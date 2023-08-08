531-й день війни Росії в Україні. Хроніка

19:16 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Грем’ячки та Леонівки Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Володимирівка, Синьківка, Ясна Поляна Чернігівської області; Атинське, Степок Сумської області та Стрілеча, Пильна, Гатище на Харківщині. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Синьківки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки, Спірного і Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Краматорськ, Маркове, Кліщіївка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Сєверного та Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Соловйове, Первомайське та Карлівка на Донеччині. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі. На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Микільське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб і Очаків на Миколаївщині. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. росія продовжує незаконну інтеграцію тимчасово захоплених територій України до свого суспільно-політичного простору. Так, в населеному пункті Стульневе Запорізької області, так окупанти розпочали підготовку з питань агітацї перед так званими “виборами” на захоплених територіях у єдиний день голосування в росії 10 вересня. Передбачається прибуття представників від партії “єдина росія ” для створення груп агітаторів та інформаторів з числа місцевих колаборантів. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

18:53 Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ іде важко, проте ініціатива належить Збройним Силам України. "Контрнаступ складний і відбувається, мабуть, повільніше, ніж хтось хоче... Контрнаступ – це коли наша армія наступає, а не відступає. І тут ініціатива в руках України", – заявив Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським медіа. Президент визнав, що воювати так, як воює Україна, важко, до того ж, відчувається дефіцит зброї. "Але я точно знаю, що росіянам складніше. У наших людей в очах втома, а в їх очах – страх. Доведеться нам терпіти, якщо ми хочемо перемогти. А ми хочемо", – сказав Зеленський.

18:25 Російські гакери здійснили спробу проникнути до бойової системи обміну даних ЗСУ, аби отримати доступ до інформації про дії, локації і переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо. Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк повідомив, що відповідальність за кібератаки лежить на гакерському угрупованні Sandworm, підконтрольному російській воєнній розвідці. Зокрема, росіяни силкувались захопити на полі бою укрїанські планшети, щоб використовувати встановлені на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему і поширення "вірусів". СБУ виявила майже десяток ворожих шпигунських програм, призначених для отримання інформації із системи.

18:04 Російський великий десантний корабель "Олєнєґорскій ґорняк" відбуксирували від причалу в Новоросійську, повідомляє "Радіо Свобода", аналізуючи супутникові знімки Planet.com, зроблені 7 серпня. На фото корабель видно в гавані у супроводі двох буксирів.

17:35 Українські рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи в п’ятиповерховому житловому будинку у Покровську, атакованому росіянами. Згідно з офіційною інформацією, загинуло 7 осіб, в тому числі 1 співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали.

17:12 Народного депутата України заскочили на одежанні неправомірної вигоди. Операцію проводили НАБУ і САП за сприяння СБУ. Разом із нардепом затримано двох його спільників. "Попередньо встановлено, що вказані особи отримали першу частину коштів у сумі 85 тис. доларів США від приватного підприємця за нібито передачу в оренду державних земель", – повідомило Антикорупційне бюро. Згідно з даними Hromadske, йдеться про народного депутата із фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька.

16:42 Неназвана країна викупила у бельгійської компанії OIP Land Systems партію німецьких танків Leopard 1 для того, щоб передати їх Збройним Силам України, повідомляє Business AM. Після капітального ремонту і дооснащення їх відправлять в Україну.

16:18 Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія закликав народного депутата Богдана Торохтія скласти депутатський мандат після розслідування журналістів Bihus.Info, у котрому йшлося про те, що нардеп за час повномасштабної війни змінив три дорогі автівки, а в серпні 2022 року відпочивав із дружиною у Болгарії. "Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла", – додав Арахамія. Він ініціював виключення Торохтія з фракції і закликав нардепа повернути отримані гроші в бюджет.

15:50 Міністерство оборони Польщі скерує додаткову тисячу вояків на кордон із Білоруссю для патрулювання прикордоння, повідомив міністр Маріуш Блащак.

15:29 Унаслідок російського удару по селу Кругляківка у Куп'янському районі загинуло троє людей – 45-річна жінка та двоє чоловіків віком 65 та 52 роки, повідомила прокуратура Харківщини. У понеділок 7 серпня приблизно о 19:00 російська армія обстріляла село чотирма керованими авіабомбами. Коли на місце приїхали правоохоронці та працівники ДСНС, росіяни знову завдали удару по Кругляківці – двоє поліціянтів і двоє рятувальників зазнали поранень.

15:02 Росіяни здійснюють провокації на окупованих територіях Херсонщини для виявлення українських громадян, які співпрацюють із Силами оборони України. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, в Каховці окупанти поширювали фейки про відведення військ та проводили демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки – у цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих "правоохоронних органів".

14:36 Українські сили продовжують наступальні дії в районі Роботиного на мелітопольському напрямку і "там є певні просування, сотнями метрів на цьому напрямку", повідомив заступник командувача угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін. Також тривають наступальні дії на бердянському напрямку – українські підрозділи зайшли на першу лінію оборони окупантів. "Вона дуже складна, наші військові її продавлюють, ми рухаємося вперед. Цей рух уповільнений мінними загородженнями і нестачею в нас авіації", – повідомив Кузьмін в етері телемаратону. З його слів, територія щільно замінована, там зведено доти, бетонні споруди, протитанкові рови тощо. "Рашистів там дуже багато – на квадратний метр їх не менше, ніж мін", – оцінив Кузьмін. У боях фіксують залучення резервів другої лінії, зокрема стало більше підрозділів морської піхоти, десантних підрозділів, працюють окремі групи спецпризначенців.

14:14 Контррозвідка СБУ у ході спецоперації затримала на Донеччині трьох жінок, які працювали на ФСБ РФ та ПВК "Ваґнер". Інформаторки збирали розвідувальні дані про кількість та передислокацію військової техніки сил оборони, передусім намагаючись виявити напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою; також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ із прифронтових територій на передову.

13:55 Україна має зброю власного виробництва для того, щоб бити по Росії, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в етері телемаратону. "Я можу сказати: нам є чим бити по території РФ власного виробництва. А для того, щоб ми могли звільняти наші захоплені території, ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих територій", – заявив Данілов.

13:27 Українські сили здійснили висадку на лівому березі Дніпра (а точніше, його притоки Конки) в районі села Козачі Лагері, приблизно за 25 кілометрів вгору по течії над Херсоном. Про це пише мілітарний паблік NOELreports у соціальній мережі X, цю ж інформацію підтверджують російські воєнні блогери. За одними даними, українські вояки зайняли частину села, за іншими – повернулися на правий берег після успішної атаки російських позицій.

13:02 Суд арештував керівника Донецького обласного Територіального центру комплектування, передбачивши для нього альтернативний запобіжний захід із можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн. Справа стосується подій 2022 року, коли чоловік працював на посаді керівника Запорізького обласного ТЦК. Згідно з даними слідства, військком оформив документи щодо отримання військовослужбовцями довідок про участь у бойових діях та нарахував їм додаткові бойові доплати на загальну суму 981,3 тис. грн, а також допомагав представникам місцевого злочинного угруповання ухилятися від відповідальності – влаштовував на роботу у ТЦК і допоміг одному з "кримінальних авторитетів" знятися з військового обліку для виїзду за кордон.

12:37 Кількість поранених у Покровську збільшилась до 88 осіб, повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Загинуло семеро людей.

12:21 Міжнародна конференція в Саудівській Аравії допомогла "сформувати міжнародний консенсус" щодо пошуку мирного вирішення української кризи, заявили в міністерстві закордонних справ Китаю, додавши, що Лі Хуей, спецпосланець голови КНР Сі Цзіньпіна в євроазіатських справах і колишній посол у Росії, "детально обговорював з усіма сторонами політичне врегулювання української кризи... вислухав усі думки та пропозиції".

12:10 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 128 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 115 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:43 Україна в липні виробила вчетверо більше українських протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П", аніж у січні, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. "І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз, її буде недостатньо", – сказав Камишін в етері телемаратону. Міністр вважає, що "за всіма технічними параметрами" українська "Стугна" обходить ПТРК "Javelin".

11:24 Внаслідок грозового шторму знеструмлено 140 населених пунктів у Сумській (63), Чернігівській (60), Волинській та Київській областях, повідомили в Міненерго. Через обстріли на Донеччині знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Внаслідок технологічних порушень без світла залишалася частина споживачів у Запорізькій області.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 7,172 ГВт·год. Експорт відсутній.

11:11 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:01 Великий десантний корабель "Олєнєґорскій ґорняк" уже не повернеться до складу Північного флоту РФ, заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. "Набагато цікавіша історія – як туди потрапив "Олєнєґорскій ґорняк". Це Північний флот, і він був серед тих великих десантних кораблів, які РФ перекинула в акваторію Чорного моря для того, щоб проводити десантні операції на нашому південному узбережжі. Але є така впевненість, що до Північного флоту він уже не повернеться", – сказав Плетенчук.

10:52 За час війни в Україні зі зберігання на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки "Ваґжаново" в Бурятії було знято понад 40% старих радянських танків і бронетранспортерів, показують свіжі супутникові знимки Google Earth. У вересні 2021 року у "Вагжаново" просто неба зберігалося приблизно 3840 одиниць бронетехніки, у листопаді 2022 року на базі залишилося приблизно 2600 бронемашин, а до травня 2023 року – приблизно 2270. Таким чином, за цей час із бази було вивезено 40,8% одиниць бронетехніки, причому 32% – вже після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року.

Згідно з інструкціями Міноборони, існує чотири категорії консервації військової техніки. Першу категорію – найціннішу техніку – зберігають у спеціальних вентильованих і опалювальних приміщеннях, другу – в неопалюваних ангарах. Третя категорія консервації – зберігання під тентами, четверта – просто неба. У "Вагжановому" техніка зберігалася головним чином просто неба. І на листопадових, і на травневих знимках видно, що приблизно половина техніки була без башт або мала інші видимі з супутника сліди пошкоджень. На території бази також розташовано 10 ангарів на 400 одиниць бронетехніки.

10:41 Сполучені Штати Америки надали дозвіл на передачу Україні першої партії танків Abrams M1A1, про що заявив помічник міністра оборони США з питань постачання та закупівель озброєнь Даґ Буш. Перші машини мають прибути до України на початку осені. "Тепер танки треба доставити до Європи, потім до України, поряд з іншими речами, які мають бути з ними. Боєприпаси, запчастини, обладнання для заправки та ремонту. Це все ще в дорозі", – сказав Буш.

10:29 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

4 серпня 2023 року президент Путін підписав закон, який дозволить російській національній гвардії отримати важке озброєння. Розгалужена організація, що налічує до 200 тис. військовослужбовців, росгвардія була створена в сучасному вигляді в 2016 році, її очолює колишній охоронець Путіна Золотов. Рішення про посилення її було прийнято після невдалого заколоту "Ваґнера" в червні 2023 року. Незважаючи на твердження Золотова, що його сили "відмінно" показали себе під час заколоту, немає жодних доказів того, що росгвардія здійснила якісь ефективні дії проти "Ваґнера" – тієї власне загрози внутрішній безпеці, для придушення якої вона була створена. Оскільки Золотов раніше пропонував, щоб важке озброєння включало артилерію і бойові вертольоти, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ресурси росгвардії як однієї з ключових організацій, що дбають про безпеку режиму.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

124,5% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

47,7% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

124,3% автомобільної техніки (з них 1,9% за минулий тиждень),

162,2% артилерійських систем (з них 4,2% за минулий тиждень),

63,6% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

33,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:39 Російська армія веде безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки, південно-східніше Малої Токмачки та північніше Роботиного, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов:

«Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви. Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби. Тут тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 37 бойових зіткнень».

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 7 серпня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що бойові дії тривають на південь від Бахмута, а схід України минулого тижня був епіцентром бойових дій. Президент України Володимир Зеленський визнав в інтерв’ю, опублікованому 6 серпня, аргентинському виданню новин La Nacion, що темпи контрнаступальних операцій повільніші, ніж очікувалося, і зазначив, що для перемоги Україні потрібне терпіння. Зеленський заявив, що українські сили перебувають у наступальній фазі операцій і продовжують утримувати ініціативу.

• Російські війська й окупаційні адміністратори продовжують намагатися пом’якшити наслідки нещодавніх українських ударів по логістичних вузлах уздовж ключових російських наземних ліній комунікації, що з’єднують окупований Крим з окупованою Херсонською областю. Російські мілблогери, зокрема, не коментували наслідки ударів 7 серпня, що ще більше підтверджує попередню оцінку ISW про те, що російські офіційні особи, можливо, наказали російським кореспондентам не коментувати українських ударів по російських логістичних вузлах у Криму, щоб уникнути створення паніки всередині інформаційного простору.

• Російське опозиційне видання «Верстка» припустило, що слідчий комітет Росії та його голова Бастрикін безпосередньо причетні до примусової депортації українських дітей до Росії та примусового направлення українських дітей на російські військові програми. Примус українських дітей, які за законом не можуть дати згоду на їх депортацію та участь у таких військово-патріотичних програмах перевиховання, ймовірно, є частиною російської кампанії з викорінення української національної ідентичності та мілітаризації молоді, яку примусово депортували до Росії.

• Як повідомляється, під час переговорів 5–6 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) посилення розбіжностей Китаю з Росією щодо будь-якого врегулювання стосовно припинення війни в Україні було очевидним. Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Москва відхилила мирний план Китаю щодо війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року (який китайська делегація повторно представила під час переговорів у Саудівській Аравії) і що деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва щодо мирного врегулювання війни в Україні. Ці повідомлення про переговори в Саудівській Аравії та інсайдерські звинувачення, якщо вони відповідають дійсності, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не повністю погоджується з Росією в питанні України та що відносини Росії та Китаю не є «безмежним партнерством», як хоче Кремль.

• Українська делегація на переговорах у Саудівській Аравії представила мирний план з 10 пунктів, який, як повідомляється, включав заклики до глобальної продовольчої безпеки, ядерної безпеки, екологічної безпеки, гуманітарної допомоги та звільнення в'язнів.

• Українські офіційні особи повідомили, що 7 серпня українські та російські сили провели обмін військовополоненими.

• Російські війська 7 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, на межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області та на окремих напрямках просунулися вперед.

• Кремль продовжує намагатися представити себе таким, що адекватно мобілізує російський оборонно-промисловий комплекс для тривалої війни.

• Російська окупаційна влада продовжує використовувати виплати допомоги матерям, щоб примусити українських цивільних осіб на окупованих територіях прийняти російське громадянство та посилити соціальний контроль на окупованих територіях.

09:14 Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Покровську Донецької області загинуло семеро людей, кількість поранених зросла до 67, повідомив міністр внутрішніх справ (МВС) України Ігор Клименко (станом на 07:00 вівторка). Серед поранених 29 працівників поліції, сім рятувальників, двоє дітей.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: