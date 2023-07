522-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:19 Під час недільної зустрічі з паломниками папа Франціск звернувся із закликом до російської влади відновити безпечне транспортування зерна в Чорному морі, зазначивши:

«Не припиняймо молитися за Україну, де війна нищить все, також і зерно. Це тяжка образа Бога, бо зерно – це Його дар, щоби прогодувати людство. Й волання братів і сестер, які страждають від голоду, підноситься аж до неба».

14:48 На Запорізькій атомній електростанції росіяни завершили перехід пʼятого енергоблока в режим "холодного зупину", перевівши перед цим четвертий – в режим "гарячого зупину", повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), пояснивши, що зміна статусу реактора була здійснена з метою проведення робіт з технічного обслуговування на п'ятому енергоблоці: "Енергоблок №5 був переведений в холодний режим вчора вранці, через три дні після того, як енергоблок №4 був переведений в гарячий режим, пара з якого зараз використовується для очищення стічних вод на ЗАЕС. Решта енергоблоків залишаються в холодному стані".

13:33 Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив угоду про придбання 400 - 500 нових терміналів та послуг Starlink, за якою компанія SpaceX не може виключати сигнал на території окупованої частини України, пише The New York Times. Такі пристрої виконуватимуть "ключові функції та певні місії", йдеться, ймовірно, про те, щоб надати Україні спеціальні термінали та послуги для виконання конфіденційних функцій, які Маск відключити не зможе. The New York Times зазначає, що це питання головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний обговорював під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі ще ще 17 березня. Відмова Маска включити систему в Криму вплинула на стратегію ЗСУ, які спочатку збиралися направити морський безпілотник із вибухівкою на російські кораблі у Чорному морі

12:49 На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу та проводити штурмові дії, заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. На цьому напрямку відбулося сім боєзіткнень, в ході яких вдалося знищити 44 окупантів, 118 зазнали поранення, знищено протитанковий ракетний комплекс, три ворожі польові склади з боєприпасами, а також комплекс спостереження Муром-М.

12:19 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 133 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 46 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:37 Говорити про спокій у російській глибинці вже не доводиться, прокоментував в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нічні вибухи у Москві:

"У Росії завжди щось літає, і в Москві у тому числі. Тому тих, кого війна "не касається", – вона вже "касається". Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і прилітає гучно".

11:11 Путін, виступаючи на на пресконференції саміту Росія–Африка, змінив риторичну назву війни з Україною зі "спеціальної військової операції” на "збройний конфлікт із сусідом".

10:33 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Із середини липня 2023 року щонайменше декілька тисяч військових ПВК "Ваґнер", ймовірно, розташувалися у військовому таборі в Целі в центральній Білорусі. Знимки показують, що з середини липня 2023 року у раніше майже порожній заклад прибули сотні транспортних засобів. • Окремі рапорти свідчать про те, що більшість видимих транспортних засобів – це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин. Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою "Ваґнера", яка використовувалася в Україні; існує реальна ймовірність того, що вони були змушені повернути їх російським військовим. • Здатність "Ваґнера" втримувати важку техніку і засоби забезпечення, такі як повітряний транспорт, будуть ключовими факторами їхньої майбутньої боєздатності.

10:00 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 російських кораблів, серед них немає жодного носія крилатих ракет "Калібр", повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

123,1% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

47,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

121,2% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

155,6% артилерійських систем (з них 3,9% за минулий тиждень),

62,7% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,7% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:27 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Сегменти російського провоєнного ультранаціоналістичного інформаційного простору, здається, об’єднуються навколо наративних спроб Кремля зобразити український контрнаступ провальним, дедалі більше перебільшуючи втрати України та пишучи про втрати та виклики Росії менше, ніж вони були насправді.

• Окремі російські мілблогери, можливо, формують своє представлення ширшого українського контрнаступу через страх покарання Кремля після арешту відомого провоєнного критика Іґоря Ґіркіна.

• Здатність Кремля створити більш послідовний наратив про війну в російському інформаційному просторі залишається невизначеною, і подальші невдачі Росії чи значні успіхи України можуть перешкодити прогресу Кремля в цих зусиллях.

• Українські війська 29 липня вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та на окремих ділянках просунулися вперед. Опубліковані 28 липня геолокаційні кадри підтверджують, що українські війська просунулися впритул до північно-західної околиці Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). Геолокаційні кадри, опубліковані 29 липня, показують, що українські сили просунулися до позицій поблизу північної околиці Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки) на межі Донецької та Запорізької області. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували штурм поблизу Кліщіївки, Курдюмівки й Андріївки на південь від Бахмута. Українські посадовці повідомили, що українські війська вели контрнаступальні дії в районі межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області. Російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські наземні атаки поблизу Рівнополя, Староморського та Урожайного на межі Донецької та Запорізької областей. Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили невдалі наземні атаки поблизу Роботиного на заході Запорізької області, а один мілблогер стверджував, що українські сили захопили ліс на північний схід від Роботиного. Інший російський мілблогер заявив, що російські оборонні укріплення не матимуть значення, якщо українські сили завдадуть великих втрат російським силам аж до того, що не вистачить російського персоналу для укомплектування укріплень. Він також заявив, що глибина просування України в російську оборону має менше значення, ніж ступінь зміни балансу сил на користь України під час контрнаступу.

• Ймовірно, 28 і 29 липня українські війська обстріляли російські військові та матеріально-технічні засоби в окупованому Криму.

• Російські війська ввечері 28 липня завдали ракетного удару по місту Дніпро.

• Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Сватове–Кремінна та Авдіївка–Донецьк і, заявляючи про наступ, вздовж лінії Сватове–Кремінна.

• Українські війська вели наступальні дії на лінії Сватове–Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк і просувалися в район Бахмута.

• Українські війська вели наступальні дії вздовж західної частини кордону Донецької – східної частини кордону Запорізької областей та на південь від Оріхова і просувалися вздовж західної частини кордону Донецької – східної частини Запорізької областей.

• Українські війська проводили успішні наступальні операції на ділянці межі між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей та наступали на південь від Оріхова.

• Російські війська вели наступальні операції вздовж західної частини межі Донецької та східної частини межі Запорізької областей і на південь від Оріхова, але не мали підтверджених або заявлених успіхів.

• В українському рапорті йдеться про те, що російська окупаційна влада продовжує криптомобілізаційні дії в окупованій Україні для поповнення бойових втрат.

• Російська влада продовжує примусово вивозити українських дітей з окупованої України до Росії під виглядом програм відпочинку та оздоровлення.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: