Таємничим покупцем танків Leopard 1 виявився концерн Rheinmetall.

Більшу частину цих танків він передасть Україні, попередньо відремонтувавши.

 

 

Таємничим покупцем німецьких танків Leopard 1 виявився німецький оборонний концерн Rheinmetall. Саме це підприємство придбало у бельгійської компанії OIP Land Systems пів сотні вказаних машин, щоб більшу частину з них передати Збройним Силам України, попередньо довівши їх до працездатного стану. Про це повідомило німецьке ділове видання Handelsblatt з покликом на неназвані джерела в оборонній промисловості. Раніше про цю оборудку повідомляли бельгійські ЗМІ, не вказуючи проте, хто саме покупець.

 

Як випливає з публікації, придбані танки тепер будуть технічно підготовлені до використання в Україні на заводах Rheinmetall у Дюссельдорфі. Передбачається, що 30 із 50 закуплених машин концерн зможе передати Києву вже незабаром.  

 

Ці танки було повністю виведено з експлуатації кілька років тому. За даними Handelsblatt, Бельгія продала їх компанії OIP Systems за ціною всього 15 тисяч євро за штуку, оскільки бельгійська армія не мала ангарів, щоб розмістити списану техніку. Відтоді вони зберігалися на складі у місті Турне.

 

Бельгія не стала передавати танки Україні, оскільки їх надто дорого вводити в експлуатацію. Компанія OIP Land Systems запросила за доведення їх до робочого стану по пів мільйона євро за штуку.

 

Leopard 1 – попередник сучасніших танків Leopard 2, які використовує зараз Бундесвер. З озброєння в Німеччині вони були зняті ще близько 20 років тому. Rheinmetall вже експортував до України кілька десятків таких машин.

 

Нагадаємо, що раніше німецький концерн планував закупити такі ж танки для України в Швейцарії, проте влада цієї країни, дотримуючись принципу нейтралітету, не дала дозволу на це. Наприкінці червня федеральна рада Швейцарії відхилила запит оборонного концерну Ruag на експорт танків Leopard 1 до України через Німеччину.

09.08.2023

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