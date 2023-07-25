Литва запропонувала Україні балтійські порти для експорту зерна.

На переконання Вільнюса Балтійський шлях може стати перспективною та довгостроковою альтернативою Чорноморській ініціативі.

Литва закликала Європейську Унію використати порти країн Балтії для експорту українського зерна. Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс (Gabrielius Landsbergis) разом з міністром комунікацій і транспорту Марюсом Скуодісом (Marius Skuodis) і міністром сільського господарства Кестутісом Навіцкасом (Kęstutis Navickas) надіслали керівництву Європейської Комісії (ЄК) спільного листа із пропозицією посилити транспортний маршрут між Україною та країнами Балтії.

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У листі трьох литовських міністрів єврокомісарам йдеться про те, транспортний маршрут між Україною та країнами Балтії – Балтійський шлях – може стати перспективною та довгостроковою альтернативою для вивезення українського зерна після того, як Москва відмовилася продовжити угоду про його безпечне вивезення Чорним морем. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

«Поліпшення інфраструктури коридору та полегшення перевалки вантажів між різними залізничними коліями допоможе збільшити пропускну спроможність. Крім того, після застосування спрощених адміністративних процедур на кордоні Польщі та України, введення зелених ліній та перенесення митних процедур у порти країн Балтії можна буде перевозити навіть у кілька разів більше сільгосппродукції як автомобільним, так і залізничним транспортом», – наголошується в листі.

Литовські міністри запевняють, що інфраструктура країн Балтії може стати перспективним та надійним транзитним маршрутом для української продукції. Морські порти країн Балтії мають велику пропускну спроможність для сільськогосподарської продукції – 25 млн. тонн на рік лише щодо зерна.

У листі міністри закликають Єврокомісію активно співпрацювати з усіма державами-членами ЄУ, щоб забезпечити транзит українських продуктів та оцінити конкретні запропоновані Литвою заходи для зміцнення альтернативного маршруту – Балтійського шляху.

«Рішення Росії припинити чорноморську зернову ініціативу, а також бомбардування Одеського порту погіршують і так складну ситуацію з продовольчою безпекою у світі», – наголошується в листі.