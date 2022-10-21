Кевіна Спейсі виправдано у центральній справі про сексуальні домагання.

Проте його звинувачують ще кілька позивачів.

 

 

Знаменитий голлівудський актор, володар двох «Оскарів» і «Золотого глобуса» Кевін Спейсі був виправданий судом у Нью-Йорку в рамках цивільного процесу у справі про сексуальні домагання. Про це повідомила інформаційна аґенція Reters.

 

Позов проти Спейсі подав 50-річний актор Ентоні Репп (Anthony Rapp), який знімається у телесеріалі «Зоряний шлях: Дискавері». За словами Реппа, 1986 року, коли йому було лише 14 років, під час вечірки в будинку Спейсі на Мангеттені той схопив його за сідниці, а потім узяв на руки, поклав на ліжко і ліг зверху. Репп вимагав від Спейсі компенсації за ці дії у розмірі 40 мільйонів доларів.

 

Коли Репп вперше озвучив свої звинувачення у 2017 році, Спейсі заявив, що не пам'ятає, щоб чинив таке. Однак якщо це правда, додав тоді відомий актор, то він має принести Ентоні Реппу «найщиріші вибачення за те, що можна назвати абсолютно невідповідною поведінкою у п'яному вигляді». У ході судового процесу Спейсі вже рішуче заявив, що юнака на вечірці не домагався, а вибачення попросив за порадою своїх агентів. Урешті-решт присяжні вирішили, що Репп не може підкріпити свої звинувачення переконливими доказами.

 

Адвокатка Спейсі Дженніфер Келлер (Jennifer Keller) сказала журналістам, що її клієнт вдячний присяжним, які «помітили ці неправдиві звинувачення». «Далі містер Спейсі збирається довести, що він невинний у всьому, у чому його звинуватили», — зазначила Келлер.

 

У 2017 році звинувачення Реппа стали приводом для Спейсі зробити камінг-аут і заявити публічно, що він усе життя був бісексуалом, а тепер віддає перевагу чоловікам. Згодом ще понад 10 людей звинуватили Спейсі у сексуальних домаганнях, через що довелося закрити проєкт Netflix серіалу «Картковий  будинок», де актор грав головну роль. Окрім того, Міжнародна академія телевізійних наук та мистецтв вирішила не вручати Спейсі премію «Еммі» у 2017 році.

 

У 2019 році прокуратура американського штату Массачусетс зняла зі Спейсі одне зі звинувачень у сексуальних домаганнях до 18-літнього хлопця в барі у Нантакеті 2016 року. Рішення було ухвалено у зв'язку з відмовою позивача давати свідчення.

21.10.2022

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