Велика Британія відклала визнання ПВК «Ваґнер» терористичною організацією.

Причиною цього став заколот Прігожина і визнання Путіна, що найманців фінансувала держава.

План Великої Британії щодо внесення приватної військової компанії (ПВК) «Ваґнер» до чорного списку терористичних організацій було відкладено. Як повідомило британське видання The Times з покликом на джерела у британському уряді, причиною цього став заколот Євгенія Прігожина наприкінці червня та заява президента Росії Владіміра Путіна про прямі зв'язки групи з російською державою.

«Правова основа для внесення групи в чорний список була складною, оскільки група "Ваґнера" діяла як ефективне воєнізоване формування для Росії… Драматичні події наприкінці червня, коли Євгеній Прігожин повернув свої війська проти Путіна, змінили правову базу, необхідну для офіційної заборони організації як терористичної у Великій Британії», – зазначає газета.

Як пише видання, завжди було очевидним, що ПВК «Ваґнер» відігравала «ключову роль» для Путіна в Україні та Африці, але формально це була «приватна армія». Однак після того, як президент Росії визнав, що ваґнерівці отримали від російської влади десятки мільярдів рублів, визнати компанію терористичною організацією стало ще важче.

За словами джерел газети, внесення ПВК у чорний список «означало б заборонити діяльність організації російського уряду, що було б вкрай незвичайно і спричинило б цілу низку дипломатичних і юридичних складнощів».

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман (Suella Braverman) та її заступник з питань безпеки Том Туґендгат (Tom Tugendhat) все ще мають намір знайти можливість заборонити ПВК «Ваґнер», кажуть співрозмовники The Times. Якщо це вдасться зробити, то кримінально карним стане відвідування зборів ПВК «Ваґнер», заклики до її підтримки та публічне носіння її емблеми. «Це поставить компанію в один ряд з такими угрупованнями, як ”Ісламська держава” та ”Аль-Каїда”», – зазначає видання. Це також не дозволило б самій ПВК «Ваґнер» використати британські суди «для того, щоб змусити замовкнути журналістів».