У Львові демонтували історичну віллу Лоренца на вулиці Коновальця.

У Львові на вулиці Коновальця, 21 демонтували історичну віллу Йоанни Лоренц. Тут за рішенням ЛМР має з’явитися шестиповерховий житловий багатоквартирний будинок із підземним паркінгом, повідомили у департаменті архітектури та містобудування Львівської облдержадміністрації.

«На жаль, вберегти будинок не вдалося. Непам‘яткою, на основі облікової документації сумнозвісного Валерія Потюка, його визнало Міністерство культури та інформаційної політики», — повідомив начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА Василь Петрик.

За його словами, консультативна рада при департаменті надавала міністерству оновлену документацію щодо будинку, а голова ЛОДА Максвим Козицький — розпорядження про щойно виявлену пам’ятку архітектури, що мало гарантувати будинку захист законом.

Представники департаменту мають намір повідомити Міністерство культури та інформаційної політики про демонтаж будинку.

Нагадаємо, що на місці вілли Йоанни Лоренц, яку проєктував архітектор Владислав Рауш, інвестор універмагу на Ринку планує збудувати багатоповерхівку.

У червні цього року виконком погодив реконструкцію житлового будинку з прибудовою та надбудовою житлових приміщень, вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. Є. Коновальця, 21. Загалом ділянку 0,08 га мають забудувати на 72,60%. Містобудівні умови отримала Олександра Осташевська.

Зараз ділянка і будівля на ній належить Олександрі Осташевській — її вона отримала у власність 2019 року від ТОВ «Коновальця, 21». За даними аналітичної системи YouControl, директором ТОВ «Коновальця, 21» є львівський бізнесмен Тарас Хмеловський, який у 2017 році був членом наглядової ради ПАТ «Львівський універмаг "На ринку"».

Зазначимо, пам’яткою вілла визнана не була. Як раніше повідомляли у департаменті архітектури та містобудування Львівської ОДА, у Міністерстві культури від 2020 року перебувають документи про внесення вілли по вулиці Коновальця, 21 у Львові до Державного реєстру пам’яток. Історико-архітектурним опорним планом, розробленим у 2019 році, віллу на Коновальця, 21 визначили як об’єкт, пропонований до внесення у список пам’яток культурної спадщини.

Нагадаємо, віллу Йоанни Лоренц на вул. Коновальця збудували у 1888-1899 роках за проєктом Владислава Ратуша. Будівлю звели у стилі історизму з елементами необароко, будівля вирізнялася дерев'яною верандою, характерною для приміських садиб. Вілла складалася з трьох кімнат, кухні, пральні, двох пивниць, сіней, коридору та санітарного вузла; на партері (наземному поверсі) було п’ять кімнат, кухня, сіни та санвузол.

Фото facebook.com/architecturelvivregion, tvoemisto.tv