FIFA тимчасово усунула з посади президента футбольної федерації Іспанії.

Луїс Рубіалес потрапив у скандал після того, як поцілував гравчиню жіночої збірної Іспанії, тішачись перемогою команди на мундіалі.

Спортивно-дисциплінарний комітет FIFA тимчасово припинив повноваження Луїса Рубіалеса (Luis Rubiales) на посаді президента Королівської федерації футболу Іспанії (Real Federación Española de Fútbol – RFEF). Про це повідомила газета El Pais.

Відсторонення від посади діятиме щонайменше до завершення дисциплінарного розгляду, який розпочався через те, що Рубіалес поцілував у губи футболістку збірної Іспанії Дженніфер Ермосо (Jennifer Hermoso). Інцидент стався 20 серпня під час церемонії нагородження збірної Іспанії золотими медалями жіночого чемпіонату світу після перемоги команди у фіналі над Англією.

Скандал триває вже тиждень. Спершу Луїсові Рубіалесу було запропоновано добровільно подати до демісії. Проте він навідріз відмовився. «Я не подам у відставку», – заявив Рубіалес під час позачергової асамблеї федерації та повторив цю фразу кілька разів. Він стверджував, що поцілунок був взаємним і що це сталося в ейфорії перемоги та за згодою Ермосо. За його словами, він запитав, чи можна її поцьомати, і вона відповіла «ок». Крім того, стверджує Рубіалес, саме вона стиснула його в обіймах і підняла.

Проте 33-річна Дженні Ермосо, котра була найрезультативнішою гравчинею збірної, заявила, що жодної згоди на поцілунок не давала і не притискала Рубіалеса до себе. Вона вважає себе жертвою посягань сексуального характеру.

Тим часом RFEF опублікувала на своєму сайті серію знимок, які нібито доводять, що Рубіалес каже правду і фізичний контакт був ініційований саме гравчинею. Федерація погрожує судом не лише Ермосо, а й усім, хто сприяв очорненню репутації президента.