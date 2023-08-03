527-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Пентагон закликав не плекати ілюзій у важкій битві України проти РФ.

Міністерство оборони США висловило впевненість, що українці "мають у своєму розпорядженні значний бойовий потенціал, і що вони застосують його в потрібний час і в потрібному місці, щоб захистити свою країну і повернути суверенну територію". Втім "Росія мала час побудувати оборону вздовж окупованих нею територій" і "це буде важка битва". "Немає жодних ілюзій, що ця боротьба, в якій опинилася Україна, є легкою боротьбою", – заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

10:10 Внаслідок російських обстрілів за добу 3 серпня щонайменше двоє людей загинули, 14 дістали поранення. Такими є дані зведених повідомлень обласних воєнних адміністрацій.

На Київщині нічна тривога тривала більше трьох годин. Влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні.

Вночі ворог із застосуванням важкої артилерії тероризував два райони - Нікопольський та Синельниківський - Дніпропетровщини.

Вранці 4 серпня російська армія обстріляла маршрутку та середмістя Херсона.

09:40 Поблизу Новоросійська "Оленегорский горняк", російський великий десантний корабель проєкту 775, похилився набік, його буксирують до берега. Виглядає, що корабель був пошкоджений під час нічної атаки надводних дронів, мер Новоросійська заявляв, що у відбитті нападу дронів брали участь кораблі "Оленегорский горняк" і "Суворовец".

09:30 Українські війська успішно відбили атаки окупантів у районах Мар’їнки та Авдіївки, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук:

"Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральній частинах Мар’їнки. На Авдіївському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Наші військові продовжують завдавати вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби"

09:22 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

123,7% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

47,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

123,2% автомобільної техніки (з них 2,4% за минулий тиждень),

159,4% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

63,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

33,2% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:11 Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук.

На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Важкі бої тривають.

На Бердянському та Мелітопольському напрямках на Півдні Сили оборони продовжують наступ і завдають значних втрат російським окупантам, закріплюються на зайнятих позиціях.

09:01 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 15 російських кораблів, серед яких один підводний носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 4 ракети, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

08:40 Уряд США не має наміру через Конгрес лобіювати ініціативу щодо надання Тайваню озброєння в рамках додаткового бюджетного запиту для допомоги Україні – координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі спростував інформацію Financial Times.

08:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 3 серпня продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та, як повідомляється, на окремих ділянках просунулися вперед. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському (район межі Запорізької та Донецької областей) і Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках, а українські посадовці, що українські сили продовжують просування на Бахмутському напрямку. Начальник Департаменту планування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович заявив, що українські війська просунулися до 650 метрів в оборону Росії на фронті 1,5 км на мелітопольському напрямку. Російський мілблогер заявив, що українські сили просунулися в районі Микільського (27 км на південний захід від Донецька) на заході Донецької області. Секретар РНБО України Олексій Данілов 3 серпня заявив, що український контрнаступ не має визначеного терміну чи графіка. Данілов додав, що російські оборонні рубежі вздовж фронту сильно заміновані, на деяких ділянках виявляється по три, чотири або п’ять мін на квадратний метр.

• 3 серпня російські війська завдали серії ударів з безпілотників, головним чином по Києву.

• Міністерство оборони Росії зняло привітання командувача Повітряно-десантними військами Росії генерал-полковника Теплінського від 2 серпня, ймовірно, через оприлюднення ним інформації про втрати росіян в Україні.

• Як повідомлялося, 2 серпня російська прокуратура засекретила розслідування щодо затятого російського ультранаціоналіста та колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна.

• Російські війська 3 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у західному районі Донецької області на межі з Запорізькою, на окремих ділянках мали успіх.

• 3 серпня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в районі Кремінної та Вугледара.

• Кремль намагається створити сприятливі умови для залучення додаткових добровольців для служби в Збройних силах РФ.

• Звіт Обсерваторії конфліктів Єльського університету підтверджує давню оцінку ISW про те, що російська та окупаційна влада використовує заходи примусової паспортизації для консолідації соціального та правового контролю над окупованими територіями України.

08:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: