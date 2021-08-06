Україна вважає некоректними претензії до подвійних паспортів від ЄС.

 

Українська сторона вважає необґрунтованим докір Євросоюзу щодо наявності в українців двох чинних паспортів для виїзду за кордон одночасно і заклик до скасування видачі "додаткових" метрик.

 

 

Про це заявив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк у коментарі виданню "Європейська правда".

 

Для українського уряду рекомендація Брюсселя скасувати практику видачі двох паспортів стала несподіванкою: раніше Брюссель навіть не натякав, що бачить тут проблему.

 

"Роки три тому Словаччина та Угорщина справді підіймали цю тему – мовляв, "як нам відрізняти українців, які мають два паспорти?" Але ми дали чітке пояснення, яке ЄС задовольнило. І я був дуже здивований побачити те саме звинувачення у звіті Єврокомісії, хоча перед тим не було спроб отримати наші коментарі щодо цих претензій", – розповів Соколюк.

 

Ініціатором вимоги на адресу Києва стала Польща.

 

"Польща повідомила, що українська влада видавала одночасно два або три біометричні паспорти деяким своїм громадянам, що на практиці може призвести до того, що відповідні громадяни України перебуватимуть [на території ЄС] понад 90 днів протягом 180-денного періоду", – йдеться у робочому документі Єврокомісії.

 

У ДМС на це кажуть, що ЄС має всі можливості карати таких порушників.

 

"Для прикордонника ЄС немає проблеми рахувати 90-денний період, якщо він має дані про в’їзди та виїзди громадянина України за різними паспортами. Ми, ще коли розробляли паспорти, передбачили це: в українському паспорті є номер запису в держреєстрі, закріплений за людиною. І навіть якщо людина змінить своє ім’я та прізвище, зробить новий паспорт тощо – цей номер лишиться незмінним", – пояснив Соколюк.

 

В останньому звіті щодо механізму призупинення безвізових режимів у ЄС закликали Україну скасувати для українців можливість мати два чинні паспорти для виїзду за кордон одночасно.

 

"Скасувати можливість для громадян України мати одночасно більше одного дійсного паспорта; припинити видачу таких "додаткових" паспортів та скасувати чинність тих, які були видані", – йдеться у рекомендаціях Єврокомісії для України.

 

06.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Кілька слів розкажуть про твою креативність
Швидкий тест на слова визначає схильність до дивергентного мислення.
06.08.21 | | Наука
Поцілуй мене в одне місце!
Юрій Винничук
Не думаю, чи знайдеться хтось, який хоча б раз у житті не озвучив цієї фрази в різних варіаціях. А головне, що всі знають, де розмістилося те «одне місце»
04.08.21 | | Дискурси
Conversation impossible
Юстина Добуш
За допомогою взаємодії звуків, світла та зображення в мистецькому просторі Олег Чорний хоче звернутись до інтуїції глядача, ніби до якоїсь останньої інстанції, наділеної владою врятувати від тиску сучасності. Але не тільки...
03.08.21 | | Штука
«Арабське літо» в Тунісі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Наприкінці липня Туніс зазнав чималих політичних потрясінь. На тлі масових протестів президент демісував прем’єра, зупинив роботу парламенту, ввів до столиці війська.
03.08.21 | | У світі
Спеціалізація – для комах: як помирає фаховість
Даниїл Ничка
Світ перестає цінувати фаховість. Експертні думки не сприймаються належною авторитетністю, а отже – не мають ефективності
03.08.21 | | Дискурси
Зворотний відлік до нульової години
Дейв Шифлетт
Знаючи, що поспішна робота може бути неякісною, ми зволікаємо і відкладаємо до останньої хвилини, коли дедлайн раптово концентрує розум.
03.08.21 | | Дискурси
Музика посилює стійкість у час кризи
За даними міжнародного дослідження, музика сприяє емоційному самоконтролю в час корона-кризи.
03.08.21 | | Наука
«Поле бою» за демократію
Що знають чехи про війну на сході України? Розмова Радка Мокрика, Томаша Петржічека та Ленки Віхової про Україну, Європейський Союз та гібридну війну Росії проти Заходу.
03.08.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.