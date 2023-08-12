Варшава зміцнює оборону Сувальського коридору.

Міністр оборони Польщі розповів про перманентні провокації білоруської сторони на спільному кордоні

 

 

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак (Mariusz Błaszczak) повідомив, що білоруська сторона вдається до перманентних провокацій на польсько-білоруському кордоні. Його слова процитувало Polskie Radio24: «Кордон надійно охороняється. Я не сумніваюся, що провокації повторяться, але Військо Польське готове до багатьох різних сценаріїв і адекватно відреагує на загрозу».

 

Пан Блащак визнав, що передислокація російських найманців із ПВК «Ваґнер» до Білорусі становить поважний виклик національній безпеці, «особливо в контексті білорусько-російських гібридних атак на кордоні». За його словами, це питання широко обговорювалося під час саміту НАТО у Вільнюсі. «Наша позиція чітка – НАТО та його союзники готові негайно відреагувати на будь-яку аґресію. Кожен шматок території Польщі та Альянсу буде захищено з повною рішучістю», – наголосив він.

 

Шеф польського військового відомства розповів у цьому контексті про нарощування військової присутності в районі Сувальського коридору. «Сувальський коридор і Брестські ворота (південно-західна ділянка кордону Польщі з Білорусією, – ред.) – це чутливі точки, тому ми посилюємо та розширюємо дислоковані там підрозділи. Посилення відбувається як у тактичному вимірі, включно з додатковими бійцями та новою технікою, так і у стратегічному за рахунок створення нових підрозділів різного рівня. Саме туди насамперед прямує новітнє оснащення», – сказав Маріуш Блащак.

 

Польський міністр оборони уточнив, що до прикордонних реґіонів відряджено «саперний батальйон з Авґустова та великі тактичні з’єднання, такі як 1-ша піхотна дивізія та 2-й польський корпус». Також, за його словами, на сході Польщі діють Сили територіальної оборони (Wojska Obrony Terytorialnej – WOT). «Перші з'єднання WOT створювалися якраз на східному кордоні. І саме там ми в них найбільше зацікавлені», – наголосив Маріуш Блащак.

12.08.2023

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