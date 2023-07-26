Суд у Лондоні виправдав Кевіна Спейсі у справі про сексуальні домагання.

Це вже третя виграна ним справа за схожим звинуваченням.

Суд присяжних у Лондоні визнав 64-річного американського актора Кевіна Спейсі невинним у справі про сексуальні домагання. Про це повідомляє газета The Guardian. Знаменно, що вердикт було винесено судом присяжних у день народження 64-річного оскароносного актора. Почувши про ухвалене рішення, він не зміг стримати сліз.

«Я хотів би сказати, що я надзвичайно вдячний журі за те, що вони знайшли час, щоб ретельно вивчити всі докази та всі факти, перш ніж вони ухвалили рішення», – заявив Спейсі.

Слухання в Лондонському Королівському суді Саутуарка тривали чотири тижні. У справі йшлося про дев'ять випадків сексуальних домагань та інших злочинів щодо чотирьох чоловіків у період між 2004 і 2013 роками. Актор відкидав звинувачення в суді і наголошував на фінансовій зацікавленості чоловіків, які фігурують у справі.

Імена позивачів не розголошувалися з метою дотримання об'єктивності процесу. Звинувачення будувалися на епізодах різного ступеня тяжкості – від домагань до сексуального насильства.

Спейсі під час свідчень заявив, що розчавлений звинуваченнями, які висунули проти нього. Актор стверджував, що всі дії між ним та обвинувачами відбувалися за взаємною згодою, а насильства в них не було.

Процес у Лондоні – третя справа проти Кевіна Спейса, яка дійшла до суду. Перші два він також виграв.

Тим не менше на тлі звинувачень на адресу Спейсі останній сезон серіалу «Картковий будиночок» зняли без його участі, він фактично втратив роботу.

Нагадаємо, що Кевін Спейсі – володар двох «Оскарів» за ролі у картинах «Підозрілі особи» (1996 рік) та «Краса по-американськи» (1999 рік), премій «Золотий глобус», «Тоні» та BAFTA. З 2004 до 2015 року Спейсі був художнім керівником одного із найстаріших британських театрів Old Vic.