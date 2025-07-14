Суд у Москві заочно засудив письменника Бориса Акуніна до 14 років колонії.

Сам письменник заявив, що російський суд не визнає і жодного адвоката представляти себе на «їхньому так званому суді не уповноважував».

2-й Західний окружний військовий суд у Москві у понеділок, 14 липня, заочно засудив одного з найвідоміших російських письменників Бориса Акуніна (справжнє ім'я – Григорій Чхартишвілі) до 14 років колонії суворого режиму. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Суд також призначив Акуніну штраф на суму 400 тисяч рублів і заборонив адмініструвати інтернет-сторінки протягом чотирьох років після відбуття терміну.

Письменника, який вже понад 10 років мешкає за межами Росії, визнали винним за трьома статтями КК РФ: про сприяння терористичній діяльності (частина 1 статті 205.1 КК), про виправдання тероризму (частина 2 статті 205.2), а також про ухилення від виконання обов'язків «іноаґента» (частина 2 статті 330.1).

За версією звинувачення, з січня до квітня 2025 року Акунін опублікував у своєму Telegram-каналі «не менше 33 матеріалів» без вказівки на те, що вони стосуються діяльності «іноземного аґента», як це вимагає російське законодавство. Один із постів письменника – публікацію від 18 лютого 2024 року – обвинувачення вважало «виправданням тероризму». «Сприянням терористичній діяльності» російська влада визнала також розмову Акуніна з прокремлівськими пранкерами Вованом і Лексусом, які представилися йому президентом України Володимиром Зеленським і міністром культури Олександром Ткаченком.

Прокуратура вимагала засудити Акуніна до 18 років позбавлення волі. Адвокат за призначенням Олег Дубінін вимагав виправдати письменника. Як зазначала видання «Медіазона», до суду прийшла лише одна свідчиня обвинувачення – пенсіонерка Наталія Копилова, яка дізналася про висловлювання Акуніна з передач кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова.

Про те, що в Росії на Бориса Акуніна завели кримінальну справу після розмови з прокремлівськими пранкерами, стало відомо наприкінці 2023 року. Відтак видавництво АСТ припинило випуск книг Акуніна, а великі мережі книгарень вилучили їх з продажу. Росфінмоніторинг вніс письменника до реєстру «терористів і екстремістів». Мін'юст РФ оголосив Акуніна «іноземним аґентом».

Сам автор детективних романів написав у своїх екаунтах у соцмережах, що ніяк не бере участі в судовому процесі: «Я їхній суд не визнаю. Жодного адвоката представляти мене на їхньому так званому суді я не уповноважував і взагалі ніяк у цьому балагані не беру участі».