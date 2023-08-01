525-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Вночі росіяни атакували портову та промислову інфраструктуру Одещини іранськими ударними безпілотниками типу "Shahed", у результаті чого на об'єктах виникли пожежі, пошкоджено елеватор, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, жертв немає.

09:10 Сили протиповітряної оборони знищили всі ударні безпілотники росіян, які вночі з кількох напрямків атакували Київ, загалом понад 10 дронів, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Падіння уламків збитих ворожих дронів зафіксовано в Соломʼянському, Голосіївському і Святошинському районах Києва, є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття, без жертв. В Київській області внаслідок уламків збитих цілей загорівся приватний будинок, пошкоджено прибудинкову територію та дах магазину.

09:05 Вночі росіяни із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим) – атакували Україну іранськими ударними безпілотниками «Shahed-136/131», силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА, більшість з них – на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.

09:01 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії 1 серпня звинуватило Україну в спробі атакувати безпілотними напівпідводними апаратами два патрульні катери Чорноморського флоту.

• Ймовірно, що рано вранці 1 серпня українські військові завдали ще одного удару з безпілотника по Москві-Сіті.

• Міністерство оборони Росії продовжує виставляти начальника генерального штабу Росії генерала армії Герасімова ефективним і дієвим командиром на театрі дій в Україні.

• Президент Білорусі Лукашенко, можливо, сигналізував про свій намір використати "групу Ваґнера" для створення основи для невизначеної білоруської «контрактної армії».

• Повідомлялося, що два білоруські гелікоптери 1 серпня порушили повітряний простір Польщі.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, 1 серпня просунулися в районі Бахмута. Українські посадовці повідомили, що українські сили продовжували поступове просування поблизу Бахмута, а російське джерело стверджувало, що українські сили захопили невизначену висоту на південь від Бахмута поблизу Кліщіївки.

• Російські компанії, які не перебувають під санкціями Заходу, продовжують вербувати добровольців для участі у війні в Україні.

• Іран продовжує будівництво заводів з виробництва безпілотників у Білорусі та Росії, що допоможе Росії швидше придбати іранські безпілотники та забезпечить Ірану численні економічні та військові вигоди.

• Російські війська 1 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області, на окремих ділянках просунулися вперед.

• Українські війська 1 серпня продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися в районі Кремінної та Бахмута.

• Рада міністрів Росії 1 серпня надала російським бійцям-добровольцям і бійцям ополчення "ДНР" і "ЛНР" статус ветерана.

• Російська окупаційна влада продовжує депортувати дітей з окупованих регіонів України до Росії під виглядом програм навчання та реабілітації.

08:33 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:25 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: