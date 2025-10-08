УІНП оприлюднив списки осіб і подій, яких треба усунути з меморіалізації і яких можна лишити.

На виконання Закону України «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» Український інститут національної пам’яті оприлюднив переліки осіб та подій, об’єкти, присвячені яким, містять (80 позицій) чи не містять (51 позиція) символіку російської імперської політики.

Ці переліки складаються на підставі фахових висновків Експертної комісії, утвореної відповідно до абзацу другого частини другої статті 6 Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та Українським інститутом національної пам’яті, що були надані з власної ініціативи або за зверненнями органів влади, юридичних осіб і громадян.

Вони не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РРФСР, СРСР та сучасної Російської Федерації.

Основна мета оприлюднення переліків – сприяння органам місцевого самоврядування під час реалізації Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», а також ознайомлення громадськості.

Об’єкти, присвячені зазначеним нижче особам та подіям,

ПІДЛЯГАЮТЬ УСУНЕННЮ З ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ.

Аксаков Костянтин Сергійович (1817–1860): російський публіцист, поет, ідеолог слов'янофільства. Відстоював ідеї «особого русского пути» та «богообраності» Росії

Бабушкін Іван Васильович (1873–1906): діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна

Багратіон Петро Іванович (1765–1812): російський генерал, учасник франко-російської війни 1812 року

Бакунін Михайло Олександрович (1814–1876): російський політичний діяч, ідеолог анархізму, мав антисемітські погляди

Бауман Микола Ернестович (1873–1905): діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна.

Беллінсгаузен Фабіан Ґотліб Тадеус (1778–1852): російський військовий діяч, адмірал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Белінський Віссаріон Григорович (1811–1848): російський літературний критик і публіцист, особа, яка глорифікувала російську імперську політику

Бестужев Олександр Олександрович (1797–1837): офіцер російської армії, декабрист, член Північного товариства. Брав участь у завоюванні Північного Кавказу

Бородіно, битва при Бородіно (1812): подія, пов’язана із реалізацією російської імперської політики

Бунін Іван Олексійович (1870–1953): російський письменник, поет, перекладач, особа, що глорифікувала російську імперську політику

Бутовський Олексій Дмитрович (1838–1917): генерал-лейтенант російської імператорської армії, 1863-го брав участь в придушенні Січневого повстання, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Бутурлін Василь Васильович: (?–1655)): російський військовий діяч та дипломат, голова московської делегації на Переяславській раді 1654 року, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Бестужев-Рюмін Олексій Петрович (1693–1768): російський державний діяч і дипломат, генерал-фельдмаршал, канцлер Російської імперії за Єлизавети Петрівни, граф, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Воронцов Михайло Семенович (1782–1856): російський державний та військовий діяч, генерал-фельдмаршал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Воронцов-Дашков Іларіон Іванович (1837–1916): російський державний і військовий діяч, міністр імператорського двору і наділів, намісник на Кавказі, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Глінка Михайло Іванович (1804–1857): російський композитор, особа, яка глорифікувала російську імперську політику

Грейг Олексій Самуїлович (1775–1845): російський військовий діяч, адмірал російського імператорського флоту, особа, яка реалізувала російську імперську політику

Грибоєдов Олександр Сергійович (1795–1829): російський поет, дипломат, особа, яка реалізувала російську імперську політику

Годунов Борис Федорович (1552–1605): московський цар, особа яка реалізувала російську імперську політику

Дежньов Семен Іванович (1605–1673): російський мореплавець, особа яка реалізувала російську імперську політику

Декабристи: російські дворяни-революціонери, які у грудні 1825 року за допомогою збройного виступу прагнули встановити в Російській імперії конституційний лад. Більшість декабристів прагнули перетворити Росію на централізовану республіку, не визнаючи права народів імперії на самовизначення, менша – підтримували ідею слов'янської федерації

Державін Гаврило Романович (1743–1816): російський поет епохи Просвітництва. Автор панегіриків на честь імператириці Катерини ІІ, Олександра Суворова. Дійсний тайний радник, сенатор.

Єлизавета Петрівна (1709–1762): російська імператриця, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії

Єрмак Тимофі́йович (1534–1585): розбійник, ватажок походу на Сибірське ханство, «підкорювач Сибіру», що поклав початок завоюванню тюркських сибірських земель Московським царством

Жуковський Василь Андрійович (1783–1852): російський поет, таємний радник, особа, яка глорифікувала російську імперську політику

Запорожець Петро Кузьмович (1876–1905): діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна

Істомін Володимир Іванович (1809–1855): російський військовий діяч, контр-адмірал, особа, яка реалізувала російську імперську політику,

Кантемір Антіох Дмитрович (1708–1744): російський дипломат, поет. Родині Кантемирів належала слобода Кантемирівка. Її іменем названо 4-ту гвардійську танкову дивізію ЗС РФ, що з 2014 року бере участь у війні проти України

Карамзін Микола Михайлович (1766–1824): російський письменник, історик, особа, яка глорифікувала російську імперську політику

Кайсаров Паїсій Сергійович (1783–1844): російський генерал від інфантерії, сенатор

Катерина ІІ (1729–1796): російська імператриця, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії,

Корнілов Володимир Олексійович (1806–1854): віце-адмірал, особа, яка реалізувала російську імперську політику

Кюї Цезар Антонович (1835–1918): російський композитор, член «Могучої кучки». Професор військової фортифікації, інженер-генерал.

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михайло Іларіонович (1745–1813): російський військовий діяч, генерал–фельдмаршал і світлійший князь, особа, яка реалізувала російську імперську політику

Курнатовський Віктор Костянтинович (1868–1912): діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна

Кецховелі Ладо (1876–1903): діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна та Йосипа Джугашвілі

Лазарєв Михайло Петрович (1788–1851): російський військовий діяч, віце-адмірал, особа, яка реалізувала російську імперську політику

Лермонтов Михайло Юрійович (1814‒1841): російський поет, прозаїк, драматург, особа, яка глорифікувала російську імперську політику

Ломоносов Михайло Васильович (1711–1765): російський вчений, особа, яка глорифікувала російську імперську політику

Милорадович Михайло Андрійович (1771–1825): російський військовий та державний діяч, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Мінін Кузьма (повне ім’я Кузьма Мініч Захар’єв Сухорукий) (1570–1616): російський державний і військовий діяч, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади і управління Московського царства

Микола І (1796–1855): російський імператор, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії

Микола ІІ (1868–1918): російський імператор, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії,

Муравйов Микита Михайлович (1795–1843): декабрист, капітан Гвардейського генерального штабу. Керівник Північного товариства

Мусоргський Модест Петрович (1839–1881): російський композитор, член «Могучої кучки», автор опери «Борис Годунов» за однойменною історичною драмою Александра Пушкіна

Нахімов Павло Степанович (1802–1855): російський військовий діяч, адмірал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Олександр І (1777–1825): російський імператор, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії

Олександр ІІ (1818–1881): російський імператор 1855–1881,особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії,

Олександр ІІІ (1881–1896): російський імператор, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії

Павло І (1754–1801): російський імператор 1796–1801, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії

Панютин Василь Костянтинович (1788–1855): російський військовий діяч, генерал-майор, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Паскевич Іван Федорович (1782–1856): князь, фельдмаршал Російської імперії, царський сатрап, душитель угорської свободи, народів Кавказу і права рука жандарма Європи, російського імператора Ніколая Першого. Судив учасників Кирило-Мефодіївського братства, у 1830 р. придушував Польське повстання та українські селянські повстання.

Пестель Павло Іванович (1793–1826): російський військовий діяч, полковник, один з ідеологів декабристського руху

Петро І (1672–1725): цар (1682–1721) та російський імператор (1721–1725), особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії

Пожарський Дмитро Михайлович (1578–1642): російський державний і військовий діяч, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади і управління Московського царства

Полтавська битва (1709): Битва між московським військом та армією шведського короля Карла ХІІ та гетьмана Івана Мазепи

Потьомкін Григорій Олександрович (1739–1793): російський державний і військовий діяча, дипломат, генерал-фельдмаршал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Плеханов Георгій Валентинович (1856–1918): російський політичний діяч, особа, що обіймала керівні посади в політичних організаціях партіях Російської імперії

Пушкін Олександр Сергійович (1799–1837): російський поет, драматург і прозаїк, особа, яка глорифікувала російську імперську політику

Пугачов Омелян Іванович (1742–1775): ватажок селянської війни 1773-1775 рр., який видавав себе за царя Петра ІІІ.

Разін Степан Тимофійович (1630–1671): отаман донських козаків, особа, що займала керівні посади у російських військових формуванням періоду Московського царства, організатор грабіжницьких походів

Раєвський Микола Миколайович (1771–1829): російський військовий, учасник російсько-французької війни 1812 року, генерал від кавалерії.

Романови: московський боярський рід, правителі Московського царства та Російської імперії

Ромодановський Григорій Григорович (?–1682): московський державний і військовий діяч XVII ст., боярин, член московської делегації на Переяславській раді 1654 року.

Сенявін Дмитро Миколайович (1763–1831): російський військовий діяч, адмірал, командувач Балтійського флоту, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політик

Синельников Іван Максимович (1738–1788): російський військовий та політичний діяч, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Скобелєв Михайло Дмитрович (1843–1882): російський військовий діяч, генерал, учасник середньоазійських походів та російсько-турецьких воєн

Суворов Олександр Васильович (1729–1800): російський військовий діяч, генералісимус, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Сусанін Іван: міфологізований російською імперською пропагандою костромський селянин к. XVI – п.XVII ст. Згідно з легендою, у 1613 р. завів у болота польсько-литовський загін, врятувавши цим новообраного московського царя Михайла Романова

Суриков Василь Іванович (1848–1916): російський живописець, автор масштабних полотен на сюжети російської історії, особа що глорифікувала російську імперську політику

Сухина Микола Іванович): ): державний службовець Російської імперії, станом на 1812 рік – губернський секретар Полтавської губернії Російської імперії.

Теплов Олексій Григорович (1763–1826): російський державний діяч, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Тургенєв Іван Сергійович (1818–1883): російський письменник, поет, публіцист, драматург, прозаїк, особа, яка глорифікувала російську імперську політику

Тяпкін Василь Михайлович: дипломат, посол Московського царства у Гетьманщині 1677–1680 рр.

Цулукідзе Александре Григорович (1876–1905): діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна

Ушаков Федір Федорович (1745–1817): російський військовий діяч, адмірал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Шмідт Петро Петрович (1867–1906): офіцер російського флоту, учасник Севастопольського повстання під час революції 1905–1907 років. Комуністичний тоталітарний режим активно формував його культ як символу «революційної боротьби» та «флотської слави Росії»

Гудович Іван Васильович (1741–1820): військовий діяч (генерал-фельдмаршал), особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Сабанєєв Іван Васильович (1831–1909): російський військовий діяч, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Строганов Олександр Григорович (1795–1879): російський державний діяч, генерал-губернатора Новоросії та Бессарабії (1823–1844), особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Перелік осіб та подій періоду Московського царства та Російської імперії, об’єкти, присвячені яким, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 2 Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», підпадають під винятки і

НЕ МІСТЯТЬ СИМВОЛІКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

Айвазовський Іван Костянтинович (1817–1900): російський художник вірменського походження

Аркас Микола Миколайович (1853–1909): композитор, поет, фольклорист, культурно-освітній та громадський діяч, історик.

Бенардос Микола Миколайович (1842–1909): український винахідник грецького походження, творець дугового електрозварювання

Боровиковський Володимир Лукич (1757–1825): український та російський маляр, живописець, іконописець та портретист, академік Петербурзької Академії мистецтв (з 1795).

Брюллов Карл Павлович (1799–1852): російський художник, представник класицизму та романтизму. Був одним з найактивніших організаторів викупу Шевченка з кріпацтва, а також був вчителем Тараса Шевченка, Івана Сошенка, Дмитра Безперчого в Академії художеств.

Вакуленчук Григорій Микитович (1877–1905): уродженець Житомирщини, унтерофіцер Чорноморського флоту, один з керівників повстання на броненосці «Князь Потьомкін-Таврійський» у 1905 році. Він загинув у перший день повстання від смертельного поранення. Його похорон в Одесі перетворився на масштабну демонстрацію проти російського самодержавства.

Врубель Михайло Олександрович (1856–1910): видатний художник-символіст з польським корінням, чия творчість мала значний вплив на розвиток модерну в Україні.

Верховцев Олександр Аполлонович (1837–1900): російський інженер-залізничник, керівник Катерининської залізниці (нині Придніпровська залізниця)

Герцен Олександр Іванович (1812–1870): російський письменник, публіцист, літературний критик, філософ, громадський діяч, прихильник ідеї державної незалежності України

Гоголь Микола Васильович (1809–1852): письменник українського походження, найвизначніший представник «української школи» російської літератури, збирач українського фольклору

Даль Володимир Іванович (1801–1872): російський письменник та учений

Данилевський Григорій Петрович (1829–1890): український та російський письменник, публіцист, чиновник, мандрівник, етнограф, історик, автор художніх творів і наукових праць з минулого України

Дерібас Осип Михайлович (справжнє ім’я Хосе (Хосеп) де Рібас і Бойонс) (1751–1800): російський адмірал, з 1794 р. флотський, армійський і цивільний начальник у Хаджибеї (перейменованому в Одесу), сприяв розбудові порту і міста Одеси

Докучаєв Василь Васильович (1846–1903): російський природознавець, основоположник генетичного ґрунтознавства та зональної агрономії; у 1888–1894 роках на запрошення Полтавського губернського земства очолював експедицію, що вивчала ґрунти, рослинність і геологічні умови Полтавщини, ініціатор складення ґрунтових карт губернії та створення природничо-історичного музею у Полтаві

Засядько Олександр Дмитрович (1779–1837): український фахівець у галузі створення та бойового використання порохових ракет, Конструктор та фахівець з розробки ракетної зброї

Каразін Василь Назарович (1773–1842): український та російський вчений, винахідник, громадський діяч, автор проєктів ліберальних реформ державного устрою, засновник Харківського університету (1805)

Кибальчич Микола Іванович (1853–1881): видатний український винахідник і інженер-конструктор, який створив проєкт першого у світі реактивного літального апарата. Був активним членом організації «Народна воля» і безпосередньо брав участь у замаху на російського імператора Олександра II, за що був страчений.

Кішка Петро Маркович (відомий як матрос Кішка) (1828–1882): уродженець Поділля (сучасна Вінницька область), моряк Чорноморського флоту, учасник Кримської війни 1853–1856 років. Особа, що не займала керівних посад в органах влади чи військових формуваннях Російської імперії

Кобле Томас (Фома Олександрович Кобле) (1761–1833): генерал-майор російської армії, градоначальник Одеси. Перебуваючи на посаді коменданта Одеси, він керував боротьбою з епідемією чуми. Втілював нові підходи в розвитку сільського господарства на півдні України.

Короленко Володимир Галактіонович (1853–1921): російський письменник та громадський діяч

Крамський Іван Миколайович (1837–1887): художник-портретист українського походження, теоретик образотворчого мистецтва, академік живопису

Купрін Олександр Іванович (1870–1938): російський письменник та журналіст. Обстоював ідею «автономності народів, що входять до складу російської держави»

Ланжерон (Луї Олександр Андро де Ланжерон) (1763–1831): градоначальник Одеси (1815–1820), перетворив місто на порто-франко (вільний порт), що сприяло стрімкому економічному розвитку та становленню Одеси на великий торговельний центр. Ланжерон також сприяв розвитку міста як культурного та наукового осередку, заснувавши Рішельєвський ліцей і Ботанічний сад.

Леванідов Андрій Якович (?–1802): російський воєначальник, намісник Слобідської України, збирач української старовини і меценат (по ньому лишився т. зв. Андрія Леванідова Малоросійський літописець, укладений на початку 1790-х рр.). Протегував українському історикові Архипу Худорбі та композиторові Артему Веделю

Лєсков Микола Семенович (1831–1895): російський письменник і публіцист. Його життя та творчість тісно пов’язані з Україною, де він жив і працював у Києві протягом тривалого часу. Лєсков глибоко вивчав українську мову та культуру, що відобразилося в багатьох його творах, де часто зустрічаються українські мотиви, персонажі та народний колорит.

Лисянський Юрій Федорович (1773–1837): видатний український мореплавець, географ і капітан 1-го рангу, один із керівників навколосвітньої експедиції 1803–1806 років. Його праці стали цінним внеском у світову географічну науку та історію мореплавства.

Маразлі Григорій Григорович (1831–1907): міський голова Одеси. Перебуваючи на цій посаді протягом 16 років (1878–1895), він перетворив місто на процвітаючий культурний та економічний центр. За його керівництва було збудовано водогін, проведено електричне освітлення, розвинено кінний трамвай та засновано численні освітні й культурні заклади, на що він часто витрачав власні кошти.

Мацієвич Левко Макарович (1877–1910): видатний український інженер-кораблебудівник, один із перших українських авіаторів та піонерів світового повітроплавання.

Мечников Ілля Ілліч (1845–1916): український, російський та французький науковець, один з основоположників порівняльної патології, еволюційної ембріології, імунології та мікробіології, творець наукової школи.

Мокрицький Аполлон Миколайович (1810–1870): український живописець і педагог

Мясоєдов Григорій Григорович (1834–1911): російський і український живописець

Мясоєдов Іван Григорович (1881–1953): український художник, графік та представник модернізму, тісно пов'язаний із Полтавою, де він провів значну частину свого життя та творчості.

Некрасов Микола Олексійович (1821–1878): російський письменник та публіцист, особа, що не глорифікувала російську імперську політику

Немєшаєв Клавдій Семенович (1849–1927): російський інженер-залізничник, державний діяч; на посаді начальникаа Південно-Західної залізниці сприяв швидкому розвиткові залізничного транспорту в Україні, заснував школу для дітей залізничників у Києві, а також технічні училища в Києві та Одесі

Нестеров Петро Миколайович (1887–1914): видатний український авіатор, який вважається основоположником вищого пілотажу. Він увійшов в історію як перша людина у світі, що, 9 вересня 1913 року над Києвом, виконала «мертву петлю» (повну повітряну петлю) на літаку. Менш ніж за рік, під час Першої світової війни, він також здійснив перший в історії повітряний таран, під час якого загинув.

Новосельський Микола Олександрович (1818–1892): видатний український лікар, громадський діяч і мер Одеси (1867–1875), який вважається одним з основоположників курортного лікування на Півдні України. Завдяки його зусиллям і медичним знанням було засновано перші грязелікарні на Хаджибейському лимані. Новосельський також відіграв ключову роль у будівництві Одеського водогону, що стало важливим кроком у перетворенні міста на великий лікувальний та відпочинковий центр.

Пирогов Микола Іванович (1810–1881): російський учений, хірург та анатом, засновник військово-польової хірургії, педагог і громадський діяч

Павлов Іван Петрович (1849–1936): російський фізіолог, автор наукових праць про вищу нервову діяльність і уявлень про процеси регуляції травлення; засновник російської фізіологічної школи

Попов Олександр Степанович (1859–1906): російський винахідник і фізик в сфері електротехніки, педагог

Прахов Адріян Ві́кторович. (1846–1916): мистецтвознавець, археолог та художній критик, професор, керівник групи художників, що здійснювала розпис Володимирського собору в 1884–1896 роках. Відомий археологічними дослідженнями пам'яток архітектури

Рішельє Еммануїл Йосипович (справжнє ім’я Арман Емманюель Софій Септіманій де Віньєро дю Плессі, герцог д’Егійон, герцог де Фронсак, герцог де Рішельє) (1766–1822): французький та російський державний та військовий діяч, міністр закордонних справ і Прем’єр-міністр Франції, перший градоначальник Одеси

Рилєєв Кіндрат Федорович (1795–1826): російський поет, учасник повстання декабристів, прихильник ідеї національного визволення України.

Рєпін Ілля Юхимович (1844–1930): російський та український художник, серед найвідоміших творів якого картина «Запорожці пишуть листа турецькому султанові»

Сажин Михайло Макарович (1818–1887): російський та український маляр і графік. Виконав аквареллю і сепією низку краєвидів і архітектурних споруд Києва.

Соловцов Микола Миколайович (1857–1902): видатний український і російський актор, режисер і театральний діяч. Уродженець Полтави, засновник і художній керівник знаменитого театру «Соловцов» у Києві, який діяв з 1891 по 1902 рік. Цей театр став одним із провідних культурних осередків міста.

Ушинський Костянтин Дмитрович (1823–1871): російський педагог і правознавець українського походження, один із засновників педагогічної науки та народної школи в Російській імперії

Фабр Андрій Якович (1789–1863): цивільний губернатор Катеринославської губернії 1847–1857), автор проєкту розвитку кам’яновугільної промисловості підпорядкованої губернії, зробив значний внесок у благоустрій Катеринослава (нині м. Дніпро), зокрема, його інфраструктури, а також у розвиток наукового дослідження та культурного розвитку південної України

Фалєєв Михайло Леонтійович (1730–1792): російський військовий і державний діяч, з 1790 р. – обер-штер-крігс-комісар, завідувач грошовими видатками з суднобудівництва Черноморського флоту; з кінця 1780-х років брав активну участь у розбудові Миколаєва, зокрема керував будівництвом Адміралтейського собору, кадетського корпусу, магазинів, канатних заводів, вирішенням питання водозабезпечення міста

Чехов Антон Павлович (1860–1904): російський письменник та драматург українського походження, реформатор театру, життя і творчість якого були тісно пов’язані з Україною

Ціолковський Костянтин Едуардович (1857–1935): вчений-винахідник, один з основоположників теоретичної космонавтики

Щепкін Михайло Семенович (1788–1863): видатний український і російський актор, який вважається основоположником сценічного реалізму в російському театрі. Щепкін був близьким другом Тараса Шевченка