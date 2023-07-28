Трампові висунуто новы звинувачення у справі про таємні документи.

Зокрема йдеться про перешкоджання правосуддю.

Прокуратура США розширила кримінальну справу проти колишнього президента Дональда Трампа щодо неналежного поводження зі секретними документами. Про це у п'ятницю, 28 липня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву прокурорів. У новій редакції обвинувального акта, затвердженої спеціальним прокурором Джеком Смітом (Jack Smith), експрезидентові висунуто звинувачення за трьома новими епізодами: один — самовільне утримання секретних документів і два — перешкоджання правосуддю.

Спецпрокурор Джек Сміт зазначив, що йдеться про «незаконне зберіганні оборонної інформації», а також про його вказівки знищити записи з камер відеоспостереження. За словами прокурора, Трамп нахвалявся якимось «планом атаки» на неназвану країну під час розмови в ґольф-клубі в Нью-Джерсі. Йшлося, як пише прокурор, про засекречений документ, для доступу до якого ні в кого з тих, хто перебуває в кімнаті, на той момент не було права.

Крім того, у справі з'явився новий обвинувачений, член обслуги маєтку Мар-а-Лаґо Карлос де Олівейра (Carlos De Oliveira). Саме йому, як стверджують прокурори, Трамп наказав знищити записи з камер, які спостерігали за підвалом, у якому зберігалися документи. А де Олівейра, своєю чергою, передав цю вказівку іншим членам обслуговуючого персоналу.

Суд над колишнім президентом США в згаданій справі розпочнеться 20 травня 2024 року. Адвокати Трампа протестували проти призначення цієї дати, наголошуючи, що будь-який судовий процес у справі їхнього підзахисного має відбутися лише після президентських виборів у країні, запланованих на листопад 2024 року. Ще раніше Трампа звинуватили за 37 пунктами, до яких тепер додалися нові.