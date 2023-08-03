527-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Пентагон закликав не плекати ілюзій у важкій битві України проти РФ.
Міністерство оборони США висловило впевненість, що українці "мають у своєму розпорядженні значний бойовий потенціал, і що вони застосують його в потрібний час і в потрібному місці, щоб захистити свою країну і повернути суверенну територію". Втім "Росія мала час побудувати оборону вздовж окупованих нею територій" і "це буде важка битва". "Немає жодних ілюзій, що ця боротьба, в якій опинилася Україна, є легкою боротьбою", – заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.
10:10 Внаслідок російських обстрілів за добу 3 серпня щонайменше двоє людей загинули, 14 дістали поранення. Такими є дані зведених повідомлень обласних воєнних адміністрацій.
На Київщині нічна тривога тривала більше трьох годин. Влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні.
Вночі ворог із застосуванням важкої артилерії тероризував два райони - Нікопольський та Синельниківський - Дніпропетровщини.
Вранці 4 серпня російська армія обстріляла маршрутку та середмістя Херсона.
09:40 Поблизу Новоросійська "Оленегорский горняк", російський великий десантний корабель проєкту 775, похилився набік, його буксирують до берега. Виглядає, що корабель був пошкоджений під час нічної атаки надводних дронів, мер Новоросійська заявляв, що у відбитті нападу дронів брали участь кораблі "Оленегорский горняк" і "Суворовец".
09:30 Українські війська успішно відбили атаки окупантів у районах Мар’їнки та Авдіївки, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук:
"Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральній частинах Мар’їнки. На Авдіївському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Наші військові продовжують завдавати вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби"
09:22 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
123,7% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),
47,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),
123,2% автомобільної техніки (з них 2,4% за минулий тиждень),
159,4% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),
63,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),
33,2% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),
25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
34,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:11 Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук.
На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Важкі бої тривають.
На Бердянському та Мелітопольському напрямках на Півдні Сили оборони продовжують наступ і завдають значних втрат російським окупантам, закріплюються на зайнятих позиціях.
09:01 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 15 російських кораблів, серед яких один підводний носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 4 ракети, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
08:40 Уряд США не має наміру через Конгрес лобіювати ініціативу щодо надання Тайваню озброєння в рамках додаткового бюджетного запиту для допомоги Україні – координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі спростував інформацію Financial Times.
08:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські війська 3 серпня продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та, як повідомляється, на окремих ділянках просунулися вперед. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському (район межі Запорізької та Донецької областей) і Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках, а українські посадовці, що українські сили продовжують просування на Бахмутському напрямку. Начальник Департаменту планування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович заявив, що українські війська просунулися до 650 метрів в оборону Росії на фронті 1,5 км на мелітопольському напрямку. Російський мілблогер заявив, що українські сили просунулися в районі Микільського (27 км на південний захід від Донецька) на заході Донецької області. Секретар РНБО України Олексій Данілов 3 серпня заявив, що український контрнаступ не має визначеного терміну чи графіка. Данілов додав, що російські оборонні рубежі вздовж фронту сильно заміновані, на деяких ділянках виявляється по три, чотири або п’ять мін на квадратний метр.
• 3 серпня російські війська завдали серії ударів з безпілотників, головним чином по Києву.
• Міністерство оборони Росії зняло привітання командувача Повітряно-десантними військами Росії генерал-полковника Теплінського від 2 серпня, ймовірно, через оприлюднення ним інформації про втрати росіян в Україні.
• Як повідомлялося, 2 серпня російська прокуратура засекретила розслідування щодо затятого російського ультранаціоналіста та колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна.
• Російські війська 3 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у західному районі Донецької області на межі з Запорізькою, на окремих ділянках мали успіх.
• 3 серпня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в районі Кремінної та Вугледара.
• Кремль намагається створити сприятливі умови для залучення додаткових добровольців для служби в Збройних силах РФ.
• Звіт Обсерваторії конфліктів Єльського університету підтверджує давню оцінку ISW про те, що російська та окупаційна влада використовує заходи примусової паспортизації для консолідації соціального та правового контролю над окупованими територіями України.
08:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Протягом минулої доби російська федерація завдала удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Нашою протиповітряною обороною усі 15 ворожих дронів було знищено. Також ворог завдав 1 ракетного, 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова та Веселого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Тимоновичі і Леонівка Чернігівської області; Сопич, Кучерівка, Павлівка, Миропілля, Краснопілля Сумської області та Гур'їв Козачок, Висока Яруга, Вовчанськ, Варварівка і Бологівка на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп'янськ та Кучерівка Харківської області.
На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області.
На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Часового Яру, Іванівського та Дружби. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Кліщіївка, Предтечине та Північне Донецької області.
На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського. Артилерійських обстрілів зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки та Мар’їнки. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Макарівки та села Рівнопіль. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Степногірськ Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської обсласті.
На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам'янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Шевченківка, Республіканець, Берислав, Садове, Херсон і Дніпровське Херсонської області та Дмитрівка і Очаків на Миколаївщині.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
У тимчасово захопленому російськими військами Енергодарі, для продовження роботи на Запорізькій АЕС, окупанти змушують персонал станції оформляти російські паспорти, погрожуючи репресіями. Так, у місті, окупаційні війська рф проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в помешканнях. Перевіряють паспорти, телефони. Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то дркумент знищують та змушують оформляти паспорт рф. Окупанти примушують змінювати й інші документи: посвідчення водія, папери на рухоме та нерухоме майно.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, 2 засоби протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів ворога.
04.08.2023