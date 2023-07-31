Перед Харлан незручно

Вчинок Ольги Харлан (олімпійської чемпіонки, шестиразової чемпіонки світу і восьмиразової чемпіонки Європи) та події, що сталися на її батьківщині, дали привід згадати приказку про Д’Артаньяна і …дарасів. Огляд подій тижня в Україні.

…дараси тижня

Компетентні органи несподівано згадали про колись дуже гучних нардепів Мураєва та Рабіновича, і вирішили зіпсувати їм апетит та настрій. Першому Служба безпеки оголосила підозру у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (покарання - до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна). Народний депутат VII і VIII скликань, власник проросійського телеканалу «НАШ» використовував цей ресурс для поширення кремлівської пропаганди для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ. У повідомленні Офісу генпрокурора інформували: «У виступах та інтерв’ю підозрюваний поширював російські наративи про те, що в Україні іде «культурна війна та переслідуються інакодумаючі», пропагував ідеї, спрямовані на дискредитацію незалежності нашої держави та необхідності виконання домовленостей з РФ». «Справа Мураєва» де-факто стартувала ще на початку лютого проти колаборанта було запроваджено санкції РНБО, потім в офісах та за місцями проживання підозрюваного проводилися обшуки під час яких було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій. За інформацію про сучасне місцеперебування Мураєва обіцяли винагороду у 100 тисяч гривень, але потім стало відомо, що цей персонаж осів у Відні, а в столиці Австрії двома з половиною тисячами євро важко когось стимулювати до радикальних дій. Мураєв може тішитися, що він тепер майже, як Фірташ, який у Відні вже сидить роками і притягнути його до відповідальності хоче не українська Феміда-вегетаріанка, а дуже навіть м'ясоїдна американська система правосуддя. І цілком комфортно сидить.

Вадимом Рабіновичем (спойлер – він не в Австрії, а в Ізраїлі) зацікавилося Державне бюро розслідувань і йому також інкримінують державну зраду. В ДБР кажуть: «Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України». Цього діяча, приховуючи патологію, любили тележурналісти, бо зробити «картинку» зі співом на трибуні Верховної Ради під силу лише обраним організмам.

Сучасні потуги загнати на нари Рабіновича і Мураєва, якщо і створять їм незручності, то поправити настрій зможе інформація з Європи, де Генеральний суд ЄС скасував рішення щодо переслідування колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, пославшись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони були засновані на достатньо "твердій фактичній основі". Пшонки зараз перебувають в РФ і європейські новини їм глибоко паралельні, але потішитися і від такого можуть.

…дараси №2 тижня

Стосунки зі згаданою українською Фемідою виникли і у менш публічних істот від чинної влади. Сюжет з нардепом від «Слуги народу» Юрієм Арістовим на блок-бастер не тягне, але все ж. Почалося все з того, що тепер вже колишній парламентар поїхав у буцім офіційне відрядження до Польщі для поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви. Невідомо наскільки поглибив, але потім Юрій Юрійович матеріалізувався на Мальдівах, які в Індійському океані. Мандрівка нардепа на південь впала в око знову ж таки ДБР. Впала не просто так, а з подачі завжди зацікавлених журналістів. Виконавши свої професійні обов’язки, в Бюро відзвітували: «Працівники ДБР встановили, що народний депутат вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України. Це було зроблено для відпочинку нардепа з його сім’єю в одному із готелів на території Мальдівської Республіки». Сталося це вже після журналістського рейваху, написання заяви про складання депутатських повноважень самим Арістовим і позбавлення любителя гарних пляжів і дорогих готелів Верховною Радою мандата. СБУ між тим провела в його помешканні обшуки. Колишнього заступника голови комітету ВР з питань національної безпеки покараний «особистим зобов’язанням».

З меншою емпатією правоохоронці поставилися до представника в парламенті вже неіснуючої ОПЗЖ Олександра Пономарьова. За ним вже тягнувся кримінальний шлейф у вигляді підозр в хабарництві, фіктивних тендерах, ухилянні від сплати податків, а тепер до цього переліку додалася підозра у державній зраді. У рідному Бердянську тепер вже затриманий екс-нардеп хотів заприязнитися з окупантами, але щось пішло не так і Пономарьов не вигадав нічого кращого як повернутися до Києва в обійми СБУ, ДБР і Генпрокуратури. Зараз триває процес щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Без варти живе поки що ще один «Слуга народу» Андрій Холодов, який з січня поточного року зависає на Кіпрі і звідти надіслав заяву про складення повноважень народного депутата. Цікавим є те, що паралельно з кіпрською нерухомістю родина Холодова цікавиться тим таки Віднем, де дружина майже відставленого нардепа відкрила свій салон краси.



Правоохоронців цікавлять не лише представники вищого законодавчого органу. У Києві ж працівники ДБР спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора затримали одеського військового комісара Євгена Борисова, відомого своїми статками на мільйони доларів у сонячній Іспанії. Борисову спочатку оголосили про підозру, а 24 липня, «запакували» на спробі втечі від слідства, і арештували на два місяці із можливістю застави у 150 млн грн.

Проблеми антикорупційні правоохоронні органи створили і голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову, якого викрили на підбурюванні до хабарництва. 26 липня, НАБУ і САП повідомили Сальнікову про підозру за ч. 2 ст. 15 ККУ (замах на злочин), ч. 4 ст. 27 ККУ (схилення іншого учасника до злочину), ч. 4 ст. 369 ККУ (хабарництво), ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно). Голові Державної судової адміністрації загрожує до 10 років позбавлення волі, але є й позитив для Сальнікова – весь цей час він зможе спілкуватися зі своїм приятелем колишнім головою Верховного суду Всеволодом Князєвим, якого закрили трохи раніше.

Конспірологія тижня

Абсолютно зненацька стало відомо, що майбутнє чинного прем’єра зовсім непрогнозоване. За інформацією видання «Главком» Дениса Шмигаля з дня на день відправлять у відставку. Журналісти назвали ряд не надто переконливих причин такого рішення, але що найцікавіше ще й опублікували список ймовірних нових керівників уряду: Олександр Кубраков, Ростислав Шурма, Олексій Чернишов, Оксана Маркарова та Михайло Федоров.

Сумніви щодо нерадісних перспектив для Дениса Анатолійовича виникають не лише тому що його «відправляють» у відставку з 2020 року, а й по причині того, що прем’єр якихось дуже габаритних дров не наламав і очолювана ним структура працює, що в умовах війни вже неабиякий здобуток. Звільняти ж тому що «Необхідність змін назріла та перезріла» - репутаційний удар по всій вертикалі влади, бо виходить, що суперважливі рішення у нас приймаються в алярмовому режимі, а це вже дасть привід запідозрити в некомпетентності не лише Шмигаля і його підлеглих.

Фінанси тижня

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про відновлення електронного декларування під час воєнного стану, яке було нею призупинене на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Півтора року тому парламент призупинив процес обов'язкового декларування майна чиновниками, дозволивши подати дані про свої статки вже після скасування воєнного стану, при цьому НАЗК залишило можливість для добровільного подання декларації. Тепер після ухвалення проєкту як закону (нардепи обіцяють зробити це максимально оперативно) особи, які у 2022-2023 роках не подавали декларації, мають подати їх не пізніше 90 календарних днів із дня набрання чинності цим законодавчим актом. Декларації будуть публічними, за винятком приватної інформації про декларанта та членів його сім’ї.

Крім того, скасовуються з 1 серпня податкові пільги, запроваджені з початком широкомасштабного вторгнення. Тепер ФОПи та юрособи не зможуть сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів; сплата єдиного податку для ФОП першої та другої груп перестає бути добровільною; повертаються штрафи за порушення закону про реєстратори розрахункових операцій (РРО); відновлюються проведення планових документальних перевірок виключно для платників податків, які: здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), та для тих, хто надає фінансові, платіжні послуги, тощо.

Війна ще не закінчилася, але закінчилися пільги. Можливо, на верхівці влади знають щось більше, ніж прості смертні, але не кажуть, щоб зберегти нерви співгромадян.