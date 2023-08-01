525-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Вночі росіяни атакували портову та промислову інфраструктуру Одещини іранськими ударними безпілотниками типу "Shahed", у результаті чого на об'єктах виникли пожежі, пошкоджено елеватор, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, жертв немає.
09:10 Сили протиповітряної оборони знищили всі ударні безпілотники росіян, які вночі з кількох напрямків атакували Київ, загалом понад 10 дронів, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Падіння уламків збитих ворожих дронів зафіксовано в Соломʼянському, Голосіївському і Святошинському районах Києва, є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття, без жертв. В Київській області внаслідок уламків збитих цілей загорівся приватний будинок, пошкоджено прибудинкову територію та дах магазину.
09:05 Вночі росіяни із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим) – атакували Україну іранськими ударними безпілотниками «Shahed-136/131», силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА, більшість з них – на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.
09:01 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Міністерство оборони Росії 1 серпня звинуватило Україну в спробі атакувати безпілотними напівпідводними апаратами два патрульні катери Чорноморського флоту.
• Ймовірно, що рано вранці 1 серпня українські військові завдали ще одного удару з безпілотника по Москві-Сіті.
• Міністерство оборони Росії продовжує виставляти начальника генерального штабу Росії генерала армії Герасімова ефективним і дієвим командиром на театрі дій в Україні.
• Президент Білорусі Лукашенко, можливо, сигналізував про свій намір використати "групу Ваґнера" для створення основи для невизначеної білоруської «контрактної армії».
• Повідомлялося, що два білоруські гелікоптери 1 серпня порушили повітряний простір Польщі.
• Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, 1 серпня просунулися в районі Бахмута. Українські посадовці повідомили, що українські сили продовжували поступове просування поблизу Бахмута, а російське джерело стверджувало, що українські сили захопили невизначену висоту на південь від Бахмута поблизу Кліщіївки.
• Російські компанії, які не перебувають під санкціями Заходу, продовжують вербувати добровольців для участі у війні в Україні.
• Іран продовжує будівництво заводів з виробництва безпілотників у Білорусі та Росії, що допоможе Росії швидше придбати іранські безпілотники та забезпечить Ірану численні економічні та військові вигоди.
• Російські війська 1 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області, на окремих ділянках просунулися вперед.
• Українські війська 1 серпня продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися в районі Кремінної та Бахмута.
• Рада міністрів Росії 1 серпня надала російським бійцям-добровольцям і бійцям ополчення "ДНР" і "ЛНР" статус ветерана.
• Російська окупаційна влада продовжує депортувати дітей з окупованих регіонів України до Росії під виглядом програм навчання та реабілітації.
08:33 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:25 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
02.08.2023
Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Сопича Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Зокрема це Залізний Міст, Галаганівка Чернігівської області; Шпиль, Юнаківка, Атинське, Басівка, Рожковичі Сумської області та Уди, Козача Лопань, Петропавлівка, Нестерне і Строївка на Харківщині.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.
На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.
На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Оріхово-Василівка, Іванівське та Біла Гора Донецької області.
На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Невельське та Новобахмутівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Зоряне, Мар’їнка, Побєда та Гостре Донецької області.
На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського Донецької області. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне та Золота Нива Донецької області.
На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Оріхів та Кам’янське Запорізької області.
На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Садове, Токарівка, Козацьке, Антонівка, Михайлівка та місто Херсон.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 - по командному пункту та 1 по - зенітно-ракетному комплексу окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 6 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу, 1 склад боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога.