У Німеччині заарештували офіцера Бундесверу.

Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії

 

 

Прокуратура Німеччини затримала у місті Кобленці (федеральна земля Райнлянд-Пфальц) офіцера Бундесуеру. Його підозрюють у тому, що він передавав російській розвідці секретні матеріали. Про це повідомила газета Tagesspiegel з покликом на заяву Федеральної прокуратури Німеччини.

 

«Федеральна прокуратура заарештувала німецького офіцера за підозрою у співпраці з іноземною розвідкою. Пильність – це вимога часу», – написав у Twitter міністр юстиції Німеччини Марко Бушман (Marco Buschmann).

 

За даними слідства, затриманий Томас Г. (Thomas H.) – працівник Федерального управління Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій та технічної підтримки (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr – BAAINBW), головний офіс якого розташований у Кобленці. Ця структура відповідає за закупівлю сучасних озброєнь для німецької армії  – від особистого солдатського спорядження до великих систем озброєння.

 

Як повідомили в прокуратурі Німеччини, ця людина кілька разів намагалася виходити на зв'язок з посольством Росії в Берліні та консульством у Бонні та пропонувала співпрацю. «У процесі він передав інформацію, отриману в ході своєї професійної діяльності, щоб вона потрапила до рук російських розвідслужб», – повідомляє прокуратура.

 

У будинку затриманого в Кобленці та на його робочому місці правоохоронці провели обшук. У середу, дев’ятого серпня, суддя санкціонував його арешт. Наразі він перебуває під вартою.

 

Голова комітету з контролю за секретними службами в Бундестазі Костянтин фон Ноц (Konstantin von Notz) назвав арешт «успіхом контррозвідки». Але водночас зазначив, що цей випадок засвідчує, «наскільки чітко Німеччина перебуває в центрі уваги інших розвідувальних служб, особливо автократичних країн, таких як Росія чи Китай». Його заступник Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) сказав Tagesspiegel: «Ми повинні нарешті зрозуміти, що Росія веде проти нас гібридну війну, інформаційну війну і таким чином хоче переконати людей у ​​Німеччині добровільно співпрацювати, як у цьому випадку».

09.08.2023

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