискомфорту.

І зовсім некомфортно тепер ще одному «слузі» Олександру Дубінському. Приятелеві зрадника Андрія Деркача Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, що означає, що Дубінський мусить носити електронний браслет, на вимогу повинен прибувати до слідчого, а також здати закордонний паспорт. Нардепа покарали за внесення у документи неправдивих відомостей, щоб виїхати за кордон. Після вакацій в Барселоні Дубінський повернувся в Україну, де в нього почалися проблеми. Пікантності процесу додає факт, що взяти на поруки «окільцьованого» споглядача архітектурних шедеврів Антоніо Гауді в столиці Каталонії, хотів виключений із "Слуги народу" Артем Дмитрук, який в свою чергу є приятелем ще одного зрадника Анатолія Шарія. Дубінський назвав рішення суду «переслідуванням зі сторони режиму Зеленського-Єрмака».

Тепер чомусь неарештований Дубінський ліпить з себе образ «жертви режиму», браслетом сильно не переймається, бо, як свідчить вітчизняна практика, далі «особистого зобов’язання» справа не піде.

Воєнкоми тижня

На спеціальному засіданні РНБО було прийняте рішення про звільнення всіх керівників обласних територіальний центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). "Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування", - повідомив з цього приводу Володимир Зеленський.

Передувала такому рішенню робота Державного бюро розслідувань, яке уже скерувало до суду 15 обвинувальних актів, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування. «Ми можемо сказати, що у 15 зі 112 наявних справ, у яких фігурують працівники ТЦК, уже завершені досудові розслідування, і ці обвинувальні акти направлені до суду. Тобто, справа буде по суті розглядатися у суді, і це означає, що наступним етапом буде винесення вироків. Наразі вироків (щодо працівників ТЦК – ред.) поки що немає», - інформувала у телеефірі радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало 135 моніторингів способу життя військкомів.

Про вілли, автомобілі та інші цінності, якими воєнкоми обросли за час повномасштабної війни говориться дуже багато. Тепер треба дочекатися, коли все наговорене матеріалізується в терміни відсидки для працівників ТЦК та СП і сподіватися, що все це не пройде під гаслом «багато галасу даремно».