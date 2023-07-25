517-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:16 Головне управління розвідки України опублікувало закриту доповідь російського "спільного координаційного центру" для керівництва РФ, у котрій ідеться про вмисне блокування "зернової угоди". Росіяни визнають, що "перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів". Російські чиновники обмежували роботу інспекцій і намагалися блокувати прохід суден у порт "Южний". Зафіксовано, що найменша кількість продовольства, котре експортувалось із українських портів, припала на третій етап ініціативи – з 19 березня по 17 липня 2023 року.

12:55 У Запорізькій області південніше від Заповітного ЗСУ підбили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук". Як пише OSINTtechnical, для атаки використали ракету GMLRS.

12:36 Вночі у Києві чоловік збив автомобілем двох військовослужбовців на блок-посту – один із них загинув. Як повідомляє прокуратура, смертельна аварія сталася приблизно о 00:05, вже у комендантську годину, на Берестейському проспекті у Святошинському районі. Одного з військовослужбовців шпиталізовано у важкому стані, ще один зазнав легких тілесних ушкоджень, коли перебував усередині іншого автомобіля, протараненого порушником.

12:10 На бахмутському напрямку бої тривають уже в самій Кліщіївці, зазначає медіаресурс DeepState. Напередодні мілітарні пабліки поширювали відео, зняте з дрона, зі знищенням великої кількості піхоти просто на вулицях Кліщіївки. "Ворог не шкодує людських ресурсів, аби утримати село будь-якою ціною, навіть враховуючи втрату панівних висот на околицях укріпрайону", – коментує DeepState.

11:44 Служба безпеки України затримала у Дрогобичі скандального блогера Мар'яна Чаву, який закликав уникати мобілізації і записував відео з приниженням працівників військових комісаріатів. Про затримання Чави повідомив його кумпель, прибічник теорій змови Остап Стахів. СБУ інформує, що Чаві інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ, а також виправдовування збройної агресії РФ проти України. "На платформах Facebook, Telegram, Youtube чоловік публікував відео, метою яких було перешкоджання законній діяльності ЗСУ. А в одному з прямих ефірів він публічно дискредитував українських захисників та називав їх злочинцями. Оперативниками задокументовано й ряд інших злочинних фактів, зокрема виправдовування затриманим та визнання правомірною збройної агресії РФ. Під час обшуків за місцями його проживання правоохоронці виявили та вилучили ноутбук, телефони, флеш-накопичувач, а також блокноти та інші матеріали, де зафіксовані його плани деструктивно-підривної діяльності", – повідомили в СБУ.

11:19 Експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни в зоні обмеженого доступу на Запорізькій АЕС, до якого персонал станції не пускають. Міни розташовані у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 119 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 61 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:18 Російські війська здійснили чергову атаку безпілотними літальними апаратами на території Київської області, ППО знищила всі цілі, повідомила пресслужба Київської ОВА. Тривога тривала понад 3,5 години. Факти падіння уламків у межах населених пунктів Київської області відсутні.

10:15 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:10 Українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов. У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій росіяни вимушено відійшли з позицій у районі Андріївки.

При цьому росіяни безуспішно наступали в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки.

10:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З 18 липня 2023 року Росія збільшила кількість далекобійних ударів по Одесі та інших районах півдня України. Під час цих атак було використано незвичну кількість ракет Х-22 – 5,5-тонної зброї, спочатку розробленої для знищення авіаносців. Пошкоджено кілька зернових силосів у порту Чорноморськ на південь від Одеси, а також історичний центр міста. 24 липня 2023 року Росія поширила удари безпілотників-камікадзе на доки на ріці Дунай, приблизно за 200 метрів від кордону з Румунією. У період із серпня 2022 року по червень 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від ударів по цивільній інфраструктурі в південних портах. Оскільки Росія не продовжила угоду, Кремль, ймовірно, почувається менш політично обмеженим і намагається завдати ударів по цілях в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає військові засоби в цих районах. З початку війни російська кампанія завдання ударів характеризувалася поганою розвідкою та дисфункціональним процесом цілевказування.

10:00 Українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

122,2% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

46,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

119,9% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

152,7% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

62,7% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

32,4% засобів ППО (з них 1,7% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські, ймовірно, війська 24 липня завдали удару безпілотниками біля будівлі міністерства оборони Росії в Москві.

• Українські, ймовірно, сили 24 липня завдали удару по російських військових об'єктах в окупованому Криму, тимчасово порушивши російську логістику через півострів.

• Президент Росії Путін підписав опубліковану 24 липня статтю, яка, ймовірно, має на меті пом’якшити шкоду позиціям Росії в Африці та його власній репутації внаслідок виходу Москви з українсько-російської зернової угоди, нападів Росії на українські зернові та портові потужності та неможливості Путіна взяти участь у майбутньому саміті БРІКС через виданий на нього ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом.

• У ніч з 23 на 24 липня Росія завдала чергового удару безпілотниками по українській портовій інфраструктурі в Одеській області.

• Українські війська 24 липня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та, як повідомляється, просунулися на окремих ділянках.

• Кремль продовжує кодифікувати внутрішні репресії в російському законодавстві, викликаючи мінімальний спротив з боку окремих російських законодавців.

• Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, в районі Бахмута та на лінії Авдіївка–Донецьк і досягли незначних успіхів на південь від Кремінної.

• Українські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, в районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися в районі Бахмута.

• Російські війська вели наступальні дії на заході Донецької області і не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів.

• Українські війська вели наступальні операції на заході Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, просунулися в районі Оріхова.

• Російські чиновники продовжують підкреслювати заявлені успіхи російського ВПК.

• Українські посадовці продовжують викривати причетність білоруських структур до примусової депортації українських дітей.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: