Найвисокооплачуванішим державим лідером визнано прем'єра Сінґапуру.

Forbes опублікував список глав держав з найвищою і найнижчою зарплатнею.

 

                                    Лоуренс Вонг.

 

Найбільш високооплачуваним главою держави виявився прем'єрміністр Сінґапуру Лоуренс Вонг. Про це пише часопис Forbes, який склав список глав держав з найвищою зарплатнею. Дані про прибутки політичних лідерів, які наводить видання, ґрунтуються на підрахунках Political Salaries.

 

Отже за минулий рік зарплатня Вонга сягнула приблизно 1,69 мільйона доларів. І він виявився єдиним державним лідером у світі, який офіційно заробляє за рік понад мільйон доларів.

 

На другому місці з великим відривом йде президентка Швейцарії Віола Амгерд (Viola Amherd), яка заробляє за рік 569,5 тисяч доларів. На третій сходинці – прем'єрміністр Австралії Ентоні Албанізі (Anthony Albanese) з річним заробітком $412,5 тис.

 

Президент найбагатшої країни світу – Сполучених Штатів – Джо Байден опинився лише на четвертому місці. З державного американського бюджету йому виділяють річно  приблизно 400 тисяч доларів.

 

 

До найбільш високооплачуваних політиків також увійшли: австрійський федеральний канцлер Карл Негамер (Karl Nehammer) з 317 тисячами доларів, прем'єрміністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон (Christopher Luxon) з майже 312 тисячами доларів, прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо з 301 тисячею доларів і бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц з майже 294 тисячами доларів.

 

Якщо ж визначати лідера держави з найвищою відносною зарплатнею щодо частки ВВП на душу населення країни, то ним виявився президент Кенії Вільям Рутто (William Rutto). Його річна зарплатня становить 126 тисяч доларів. У той час, як ВВП Кенії на душу населення становить лише 6300 доларів США на рік.

 

Найменше серед державних лідерів заробляє за рік прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі ($1,7 тис.). Актуальні розмір доходу лідерів Молдови, Сербії, Казахстану, Камеруну, Мавританії, Непалу та Саудівської Аравії виданню дізнатися не вдалося.

 

Проте Forbes  навидить зарплатню керівника Гонконгу – голови адміністрації цієї китайської провінції Джона Лі Ка-Чіу. За рік він заробив  майже 700 тисяч доларів США.

 

Ще у списку згадується президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона отримує одну з найвищих зарплат у Європейській Унії – приблизно 358 тисяч доларів на рік.

07.10.2024

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