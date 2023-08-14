Курс долара в Росії перевищив 100 рублів.

Тим часом курс євро перевищив ₽110. Все це відбувається вперше з березня 2022 року.

 

 

У понеділок, 14 серпня, курс долара на Московській біржі зріс з часу останніх торгів, які відбулися у п’ятницю, 11 серпня, на 1,6%. Таким чином він подолав психологічну межу у сто рублів, досягнувши курсу 101,03 рубля за долар. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на результати свіжих торгів на Мосбіржі. Вище за позначку ₽100 долар не торгувався з 23 березня 2022 року.

 

З початку серпня долар подорожчав більш ніж на вісім рублів у абсолютному вимірі — 31 липня валютні торги закрилися на позначці 91,6025 рубля за долар. Таким чином курс долара з початку серпня зріс на 9%, а з початку року – на 40 відсотків. Історичний максимум у парі долар-рубль був зафіксований 10 березня 2022 (₽121,5275).

 

Тим часом курс євро на Мосбіржі перевищив ₽110. Євро подорожчав на 1,36% – до ₽110,36. Востаннє єдина валюта ЄУ торгувалася вище за позначку 110 рублів за євро 23 березня 2022 року.

 

На думку експертів, слова яких наводить РБК, курс російського рубля слабшає через те, що на внутрішній ринок надходить недостатньо валюти через експортну виручку, яка скоротилася. У той же час імпорт залишається на відносно високих рівнях, які спостерігалися до весни 2022 року. Це підтримує підвищений попит на іноземну валюту разом із виведенням коштів за кордон як російськими особами, так і нерезидентами, які виходять із активів у Росії, розповів експерт «БКС Мир инвестиций» Дмитро Бабін.

14.08.2023

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