«Найсильнішим» паспортом визнано сінґапурський.

Український документ за версією Henley & Partners – на 30-й позиції.

 

 

Лідером у третьому кварталі 2023-го у змаганні за «найсильніший» паспорт, за рейтингом, який складає консалтингова компанія Henley & Partners (The Henley Passport Index), став Сінґапур. Це випливає з публікації на сайті компанії у вівторок, 18 липня. Позиція країни у рейтингу визначається кількістю держав, куди її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз або з візою після прибуття. Досі п’ять років поспіль безумовним лідером вважалася Японія.

 

Німеччина – разом з Іспанією та Італією – зайняла другий рядок в індексі паспортів. Паспорти цих трьох країн дають можливість безвізового чи спрощеного відвідування 190 держав і територій. Сінґапурці ж мають безперешкодний в’їзд до 192 країн.

 

Третє місце поділили між собою сім країн: Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея та Японія (189 безвізових напрямків). Четверте – Велика Британія, Данія, Ірландія, Нідерланди (188). Бельгія разом із Мальтою, Новою Зеландією, Норвегією, Португалією, Чехією та Швейцарією опинилися на п’ятому місці.

 

Україна, громадяни якої здатні безвізово в’їжджати до 146 держав, закріпилася на почесній тридцятій позиції поруч з Гренадою і Сент-Люсією. Зауважимо, що український паспорт виявився «сильнішим», аніж паспорти декількох європейських держав – наприклад, за паспорти Молдови, Боснії та Герцеговини, а також Сербії, яка вже давно веде перемовини про вступ до Євроунії, навіть за паспорти Албанії, Чорногорії, Туреччини та Північної Македонії, які є членами НАТО.  

 

Тим часом Росія опинилася на 49-му місці. Досі для росіян залишається аж 115 безвізових напрямків.

 

Індекс Henley & Partners укладають із 2006 року. З 2018-го індекс паспортів оновлюється щокварталу. Експерти аналізують візові правила понад 200 країн і територій.

19.07.2023

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