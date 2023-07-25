Буфонада з арештом Стрєлкова-Гіркіна матиме продовження, навіть якщо той несподівано вдавиться макаронами в їдальні на Бутирці, але, крім історії з терористом, є ще багато довгограючих серіалів. Огляд подій тижня в Україні

Зібрання тижня

«Рамштайн-14» уже назвали логічним продовженням саміту НАТО у Вільнюсі. Про рішення, прийняті у Вільнюсі, одні говорили як про повний провал українських євроатлантичних прагнень, інші стверджували, що в столиці Литви ми отримали те, що нам необхідне, але про то варто зберігати режим тиші.

Рамштайн у онлайн-форматі був сприйнятий без зайвого істеричного резонансу. Гедлайнером у «Рамштайні» – так само, як і у Вільнюсі, – став шеф Пентагону. Фраза Ллойда Остіна "Україна бореться за своє існування, ставки дуже високі, але ця контактна група ніколи не ховалася від викликів. Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, як і всі члени цієї контактної групи" була сприйнята позитивно і нічого сенсаційного не додала.

У матеріальному вимірі «Рамштайн-14» виглядав дуже пристойно: Сполучені Штати допоможуть ЗСУ на 800 мільйонів доларів у вигляді ракет для ППО, касетними боєприпасами Bradley, Stryker тощо (тощо – це дуже важливо); Німеччина на 770 мільйонів доларів піджене ще дві установи ЗРК Patriot, 25 танків Leopard, 40 БМП Marder, 20 000 артилерійських снарядів та інше (це то саме, що і американське «тощо»); від Норвегії – дві пускові ЗРК NASAMS, від Франції – далекобійні ракети SCALP, від Австралії – 70 бронемашин Bushmaster. І «тощо» там також присутнє, що важливо.

Зерно тижня

Росіянам треба віддати належне – вони вміють зробити проблему, яку потім самі розв'язують і всьому світу кажуть, які вони молодці. Світ цю дурню проковтує, а росіяни далі тішаться. Про «зернову угоду» вони зробили прекрасний сценарій. РФ припиняє свою участь у надсиланні українського збіжжя в умовні Сомалі, Ефіопії та Конго (Україна туди пшеницю і решту жита з кукурудзою надсилає) – але РФ каже, що українці їдяють негрів.

Тепер РФ вийшла з «зернової угоди». Через тиждень росіяни скажуть, що українці з «зернової угоди» росіян випхали, бо хотіли продавати зерно десь у Європу. Потім росіяни скажуть, що вони робили все можливе, аби врятувати Ефіопію, а особливо Еритрею, і відновлять «зернову угоду».

Туреччина та її очільник Ердоган мали б зрозуміти елементарний шантаж, але чомусь досі не розуміють. Туркам підказав Президент України. "Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною та ООН – залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, – це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста", – сказав Зеленський. Турки наразі про слова Президента України думають.

Чиновники тижня

"Прошу звільнити мене з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою відповідно до пункту 4 частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", – написано в заяві про звільнення Олександра Ткаченка.

Якась біда сталася у виконавчій гілці влади, бо майже одночасно з криком душі Олександра В’ячеславовича НАБУ і САП вручили підозру колишньому міністру охорони здоров'я Максиму Степанову, якого підозрюють у розкраданні коштів на суму 450 млн грн. В Національному антикорупційному бюро повідомили, що Степанов колись очолював держпідприємство «Поліграфкомбінат Україна», і там у 2013 року придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карток, водійських посвідчень тощо. Потім то перепродувалося державним підприємствам в рази дорожче, і відбувалися корупційні дії. Як-то кажуть.

Помітною відставкою стало і позбавлення титулу посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії та постійного представника при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом Вадима Пристайка. Нещодавно (в контексті саміту НАТО у Вільнюсі) дипломат мав необережність назвати ескападу Президента «нездоровим сарказмом», і за це, на думку тих, хто Зеленського не любить, Пристайка попросили покинути Лондон. Варіант можливий, але варто враховувати, що у Вадима Володимировича закінчився термін роботи у Сполученому Королівстві (три роки). Якщо Володимирові Олександровичу хтось шпинятиме за «нездоровий сарказм», який відставлений посол вжив у інтерв’ю Sky news, то Президент має цілком адекватну відповідь.

З державних службовців Президентові, Кабміну чи Верховній Раді можна було б ще зацікавитися міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом, який розглядає можливість участі українських спортсменів у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади 2024 року в Парижі, навіть якщо в них братимуть участь росіяни та білоруси під нейтральним прапором.

Якщо треба буде ще когось звільнити, то кандидатура є.





Серіали тижня

Відставку Ткаченка пов’язують з виділенням Мінкультом 33,6 млн грн на 24-серійний серіал "СМТ Інгулець". Про головного героя з Кіровоградщини, переселенців з Харкова і продюсера Горбунова можна було б зняти ще не один серіал. Проте історія з купою грошей, які під час війни використовують на абсолютно непотребні речі, потягнула за собою багато цікавого і поганого. Виявилося, що з державного бюджету, крім персонажа зі слоганом "Вова ..баш", Мінкульт виділив 14 млн грн на зйомки двох новорічних серіалів-комедій "Санаторій Незабудка" і "Позивний Санта". До комедій в плані здивування "чи воно під час війни треба?" долучили масові ремонти доріг, заміну символіки на щиті залізної жінки з мечем etc.

І цим історія не закінчиться, бо освоювати кошти – тобто створювати настрій в країні – треба, і Юрій Горбунов каже: «З початком великої війни ми дали сотні концертів для ЗСУ, я знаю, як військові хочуть позитиву, вони хочуть гумору, як вони реагують на анекдоти, на веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен».

Значить, шоу триватиме.