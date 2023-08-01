Росія побоюється, що Фінляндія виставить їй територіальні претензії.

Мова йде про так зване  «карельське питання», яке, на думку Кремля, може бути вирішене, зокрема, й силовим шляхом

 

 

Представники російського керівництва почали висловлювати побоювання, що Фінляндія виставить Російській Федерації територіальні претензії. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax, з покликом на заяви секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева, який вважає, Фінляндія готова підняти  «карельського питання». Він сказав про це на нараді в Петрозаводську.

 

«Колективний Захід протягом тривалого часу вживав заходів для втягування Фінляндії в антиросійську кампанію, у тому числі з використанням надуманого "карельського питання", спекуляціями про нібито існуючу російську загрозу», – сказав він. Йдеться про майбутнє повернення до складу Фінляндії території Західної Карелії, яку СРСР загарбав у ході агресивної «зимової війни» 1939-1940 років.

 

За словами Патрушева, Фінляндія стала на конфронтаційний курс щодо Росії. «Членство Фінляндії в НАТО значно збільшує протяжність сухопутного кордону Північноатлантичного Альянсу з нашою країною та створює нові загрози національній безпеці. Наразі політика фінського керівництва, що підігрівається його кураторами з Вашінґтона, руйнує добросусідські російсько-фінляндські відносини, які встановилися після розгрому фашистської Німеччини. Знову взято усвідомлений конфронтаційний курс з нашою країною», – бідкався він.

 

За словами секретаря Ради безпеки РФ, у Фінляндії «активізувалася діяльність ультраправих організацій, які вимагають повернення територій, втрачених за підсумками Другої світової війни».

 

«З метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в республіці Карелія та провокування заворушень закордонними спецслужбами активізовано роботу зі стимулювання сепаратистських настроїв, насамперед серед молоді. У Карелії через соціальні мережі поширюються екстремістські заклики, інформація про плани створення націоналістичного батальйону "Карелія", який формується у тому числі з громадян Фінляндії», – зазначив  Патрушев.

01.08.2023

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