517-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:16 Головне управління розвідки України опублікувало закриту доповідь російського "спільного координаційного центру" для керівництва РФ, у котрій ідеться про вмисне блокування "зернової угоди". Росіяни визнають, що "перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів". Російські чиновники обмежували роботу інспекцій і намагалися блокувати прохід суден у порт "Южний". Зафіксовано, що найменша кількість продовольства, котре експортувалось із українських портів, припала на третій етап ініціативи – з 19 березня по 17 липня 2023 року.
12:55 У Запорізькій області південніше від Заповітного ЗСУ підбили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук". Як пише OSINTtechnical, для атаки використали ракету GMLRS.
12:36 Вночі у Києві чоловік збив автомобілем двох військовослужбовців на блок-посту – один із них загинув. Як повідомляє прокуратура, смертельна аварія сталася приблизно о 00:05, вже у комендантську годину, на Берестейському проспекті у Святошинському районі. Одного з військовослужбовців шпиталізовано у важкому стані, ще один зазнав легких тілесних ушкоджень, коли перебував усередині іншого автомобіля, протараненого порушником.
12:10 На бахмутському напрямку бої тривають уже в самій Кліщіївці, зазначає медіаресурс DeepState. Напередодні мілітарні пабліки поширювали відео, зняте з дрона, зі знищенням великої кількості піхоти просто на вулицях Кліщіївки. "Ворог не шкодує людських ресурсів, аби утримати село будь-якою ціною, навіть враховуючи втрату панівних висот на околицях укріпрайону", – коментує DeepState.
11:44 Служба безпеки України затримала у Дрогобичі скандального блогера Мар'яна Чаву, який закликав уникати мобілізації і записував відео з приниженням працівників військових комісаріатів. Про затримання Чави повідомив його кумпель, прибічник теорій змови Остап Стахів. СБУ інформує, що Чаві інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ, а також виправдовування збройної агресії РФ проти України. "На платформах Facebook, Telegram, Youtube чоловік публікував відео, метою яких було перешкоджання законній діяльності ЗСУ. А в одному з прямих ефірів він публічно дискредитував українських захисників та називав їх злочинцями. Оперативниками задокументовано й ряд інших злочинних фактів, зокрема виправдовування затриманим та визнання правомірною збройної агресії РФ. Під час обшуків за місцями його проживання правоохоронці виявили та вилучили ноутбук, телефони, флеш-накопичувач, а також блокноти та інші матеріали, де зафіксовані його плани деструктивно-підривної діяльності", – повідомили в СБУ.
11:19 Експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни в зоні обмеженого доступу на Запорізькій АЕС, до якого персонал станції не пускають. Міни розташовані у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика.
11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 119 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 61 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
10:18 Російські війська здійснили чергову атаку безпілотними літальними апаратами на території Київської області, ППО знищила всі цілі, повідомила пресслужба Київської ОВА. Тривога тривала понад 3,5 години. Факти падіння уламків у межах населених пунктів Київської області відсутні.
10:15 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
10:10 Українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов. У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій росіяни вимушено відійшли з позицій у районі Андріївки.
При цьому росіяни безуспішно наступали в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки.
10:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
З 18 липня 2023 року Росія збільшила кількість далекобійних ударів по Одесі та інших районах півдня України. Під час цих атак було використано незвичну кількість ракет Х-22 – 5,5-тонної зброї, спочатку розробленої для знищення авіаносців.
Пошкоджено кілька зернових силосів у порту Чорноморськ на південь від Одеси, а також історичний центр міста. 24 липня 2023 року Росія поширила удари безпілотників-камікадзе на доки на ріці Дунай, приблизно за 200 метрів від кордону з Румунією.
У період із серпня 2022 року по червень 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від ударів по цивільній інфраструктурі в південних портах. Оскільки Росія не продовжила угоду, Кремль, ймовірно, почувається менш політично обмеженим і намагається завдати ударів по цілях в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає військові засоби в цих районах. З початку війни російська кампанія завдання ударів характеризувалася поганою розвідкою та дисфункціональним процесом цілевказування.
10:00 Українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.
09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
122,2% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),
46,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),
119,9% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),
152,7% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),
62,7% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),
32,4% засобів ППО (з них 1,7% за минулий тиждень),
25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
34,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські, ймовірно, війська 24 липня завдали удару безпілотниками біля будівлі міністерства оборони Росії в Москві.
• Українські, ймовірно, сили 24 липня завдали удару по російських військових об'єктах в окупованому Криму, тимчасово порушивши російську логістику через півострів.
• Президент Росії Путін підписав опубліковану 24 липня статтю, яка, ймовірно, має на меті пом’якшити шкоду позиціям Росії в Африці та його власній репутації внаслідок виходу Москви з українсько-російської зернової угоди, нападів Росії на українські зернові та портові потужності та неможливості Путіна взяти участь у майбутньому саміті БРІКС через виданий на нього ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом.
• У ніч з 23 на 24 липня Росія завдала чергового удару безпілотниками по українській портовій інфраструктурі в Одеській області.
• Українські війська 24 липня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та, як повідомляється, просунулися на окремих ділянках.
• Кремль продовжує кодифікувати внутрішні репресії в російському законодавстві, викликаючи мінімальний спротив з боку окремих російських законодавців.
• Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, в районі Бахмута та на лінії Авдіївка–Донецьк і досягли незначних успіхів на південь від Кремінної.
• Українські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, в районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися в районі Бахмута.
• Російські війська вели наступальні дії на заході Донецької області і не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів.
• Українські війська вели наступальні операції на заході Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, просунулися в районі Оріхова.
• Російські чиновники продовжують підкреслювати заявлені успіхи російського ВПК.
• Українські посадовці продовжують викривати причетність білоруських структур до примусової депортації українських дітей.
09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
25.07.2023
Російська федерація продовжує вбивати мирне населення України і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору.
Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 72 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Гур’їв Козачок і Піщане Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили території північно-східніше Леонівки Чернігівської області; Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Білопілля, східніше Угроїдів, південно-східніше Попівки Сумської області та Стрілеча, Огірцеве, Бочкове, Нестерне і Бударки Харківської області.
На Куп’янському напрямку авіаудари зафіксовано біля Тернів, Вільшаної та Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне, Кислівка Харківської області.
На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Північне, Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки та Невельського. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Максимільянівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.
Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Лобкового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Степове, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Бургунка, Львове, Тягинка, Микільське, Дніпровське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала удару по пункту управління ворога, 8 ударів по районах зосередження особового складу та 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів.