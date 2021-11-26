Петиція за збереження скульптури Моцарта у Львові зібрала голоси за півдоби.

 

Електронна петиція про збереження скульптури Францу Ксаверу Вольфґанґу Моцарту на площі Євгена Маланюка у Львові, зареєстрована 25 листопада, менш ніж за півдоби зібрала необхідну кількість голосів для її розгляду у раді.

 

 

500 голосів, достатніх для розгляду, петиція, зареєстрована Дариною Лаврін, набрала 26 листопада о 1:15, тобто підписи зібрали усього за 11 годин 17 хвилин.

 

«Можливо, скульптура має нетрадиційний вигляд, порівняно з більшістю пам'ятників, що відкривались у Львові за останні роки – та це не причина її демонтувати. Крім того, за останні три місяці скульптура зумовила активну дискусію навколо теми Моцарта, культури, міських площ та пам'ятників – і це приклад, як творіння митця виконує основні функції мистецтва: соціальну, пізнавальну, виховну та комунікативну», – зазначено у тексті петиції.

 

 

Як відомо, пам’ятник Францу Ксаверу Моцарту урочисто відкрили на площі Євгена Маланюка в центрі міста 26 серпня. Цьогоріч якраз виповнилося 230 років від дня народження австрійського композитора, молодшого сина Вольфганга Амадея Моцарта – Франца Ксавера, який жив у Львові. Створив цю скульптуру австрійський митець Себастьян Швайкерт.

 

У Львові розгорілася громадська дискусія щодо цінності нового пам’ятника. Частина мешканців не сприйняли втілений образ, інші, навпаки, – бачать у ньому вираз сучасного мистецтва, що здатен викликати емоції.

 

 

Львівська мисткиня та виконавиця авторських пісень Наталія Криничанка зареєструвала петицію про демонтаж скульптури. Петиція була зареєстрована 30 серпня, і набрала необхідну кількість голосів для розгляду за 45 з половиною днів, – 14 жовтня.

 

Фактично, петиція за збереження скульптури зібрала голоси для розгляду у 96 разів швидше, аніж петиція про знесення.

 

Петицію про знесення пам’ятника на засіданні сесії Львівської міськради у четвер, 25 листопада, не розглянули. Вирішення долі скульптури перенесли на вівторок, 30 листопада.

 

Прикметно, що інші електронні петиції подібного спрямування не мають такого ажіотажу. Зокрема, петиція про перенесення пам’ятника Ксаверу Моцарту з площі Євгена Маланюка зібрала усього 7 підписів за 39 днів. Петиція про встановлення пам’ятника волонтерам у Львові набрала 17 голосів за чотири дні. Петиція про відновлення інфраструктури колишнього будинку культури ЛОРТА - 91 голос за дев'ять днів.

 

Фото city-adm.lviv.ua, lvivmozart.com, zahid.espreso.tv

26.11.2021

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